1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Омск - «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадка засыпанного Омска
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Завтра в 08:30
10 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Страусиная ферма в Омске
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
- ССергей14 апреля 2024Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
- ЕЕлена9 апреля 2023Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
- ЕЕлизавета22 марта 2022Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
- ЕЕлена14 января 2022Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Для школьников»
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