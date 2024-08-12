5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Узнать, чем живёт немецкое поселение в степях Сибири
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия на страусиную ферму в Омске с пикником и сафари
Познакомьтесь с северными маралами, яками, пони и другими животными на страусиной ферме. Экскурсия на комфортабельном автомобиле
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Привокзального района Омска. Вас ждут исторические здания, уникальные памятники и живописные виды на Иртыш
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00
12 авг в 14:00
13 авг в 14:00
900₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Самая омская улица
Познакомиться с историей улицы Серова на групповой пешеходной прогулке
Начало: На ул. Серова
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 000₽ за человека
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