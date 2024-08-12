Найдено 4 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Омске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive) Узнать, чем живёт немецкое поселение в степях Сибири 14 600 ₽ за всё до 4 чел. На машине 3 часа Индивидуальная до 2 чел. Экскурсия на страусиную ферму в Омске с пикником и сафари Познакомьтесь с северными маралами, яками, пони и другими животными на страусиной ферме. Экскурсия на комфортабельном автомобиле Начало: Леконта 1 7 000 ₽ за всё до 2 чел. Пешая На поезде 2 часа Мини-группа до 10 чел. «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя Погрузитесь в атмосферу Привокзального района Омска. Вас ждут исторические здания, уникальные памятники и живописные виды на Иртыш Начало: Возле ж/д вокзала Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00 900 ₽ за человека Пешая 1 час Групповая до 20 чел. Самая омская улица Познакомиться с историей улицы Серова на групповой пешеходной прогулке Начало: На ул. Серова Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30 1 000 ₽ за человека Другие экскурсии Омска

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Нескучные экскурсии»

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