Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Омске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Узнать, чем живёт немецкое поселение в степях Сибири
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Страусиная ферма в Омске
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия на страусиную ферму в Омске с пикником и сафари
Познакомьтесь с северными маралами, яками, пони и другими животными на страусиной ферме. Экскурсия на комфортабельном автомобиле
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7 000 за всё до 2 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Пешая
На поезде
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Привокзального района Омска. Вас ждут исторические здания, уникальные памятники и живописные виды на Иртыш
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00
12 авг в 14:00
13 авг в 14:00
900 за человека
Самая омская улица
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Самая омская улица
Познакомиться с историей улицы Серова на групповой пешеходной прогулке
Начало: На ул. Серова
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
  2. Страусиная ферма в Омске
  3. «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
  4. Самая омская улица
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Омская крепость
  2. Любинский проспект
  3. Самое главное
  4. Успенский Собор
  5. Площадь имени Бухгольца
  6. Памятник Достоевскому
Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2024
Сейчас в Омске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 14 600.
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