Для тех, кто уже изучил центр Орла, предлагается поездка в Спасское-Лутовиново.



Здесь находится музей Ивана Сергеевича Тургенева, где можно увидеть дом писателя, восстановленный после пожара, и узнать больше о его жизни. Прогулка по парку усадьбы позволит прикоснуться к деревьям, высаженным самим Тургеневым. Уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью парка и свежим воздухом. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но музей открыт круглый год.

Сейчас август — это идеальное время.