Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы совершим поездку в «Спасское-Лутовиново» — единственный в России музей 🖼 И. С. Тургенева.

Мы пройдем к дому, искусно восстановленному после пожара 1906 года. Все здесь так, как было в последний приезд Тургенева на родину. Увидим обстановку дома и письменный стол, за которым Иван Сергеевич создавал лучшие свои произведения.

Осмотрим старинный парк 🌳 усадьбы. Величественный, в английском стиле, с вековыми деревьями и затейливыми аллеями. По ним мы попадем к Большому спасскому пруду и Варнавицкому оврагу. Посидим на тургеневской скамейке. Прикоснемся к деревьям, высаженным Тургеневым во времена жизни в усадьбе.