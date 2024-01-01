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Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Орла
Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы совершим поездку в «Спасское-Лутовиново» — единственный в России музей 🖼 И.

С.

Тургенева.

Мы пройдем к дому, искусно восстановленному после пожара 1906 года.

Все здесь так, как было в последний приезд Тургенева на родину.

Увидим обстановку дома и письменный стол, за которым Иван Сергеевич создавал лучшие свои произведения.
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Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново

Что вы увидите

  • Свято-Введенский женский монастырь, церковь Смоленской иконы Божьей Матери, Ахтырский кафедральный и Богоявленский соборы, сквер «Дворянское гнездо», дом-музей Лескова и др. Спасское-Лутовиново.
Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы совершим поездку в «Спасское-Лутовиново» — единственный в России музей 🖼 И. С. Тургенева.
Мы пройдем к дому, искусно восстановленному после пожара 1906 года. Все здесь так, как было в последний приезд Тургенева на родину. Увидим обстановку дома и письменный стол, за которым Иван Сергеевич создавал лучшие свои произведения.
Осмотрим старинный парк 🌳 усадьбы. Величественный, в английском стиле, с вековыми деревьями и затейливыми аллеями. По ним мы попадем к Большому спасскому пруду и Варнавицкому оврагу. Посидим на тургеневской скамейке. Прикоснемся к деревьям, высаженным Тургеневым во времена жизни в усадьбе.
  • Входные билеты 🎫 и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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