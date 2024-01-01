Свято-Введенский женский монастырь, церковь Смоленской иконы Божьей Матери, Ахтырский кафедральный и Богоявленский соборы, сквер «Дворянское гнездо», дом-музей Лескова и др. Спасское-Лутовиново.
Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы совершим поездку в «Спасское-Лутовиново» — единственный в России музей 🖼 И. С. Тургенева.
Мы пройдем к дому, искусно восстановленному после пожара 1906 года. Все здесь так, как было в последний приезд Тургенева на родину. Увидим обстановку дома и письменный стол, за которым Иван Сергеевич создавал лучшие свои произведения.
Осмотрим старинный парк 🌳 усадьбы. Величественный, в английском стиле, с вековыми деревьями и затейливыми аллеями. По ним мы попадем к Большому спасскому пруду и Варнавицкому оврагу. Посидим на тургеневской скамейке. Прикоснемся к деревьям, высаженным Тургеневым во времена жизни в усадьбе.
Входные билеты 🎫 и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.