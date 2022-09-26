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Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов

Индивидуальная экскурсия по Орлу и Спасскому-Лутовиново. Откройте для себя историю Тургенева и насладитесь красотой старинного парка
Для тех, кто уже изучил центр Орла, предлагается поездка в Спасское-Лутовиново.

Здесь находится музей Ивана Сергеевича Тургенева, где можно увидеть дом писателя, восстановленный после пожара, и узнать больше о его жизни. Прогулка по парку усадьбы позволит прикоснуться к деревьям, высаженным самим Тургеневым. Уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой природы
4
2 оценки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальный музей Тургенева
  • 🌳 Прогулка по старинному парку
  • 🖋️ История и культура Орла
  • 🚗 Удобный транспорт
  • 📚 Погружение в творчество писателя

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью парка и свежим воздухом. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но музей открыт круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Музей И.С. Тургенева
  • Дом Тургенева
  • Старинный парк

Описание экскурсии

Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей города мы совершим поездку в «Спасское-Лутовиново» — единственный в России музей И. С. Тургенева. Мы пройдем к дому, искусно восстановленному после пожара 1906 года. Все здесь так, как было в последний приезд Тургенева на родину. Увидим обстановку дома и письменный стол, за которым Иван Сергеевич создавал лучшие свои произведения. Осмотрим старинный парк усадьбы. Величественный, в английском стиле, с вековыми деревьями и затейливыми аллеями. По ним мы попадем к Большому спасскому пруду и Варнавицкому оврагу. Посидим на тургеневской скамейке. Прикоснемся к деревьям, высаженным Тургеневым во времена жизни в усадьбе. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Входные билеты и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Спасское-Лутовиново
  • Дом-музей И.С. Тургенева
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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2
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Входит в следующие категории Орла

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