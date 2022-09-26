Для тех, кто уже изучил центр Орла, предлагается поездка в Спасское-Лутовиново.
Здесь находится музей Ивана Сергеевича Тургенева, где можно увидеть дом писателя, восстановленный после пожара, и узнать больше о его жизни. Прогулка по парку усадьбы позволит прикоснуться к деревьям, высаженным самим Тургеневым. Уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой природы
Здесь находится музей Ивана Сергеевича Тургенева, где можно увидеть дом писателя, восстановленный после пожара, и узнать больше о его жизни. Прогулка по парку усадьбы позволит прикоснуться к деревьям, высаженным самим Тургеневым. Уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальный музей Тургенева
- 🌳 Прогулка по старинному парку
- 🖋️ История и культура Орла
- 🚗 Удобный транспорт
- 📚 Погружение в творчество писателя
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью парка и свежим воздухом. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но музей открыт круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей И.С. Тургенева
- Дом Тургенева
- Старинный парк
Описание экскурсии
Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей города мы совершим поездку в «Спасское-Лутовиново» — единственный в России музей И. С. Тургенева. Мы пройдем к дому, искусно восстановленному после пожара 1906 года. Все здесь так, как было в последний приезд Тургенева на родину. Увидим обстановку дома и письменный стол, за которым Иван Сергеевич создавал лучшие свои произведения. Осмотрим старинный парк усадьбы. Величественный, в английском стиле, с вековыми деревьями и затейливыми аллеями. По ним мы попадем к Большому спасскому пруду и Варнавицкому оврагу. Посидим на тургеневской скамейке. Прикоснемся к деревьям, высаженным Тургеневым во времена жизни в усадьбе. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Входные билеты и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасское-Лутовиново
- Дом-музей И.С. Тургенева
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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