Орел, названный в честь легендарной птицы, предлагает путешествие сквозь века. Здесь, по велению Ивана Грозного, возник город, который стал центром культуры и истории.
Экскурсия включает посещение Свято-Введенского монастыря, соборов и музеев,
Экскурсия включает посещение Свято-Введенского монастыря, соборов и музеев,
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Литературное наследие
- 🏛 Исторические памятники
- 🌿 Живописные виды
- 🗺 Увлекательные маршруты
- 🤝 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Орла - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной город оживает, а летом радует зеленью парков и скверов. Осенью, в сентябре и октябре, можно насладиться золотыми красками природы. Зимой, с ноября по март, экскурсии проходят в более спокойной атмосфере, но стоит учесть прохладную погоду. Даже в холодные месяцы Орел остается гостеприимным и интересным для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Свято-Введенский женский монастырь
- Церковь Смоленской иконы Божьей Матери
- Ахтырский кафедральный собор
- Богоявленский собор
- Сквер «Дворянское гнездо»
- Дом-музей Лескова
Описание экскурсии
История города
Вы погрузитесь в увлекательное путешествие, начавшееся с первых жителей нашего города и заканчивающееся современными днями. Это будет уникальная возможность увидеть, как формировалась наша культура и традиции от древности до сейчас.
Достопримечательности
В ходе экскурсии вы увидите:
- Свято-Введенский женский монастырь
- Церковь Смоленской иконы Божьей Матери
- Ахтырский кафедральный собор
- Богоявленский собор
- Сквер «Дворянское гнездо», место вдохновения для Тургенева и многих других писателей
- Дом-музей Лескова
- Живописную набережную Оки, а также старинную застройку города
Вопросы и ответы
Вы сможете задать нашему гиду любые вопросы и получить информацию обо всех интересных достопримечательностях Орла. Мы нацелены на то, чтобы вы получили максимум информации и удовольствия от экскурсии.
Важно знать
Для бронирования экскурсии в праздничные дни просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это позволит гарантировать вашу заявку и сделать ваше посещение ещё более приятным.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Введенский женский монастырь
- Церковь Смоленской иконы Божьей Матери
- Ахтырский кафедральный и Богоявленский соборы
- Сквер «Дворянское гнездо»
- Дом-музей Лескова и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Благодарим нашего потрясающего экскурсовода Павлову Галину Николаевну. Это была чудесная, познавательная, наполненная экскурсия. Галина Николаевна не только высокообразованный профессионал, опытный мастер своего дела, она еще очень отзывчивый и по настоящему
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были на обзорной экскурсии "Литературный Орёл" 11.10.24. Экскурсовод Павлова Галина Николаевна. Благодарны Галине Николаевне за то,что она передала нам свою любовь к городу и к его знаменитым землякам. Узнали много нового и интересного. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Мы знакомились с городом Орёл благодаря чудесному экскурсоводу Татьяне Викторовне. Так классно нас познакомили с историей города, жителями! Мы обязательно вернёмся ещё раз, чтобы посмотреть все литературные места Орловщины.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Мы знакомились с городом Орёл благодаря чудесному экскурсоводу Татьяне Викторовне. Так классно нас познакомили с историей города, жителями! Мы обязательно вернёмся ещё раз, чтобы посмотреть все литературные места Орловщины.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Орла
Похожие экскурсии на ««Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу»
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 15 494 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
14 авг в 08:30
15 авг в 13:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
По Курским улицам Орла
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Исследуйте литературное наследие Орла, прогуливаясь по местам, где творили Лесков и Тургенев. Узнайте, как город вдохновлял великих писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
9500 ₽ за всё до 5 чел.
7500 ₽ за экскурсию