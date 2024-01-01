Свято-Введенский женский монастырь, церковь Смоленской иконы Божьей Матери, Ахтырский кафедральный и Богоявленский соборы, сквер «Дворянское гнездо», дом-музей Лескова и др.
Вы узнаете об истории 📖 нашего города со времен первых жителей и до наших дней. Увидите и сфотографируете Свято-Введенский женский монастырь и церковь ⛪ Смоленской иконы Божьей Матери, Ахтырский кафедральный и Богоявленский соборы, сквер «Дворянское гнездо» — место, где творил Тургенев, и которое упоминается в произведениях многих писателей. Увидите дом-музей Лескова, а также прогуляетесь 👣 по живописной набережной Оки, осмотрите старую застройку города. Вы сможете задать нашему гиду любые вопросы и узнать обо всех достопримечательностях 🏛️, которые хотите увидеть в Орле.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.