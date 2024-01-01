Гиды В. – Гид из Орла

Орел – город 🏙️, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве.



Его построили по велению Ивана Грозного для защиты от набегов крымских татар, сейчас же это преуспевающий и цветущий центр Орловской области.



Мы предлагаем вам узнать его историю 📖 с самых истоков, погулять среди сохранившихся достопримечательностей 🏛️, посетить церкви города и музеи 🖼, бережно хранящие память о прошлом.