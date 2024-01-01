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Обзорная экскурсия по Орлу

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Орла
Орел – город 🏙️, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве.

Его построили по велению Ивана Грозного для защиты от набегов крымских татар, сейчас же это преуспевающий и цветущий центр Орловской области.

Мы предлагаем вам узнать его историю 📖 с самых истоков, погулять среди сохранившихся достопримечательностей 🏛️, посетить церкви города и музеи 🖼, бережно хранящие память о прошлом.
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Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу

Что вы увидите

  • Свято-Введенский женский монастырь, церковь Смоленской иконы Божьей Матери, Ахтырский кафедральный и Богоявленский соборы, сквер «Дворянское гнездо», дом-музей Лескова и др.
Вы узнаете об истории 📖 нашего города со времен первых жителей и до наших дней. Увидите и сфотографируете Свято-Введенский женский монастырь и церковь ⛪ Смоленской иконы Божьей Матери, Ахтырский кафедральный и Богоявленский соборы, сквер «Дворянское гнездо» — место, где творил Тургенев, и которое упоминается в произведениях многих писателей. Увидите дом-музей Лескова, а также прогуляетесь 👣 по живописной набережной Оки, осмотрите старую застройку города. Вы сможете задать нашему гиду любые вопросы и узнать обо всех достопримечательностях 🏛️, которые хотите увидеть в Орле.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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