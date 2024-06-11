Орёл - город, где каждый памятник и здание скрывают свою уникальную историю.На индивидуальной экскурсии "Орёл вчера и сегодня" вы познакомитесь с самыми старинными и красивыми зданиями: церковью Богоявления и Михаила-Архангела,

городовым Магистратом и мужской гимназией 18 века, Гостиным двором 19 века, Коммерческим банком начала 20 века. Вы увидите лучшие здания советской эпохи: послевоенные Дом советов, "Дом книги" и драматический театр. На стрелке рек Оки и Орлика узнаете, почему памятник Ивану Грозному не похож на настоящего царя Ивана IV. В сквере Танкистов поймёте, почему Орёл называют "городом первого салюта", увидите танк Т-34 и вечный огонь. На улице Московской осмотрите "орловский небоскрёб" 1930-х годов. Улица Ленина - главное туристическое место Орла, где вы найдёте старейшую аптеку, купеческие и дворянские особняки, узнаете об орловском электрическом трамвае и главном гастрономическом сувенире - оригинальном хлебе. Орёл также известен как "Литературная столица России", и вы увидите памятники и граффити, посвященные писателям-орловцам. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в атмосферу Орла

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторический центр

Я познакомлю вас с самыми старинными и красивыми зданиями: церковью Богоявления и Михаила-Архангела, городовым Магистратом и мужской гимназией 18 века, Гостиным двором 19 века, Коммерческим банком начала 20 века. Покажу вам и лучшие здания советской эпохи: послевоенные Дом советов, «Дом книги» и «вынужденно уникальный» драматический театр. Вы узнаете, почему портрет Ленина на здании «Дома книги» называют «добрый Ленин» и где можно увидеть «злого».

А ещё

На стрелке рек Оки и Орлика вы увидите место, где была заложена Орловская крепость и возведён скандально известный памятник Ивану Грозному. Я расскажу удивительную историю создания этого памятника: почему он совсем не похож на настоящего царя Ивана IV?

Узнаете, как город назвали Орлом и связано ли это название с птицами

В сквере Танкистов поймёте, почему Орёл величают «городом первого салюта», увидите танк Т-34 и вечный огонь. Тут же обсудим, что не так с этим военным мемориалом и куда дели «настоящий танк».

А на улице Московской осмотрите самый высокий дом Орла 1930-х годов, который жители иронично именовали «орловский небоскрёб»

Пешеходная улица и сувениры

Улица Ленина — главное туристическое место Орла. Мы пройдём по старинной брусчатке, найдём старейшую в городе аптеку, купеческие и дворянские особняки со смешными и жуткими историями. Я расскажу вам об орловском электрическом трамвае, который старше московского и питерского. А ещё здесь вы узнаете о главном гастрономическом сувенире Орла — оригинальном хлебе: кем он был придуман и чем отличается от прочей выпечки? Не забудем и о других орловских сувенирах и их истории.

Орёл и литература

С 2021 года наш город носит статус «Литературная столица России». Вы увидите памятники и современные граффити, посвященные писателям-орловцам. Я расскажу, как в их творчестве отразилась история города, где жили герои и происходило действие известных рассказов и романов.

Организационные детали