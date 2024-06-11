На индивидуальной экскурсии "Орёл вчера и сегодня" вы познакомитесь с самыми старинными и красивыми зданиями: церковью Богоявления и Михаила-Архангела,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические здания
- 📜 Интересные факты и истории
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия по центру
- 📸 Возможность сделать памятные фото
- 🛍️ Оригинальные сувениры и гастрономические открытия
- 📚 Литературное наследие Орла
Что можно увидеть
- Церковь Богоявления
- Церковь Михаила-Архангела
- Городовой Магистрат
- Мужская гимназия 18 века
- Гостиный двор 19 века
- Коммерческий банк начала 20 века
- Дом советов
- Дом книги
- Драматический театр
- Памятник Ивану Грозному
- Сквер Танкистов
- Танк Т-34
- Вечный огонь
- Улица Ленина
- Аптека
- Купеческие и дворянские особняки
- Памятники писателям
- Граффити
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Исторический центр
Я познакомлю вас с самыми старинными и красивыми зданиями: церковью Богоявления и Михаила-Архангела, городовым Магистратом и мужской гимназией 18 века, Гостиным двором 19 века, Коммерческим банком начала 20 века. Покажу вам и лучшие здания советской эпохи: послевоенные Дом советов, «Дом книги» и «вынужденно уникальный» драматический театр. Вы узнаете, почему портрет Ленина на здании «Дома книги» называют «добрый Ленин» и где можно увидеть «злого».
А ещё
- На стрелке рек Оки и Орлика вы увидите место, где была заложена Орловская крепость и возведён скандально известный памятник Ивану Грозному. Я расскажу удивительную историю создания этого памятника: почему он совсем не похож на настоящего царя Ивана IV?
- Узнаете, как город назвали Орлом и связано ли это название с птицами
- В сквере Танкистов поймёте, почему Орёл величают «городом первого салюта», увидите танк Т-34 и вечный огонь. Тут же обсудим, что не так с этим военным мемориалом и куда дели «настоящий танк».
- А на улице Московской осмотрите самый высокий дом Орла 1930-х годов, который жители иронично именовали «орловский небоскрёб»
Пешеходная улица и сувениры
Улица Ленина — главное туристическое место Орла. Мы пройдём по старинной брусчатке, найдём старейшую в городе аптеку, купеческие и дворянские особняки со смешными и жуткими историями. Я расскажу вам об орловском электрическом трамвае, который старше московского и питерского. А ещё здесь вы узнаете о главном гастрономическом сувенире Орла — оригинальном хлебе: кем он был придуман и чем отличается от прочей выпечки? Не забудем и о других орловских сувенирах и их истории.
Орёл и литература
С 2021 года наш город носит статус «Литературная столица России». Вы увидите памятники и современные граффити, посвященные писателям-орловцам. Я расскажу, как в их творчестве отразилась история города, где жили герои и происходило действие известных рассказов и романов.
Организационные детали
- Экскурсия может быть проведена для компаний до 20 человек без изменения стоимости
- Возможно «настроить» прогулку под ваши запросы: сделать автомобильно-пешеходной (на вашем автотранспорте), обсудить индивидуальную программу и темы, которые вы хотите затронуть, добавить другие достопримечательности, музеи и места
- Экскурсия может начаться прямо от отеля, где вы разместились, если он расположен в исторической части Орла. Или место встречи назначается в центре города, максимально удобное для того, чтобы вы смогли добраться до него самостоятельно.
- Если захотите, я сделаю вам фотографии во время прогулки на вашу или мою камеру (о фотосъёмке прошу уведомить меня при заказе экскурсии, фотографии будут отправлены на указанную вами электронную почту)