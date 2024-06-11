Орёл вчера и сегодня

Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
Орёл - город, где каждый памятник и здание скрывают свою уникальную историю.

На индивидуальной экскурсии "Орёл вчера и сегодня" вы познакомитесь с самыми старинными и красивыми зданиями: церковью Богоявления и Михаила-Архангела,
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городовым Магистратом и мужской гимназией 18 века, Гостиным двором 19 века, Коммерческим банком начала 20 века.

Вы увидите лучшие здания советской эпохи: послевоенные Дом советов, "Дом книги" и драматический театр.

На стрелке рек Оки и Орлика узнаете, почему памятник Ивану Грозному не похож на настоящего царя Ивана IV.

В сквере Танкистов поймёте, почему Орёл называют "городом первого салюта", увидите танк Т-34 и вечный огонь. На улице Московской осмотрите "орловский небоскрёб" 1930-х годов.

Улица Ленина - главное туристическое место Орла, где вы найдёте старейшую аптеку, купеческие и дворянские особняки, узнаете об орловском электрическом трамвае и главном гастрономическом сувенире - оригинальном хлебе.

Орёл также известен как "Литературная столица России", и вы увидите памятники и граффити, посвященные писателям-орловцам. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в атмосферу Орла

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические здания
  2. 📜 Интересные факты и истории
  3. 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия по центру
  4. 📸 Возможность сделать памятные фото
  5. 🛍️ Оригинальные сувениры и гастрономические открытия
  6. 📚 Литературное наследие Орла

Что можно увидеть

  • Церковь Богоявления
  • Церковь Михаила-Архангела
  • Городовой Магистрат
  • Мужская гимназия 18 века
  • Гостиный двор 19 века
  • Коммерческий банк начала 20 века
  • Дом советов
  • Дом книги
  • Драматический театр
  • Памятник Ивану Грозному
  • Сквер Танкистов
  • Танк Т-34
  • Вечный огонь
  • Улица Ленина
  • Аптека
  • Купеческие и дворянские особняки
  • Памятники писателям
  • Граффити
Орёл вчера и сегодня
Орёл вчера и сегодня
Орёл вчера и сегодня
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторический центр

Я познакомлю вас с самыми старинными и красивыми зданиями: церковью Богоявления и Михаила-Архангела, городовым Магистратом и мужской гимназией 18 века, Гостиным двором 19 века, Коммерческим банком начала 20 века. Покажу вам и лучшие здания советской эпохи: послевоенные Дом советов, «Дом книги» и «вынужденно уникальный» драматический театр. Вы узнаете, почему портрет Ленина на здании «Дома книги» называют «добрый Ленин» и где можно увидеть «злого».

А ещё

  • На стрелке рек Оки и Орлика вы увидите место, где была заложена Орловская крепость и возведён скандально известный памятник Ивану Грозному. Я расскажу удивительную историю создания этого памятника: почему он совсем не похож на настоящего царя Ивана IV?
  • Узнаете, как город назвали Орлом и связано ли это название с птицами
  • В сквере Танкистов поймёте, почему Орёл величают «городом первого салюта», увидите танк Т-34 и вечный огонь. Тут же обсудим, что не так с этим военным мемориалом и куда дели «настоящий танк».
  • А на улице Московской осмотрите самый высокий дом Орла 1930-х годов, который жители иронично именовали «орловский небоскрёб»

Пешеходная улица и сувениры

Улица Ленина — главное туристическое место Орла. Мы пройдём по старинной брусчатке, найдём старейшую в городе аптеку, купеческие и дворянские особняки со смешными и жуткими историями. Я расскажу вам об орловском электрическом трамвае, который старше московского и питерского. А ещё здесь вы узнаете о главном гастрономическом сувенире Орла — оригинальном хлебе: кем он был придуман и чем отличается от прочей выпечки? Не забудем и о других орловских сувенирах и их истории.

Орёл и литература

С 2021 года наш город носит статус «Литературная столица России». Вы увидите памятники и современные граффити, посвященные писателям-орловцам. Я расскажу, как в их творчестве отразилась история города, где жили герои и происходило действие известных рассказов и романов.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена для компаний до 20 человек без изменения стоимости
  • Возможно «настроить» прогулку под ваши запросы: сделать автомобильно-пешеходной (на вашем автотранспорте), обсудить индивидуальную программу и темы, которые вы хотите затронуть, добавить другие достопримечательности, музеи и места
  • Экскурсия может начаться прямо от отеля, где вы разместились, если он расположен в исторической части Орла. Или место встречи назначается в центре города, максимально удобное для того, чтобы вы смогли добраться до него самостоятельно.
  • Если захотите, я сделаю вам фотографии во время прогулки на вашу или мою камеру (о фотосъёмке прошу уведомить меня при заказе экскурсии, фотографии будут отправлены на указанную вами электронную почту)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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