1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Орловское Полесье: встреча с природой и историей России
Приглашаем на уникальное путешествие по Орловскому Полесью, где вас ждут встречи с дикими зубрами и погружение в историю России
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Орел и усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу старинного Орла и усадьбы И.С. Тургенева, узнайте уникальные истории и легенды
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор22 мая 2024Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
- ГГалина21 мая 2024Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
- ЕЕлена7 мая 2024Андрей - по-настоящему увлеченный историей и природой своего родного края человек. Рассказывает очень живо, интересно. История Орловщины от вятичей с их
- ММарина10 апреля 2024Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
- ЮЮлия6 ноября 2023Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!
- ММарина3 ноября 2023Мы на Орловщине первый раз. Для знакомства с краем выбрали вот такую экскурсию. Не пожалели. Очень рекомендую всем: если вы
- ЛЛюбовь22 октября 2023Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод! Было очень интересно и комфортно! Всем рекомендую съездить и воочию насладиться красотами природы! 🍁
- ТТатьяна9 ноября 2022Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. много новой интересной информации подчерпнули для себя. экскурсия выстроена грамотно в плане маршрута, подачи информации. В полном восторге. Экскурсоводу Андрею просто браво.
- ННаталья27 сентября 2022Побывали в Болхове с Андреем. Незабываемая поездка! Глубокое знание местной истории, культуры, традиций. Чувствуется, что Андрей уважает и любит свою
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 8 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии по окрестностям Орла и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август