Выездные экскурсии из Орла

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Орле, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Орловское Полесье: встреча с природой и историей России
Приглашаем на уникальное путешествие по Орловскому Полесью, где вас ждут встречи с дикими зубрами и погружение в историю России
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 3 чел.
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Орел и усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу старинного Орла и усадьбы И.С. Тургенева, узнайте уникальные истории и легенды
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    22 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
    читать дальше

    небольшого путешествия рассказал об истории Орловщины, о событиях Великой отечественной войны, о памятниках, о выдающихся орловцах, о поместье Тургенева, героях Лескова, о Фете. Уверены, что не пожалеете, если воспользуетесь услугами Андрея.

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Андрей - по-настоящему увлеченный историей и природой своего родного края человек. Рассказывает очень живо, интересно. История Орловщины от вятичей с их
    читать дальше

    укладом жизни, традициями, верованиями, обрядами до неизвестных и значительных фактов времен Великой Отечественной. Не только послушали, но и посмотрели вживую - в Полесье есть восстановленные историками и археологами исторические объекты. Природа Орловского Полесья - это отдельная песня. Мы узнали и про зверей- птиц, и про ягоды-грибы, которыми богато Полесье. Здесь несколько озёр, все разные, каждое интересно по-своему. Посмотрели где можно отдохнуть на природе, напились чистейшей воды из источника. Смотреть на живой, бьющий из песка источник - волшебство. Надышались целебным воздухом. Отдохнули от суеты. Мы в восторге от этой экскурсии. Кому подойдёт экскурсия… Думаю, тем, кто умеет ценить красоту природы, ждёт новых впечатлений, радуется открытиям

  • М
    Марина
    10 апреля 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2023
    Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
    Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!
  • М
    Марина
    3 ноября 2023
    Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Мы на Орловщине первый раз. Для знакомства с краем выбрали вот такую экскурсию. Не пожалели. Очень рекомендую всем: если вы
    читать дальше

    не специалисты в области археологии и этнографии, лучше первый раз ехать с гидом. Тогда перед вами будут не просто холмики в лесу, а курганы древних вятичей, следы боёв Великой Отечественной и многое другое. Андрей очень интересно обо всем рассказал, показал заповедные тропы и источники, провел на совершенно волшебные озера. Видно, что человек знает и любит свой край. Вряд ли все это можно узнать и посмотреть, путешествуя самостоятельно. Маленький бонус в поездке: очень близко видели дикого оленя. Просто переходил через дорогу. Маленький минус (но тут ничего от гида не зависит): зоовольерный комплекс сильного впечатления не произвел. Интересно, конечно, на зверей посмотреть, но как-то всё там криво-косо- по старинке из досок сколочено и не очень ухоженное. Ещё раз: это не к гиду, это к хозяевам комплекса. Андрею большое спасибо.

  • Л
    Любовь
    22 октября 2023
    Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод! Было очень интересно и комфортно! Всем рекомендую съездить и воочию насладиться красотами природы! 🍁
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2022
    Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
    Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. много новой интересной информации подчерпнули для себя. экскурсия выстроена грамотно в плане маршрута, подачи информации. В полном восторге. Экскурсоводу Андрею просто браво.
  • Н
    Наталья
    27 сентября 2022
    Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
    Побывали в Болхове с Андреем. Незабываемая поездка! Глубокое знание местной истории, культуры, традиций. Чувствуется, что Андрей уважает и любит свою
    читать дальше

    родину. Это даже не в полной мере экскурсия, а скорее разговор по душам с очень знающим человеком. Огромное спасибо Андрею! Надеемся увидеться ещё раз. Очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
  2. Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
  3. Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
  4. Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Орле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 8 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии по окрестностям Орла и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам