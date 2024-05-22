1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Орел и усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу старинного Орла и усадьбы И.С. Тургенева, узнайте уникальные истории и легенды
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
Погрузитесь в историю Орла и узнайте больше о жизни Ивана Тургенева. Вкусный обед с Гурьевской кашей дополнит ваше путешествие
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор22 мая 2024Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
- ГГалина21 мая 2024Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
- ММарина10 апреля 2024Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Спасское-Лутовиново»
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