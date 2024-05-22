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Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего