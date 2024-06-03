1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
«В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, старейшее каменное здание города»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340₽ за всё до 6 чел.
Квест
4 часа
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«А в 10 км от города познакомитесь с турецким бастионом — Сабуровской крепостью, построенной в конце 18 века по всем правилам фортификационного искусства графом и генерал-фельдмаршалом Каменским»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орёл сквозь столетия: уникальная пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в многовековую историю Орла, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные городские легенды
Начало: Площадь Искусств, памятник Н.С. Лескову
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
«А в расположенном близ сквера «Музейном квартале» вас ждёт знакомство с историей орловских литературных музеев»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Орел и усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу старинного Орла и усадьбы И.С. Тургенева, узнайте уникальные истории и легенды
Начало: По согласованию с гидом
«Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей города мы совершим поездку в «Спасское-Лутовиново» — единственный в России музей И»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Орловский Weekend: музей писателей и обзорная экскурсия
Посетите музей писателей-орловцев и прогуляйтесь по центральной улице Орла. Узнайте историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: Ж/д вокзал, Орел
«Пешеходная обзорная экскурсия по городу Мы пройдемся по центральной пешеходной улице города, которую за особую атмосферу прозвали орловским Арбатом»
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
Погрузитесь в историю Орла и узнайте больше о жизни Ивана Тургенева. Вкусный обед с Гурьевской кашей дополнит ваше путешествие
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
«Улица Ленина — главное туристическое место Орла»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
- NNikolay3 июня 2024Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
- ИИрина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
- ММаксим17 мая 2024Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
- ААндрей30 апреля 2024Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Татьяна. Всё посмотрели, узнали много интересного!
- ИИрина14 апреля 2024Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
- ААнжелика10 марта 2024Интересная прогулка по городу.
- ЮЮлия6 февраля 2024Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в
- ЮЮлия7 ноября 2023По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
- ССветлана5 ноября 2023Интересная и познавательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Обзорные»
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Сейчас в Орле в категории "Обзорные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 340 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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