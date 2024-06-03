Обзорные и познавательные экскурсии Орла

Найдено 11 экскурсий в категории «Обзорные» в Орле, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинный город над Окой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
«В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, старейшее каменное здание города»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340 за всё до 6 чел.
Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
🚗 На машине
Квест
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«А в 10 км от города познакомитесь с турецким бастионом — Сабуровской крепостью, построенной в конце 18 века по всем правилам фортификационного искусства графом и генерал-фельдмаршалом Каменским»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934 за всё до 3 чел.
Орёл сквозь столетия: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Орёл сквозь столетия: уникальная пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в многовековую историю Орла, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные городские легенды
Начало: Площадь Искусств, памятник Н.С. Лескову
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
«А в расположенном близ сквера «Музейном квартале» вас ждёт знакомство с историей орловских литературных музеев»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 15 чел.
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Орел и усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу старинного Орла и усадьбы И.С. Тургенева, узнайте уникальные истории и легенды
Начало: По согласованию с гидом
«Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей города мы совершим поездку в «Спасское-Лутовиново» — единственный в России музей И»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Орловский Weekend
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Орловский Weekend: музей писателей и обзорная экскурсия
Посетите музей писателей-орловцев и прогуляйтесь по центральной улице Орла. Узнайте историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: Ж/д вокзал, Орел
«Пешеходная обзорная экскурсия по городу Мы пройдемся по центральной пешеходной улице города, которую за особую атмосферу прозвали орловским Арбатом»
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500 за человека
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
Погрузитесь в историю Орла и узнайте больше о жизни Ивана Тургенева. Вкусный обед с Гурьевской кашей дополнит ваше путешествие
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500 за человека
Орёл вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
«Улица Ленина — главное туристическое место Орла»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
  • N
    Nikolay
    3 июня 2024
    Старинный город над Окой
    Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
  • М
    Максим
    17 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
  • А
    Андрей
    30 апреля 2024
    Орёл сквозь столетия: обзорная экскурсия по городу
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Татьяна. Всё посмотрели, узнали много интересного!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Старинный город над Окой
    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
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    что было бы интересно узнать нового! В течении нашей пешеходной экскурсии узнали много интересного, с увлекательной подачей. Анастасия очень любит свой город и с такой же любовью рассказывала историю города,посоветовала что можно еще посетить,чтобы почувствовать весь колорит города!Трактир Пельменоф был великолепен,кухня,антураж,все на высоте!!

    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что
  • А
    Анжелика
    10 марта 2024
    Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
    Интересная прогулка по городу.
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    Старинный город над Окой
    Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в
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    экскурсиях. Когда гуляешь по городу с экскурсоводом, хорошо знающим и трепетно относящимся к истории своего города, ты и сам проникаешься любовью к городу и уважением к истории этих мест. Так Анастасия влюбила нас в Орёл:) В этот прекрасный город обязательно еще вернемся, а экскурсии с Анастасией горячо всем рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2023
    Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
    По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
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    места города и дождь нам не смог помешать. Съели наивкуснейший орловский чебурек, посетили и развалины крепости, и огромный торговый центр. Полное погружение в Орёл.

  • С
    Светлана
    5 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Орлу
    Интересная и познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Обзорные»

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  4. Орёл сквозь столетия: обзорная экскурсия по городу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Обзорные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 340 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Изучение достопримечательностей города Орла нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Орле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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