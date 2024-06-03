Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города

Начало: По согласованию с туристом (в центре города)

«А в расположенном близ сквера «Музейном квартале» вас ждёт знакомство с историей орловских литературных музеев»