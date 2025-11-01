Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
«Экскурсия в музее-заповеднике А»
1 мая в 10:00
7 мая в 10:00
от 14 330 ₽ за человека
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Начало: Великий Новгород
«Посещение экспозиции музея «Русская икона» – одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв»
1 мая в 10:00
7 мая в 10:00
от 25 917 ₽ за человека
-
14%
Серебряный маршрут. Весенний железнодорожный круиз с посещением Печор
Начало: Россия, Москва
«Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф»
6 апр в 10:00
20 апр в 10:00
от 34 500 ₽
40 000 ₽ за человека
