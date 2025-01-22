Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 14 330 ₽ за человека
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Начало: Великий Новгород
«Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень»
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 25 917 ₽ за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Санкт-Петербург
«Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли»
2 мая в 10:00
24 мая в 10:00
от 12 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ФФёдор22 января 2025Всё хорошо! Однако уже пора внедрить аудиогид. Очень удобно и для туристов и для гидов.
- ФФедченкова15 января 2025Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду Савельевой Наталье! Казалось, что
- ООлеся30 декабря 2024Организация на высоте. Отличный отель Волхов с вкусными завтраками, комфортный трансфер, профессиональные экскурсоводы.
- ИИрина26 мая 2024Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброскойТатьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
- ООльга6 мая 2024Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброскойВсе устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!
- ЛЛариса3 мая 2024Все понравилось: проживание, питание, экскурсии.
- ННаталья17 марта 2024Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброскойГид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ЭЭлла9 января 2023Очень познавательно и интересно
- ЕЕлизавета9 января 2023Очень интересный, сбалансированный тур!
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Природа и пейзажи»
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