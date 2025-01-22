Познавательные туры на природе в Печоре

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Печоре, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ласточкой в Псков на майские праздники
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 14 330 ₽ за человека
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Начало: Великий Новгород
«Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень»
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 25 917 ₽ за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Санкт-Петербург
«Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли»
2 мая в 10:00
24 мая в 10:00
от 12 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ф
    Фёдор
    22 января 2025
    Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
    Всё хорошо! Однако уже пора внедрить аудиогид. Очень удобно и для туристов и для гидов.
  • Ф
    Федченкова
    15 января 2025
    Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
    Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду Савельевой Наталье! Казалось, что
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    мы с ней давно знакомы и она относится к нам, как к родным! Экскурсии все были интересными, вызывали желание дополнительно находить информацию. Автобусы тоже хорошие, комфортные. Хотелось бы внести предложение использовать наушники! Например, экскурсовода по Старой Руссе было плохо слышно… Надо было или стоять рядом с ней, или приходилось прислушиваться. С "Большой Страной" мы были в январе 2023 года в Пскове, прекрасно слушали экскурсоводов на улице в наушниках! Неудобства вызвали обеды. В предварительной информации нам сообщили, что можно заранее оплатить обеды, а можно и на месте. Но потом оказалось, что на месте мы смогли оплатить только в Валдае. Хотелось, чтобы информация была конкретной, а не менялась в сторону нашего неудобства. С гостиницей тоже все хорошо было организовано, благодарю менеджеров за организацию дополнительной ночи! Мы приехали на своей машине из Краснодара, и выезжать в ночь в дальнюю дорогу было бы тяжело. С удовольствием порекомендую вашу фирму и тур " Повесть временных лет" своим знакомым!!! Спасибо за новогодние праздники в Новгороде!

    Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду
  • О
    Олеся
    30 декабря 2024
    Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
    Организация на высоте. Отличный отель Волхов с вкусными завтраками, комфортный трансфер, профессиональные экскурсоводы.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброской
    Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
    Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброской
    Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!
  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Все понравилось: проживание, питание, экскурсии.
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброской
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • Э
    Элла
    9 января 2023
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Очень познавательно и интересно
  • Е
    Елизавета
    9 января 2023
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Очень интересный, сбалансированный тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит тур в Печоре в апреле 2025
Сейчас в Печоре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 25 917. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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