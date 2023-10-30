Познакомиться с духовной столицей всея Руси и посетить любимые места Александра Невского
Вся история Руси связана с Переславлем-Залесским. На экскурсии я покажу вам это переплетение времён. Ведь только узнав прошлое, можно лучше понять то, что происходит сейчас.
Да, интернет может много рассказать о городе, но он не даст главного — живого диалога, эмоционального познания истории и глубокого погружения в интересную тему. А именно это и ждёт вас на моей экскурсии!
Да, интернет может много рассказать о городе, но он не даст главного — живого диалога, эмоционального познания истории и глубокого погружения в интересную тему. А именно это и ждёт вас на моей экскурсии!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
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1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наше погружение в историю Переславля-Залесского пройдёт по такому маршруту:
- Древний Клещин. Вы познакомитесь с историей исчезнувшего древнерусского города, вероятного предшественника Переславля-Залесского. А также узнаете интересные подробности о Плещеевом озере, Синь-камне и Александровой горе.
- Никитский монастырь. Вы посетите древний монастырь. Мы обсудим историю рождения Ивана Грозного и поиск его библиотеки, а также борьбу с Лжедмитриями.
- Переславль-Залесский. На прогулке по улицам древнего города я расскажу об истории строения валов, древнерусских граффити Спасо-Преображенского собора, историко-археологических документах жития великих князей — Александра Невского и Андрея Боголюбского, а также о меценатах 18 и 19 столетий.
- Никольский монастырь. Вы узнаете историю монастыря и Корсунского креста, которым крестили Русь, а также подробности о жизни крёстного отца Ивана Васильевича Грозного.
- Фёдоровский монастырь. Вы посетите место рождения Московского царства и выясните, как его возникновение повлияло на историю Руси.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер для группы 1–4 человек на автомобиле Hyundai iX35
- Если в группе 5 человек и больше, дополнительно оплачивается аренда микроавтобуса. Подробности в переписке.
- Женщинам нужно надеть юбки и платки на голову. При желании возьмите тару для святой воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Переславле-Залесском
Я люблю этот город с детства. И хоть живу здесь сравнительно недавно — восемь лет, но знаю каждый его уголок. Я тёзка основателя этого города, и мне кажется, что я вижу этот город его глазами. Юрий Владимирович Долгорукий наблюдает за историей города с небес, а я рассказываю о ней здесь, на Земле. В профессии гида я более 20 лет. Экскурсии провожу на своём автомобиле, чтобы вы могли знакомиться с Переславлем-Залесским даже в пути. Познакомившись с этим городом, вы сможете понять, как жила Русь, начиная с 12 века и что ждёт её впереди. Я люблю историю нашей отчизны и свою работу. Стараюсь создавать хорошее настроение с первой минуты, чтобы окончательно и бесповоротно влюбить вас в наш город.
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