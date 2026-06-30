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Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский

Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Переславль-Залесский - город с богатейшей историей, который играл значительную роль в формировании Русского государства.

Эта экскурсия приглашает вас на уникальное путешествие по времени, где каждый камень и каждый уголок города рассказывает
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свою уникальную историю.

Вы познакомитесь с древним Клещином, исследуете Никитский и Никольский монастыри, узнаете тайны Фёдоровского монастыря и пройдетесь по историческим улицам Переславля-Залесского, где каждый дом и каждая церковь хранят в себе частицу истории.

Экскурсия предоставит не только знания о прошлом, но и возможность глубже понять культурное и духовное наследие Руси.

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю с живым диалогом и эмоциональным познанием.

Организационные детали продуманы для вашего удобства: в стоимость включены услуги гида и трансфер для группы до 4 человек на автомобиле Hyundai iX35. Для больших групп предусмотрена аренда микроавтобуса.

Обратите внимание на дресс-код для посещения монастырей и возьмите с собой тару для святой воды, если пожелаете

5
200 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в историю древней Руси
  • 🕌 Посещение уникальных монастырей
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим улицам
  • 📜 Узнаете о великих князьях и меценатах
  • 🗣 Живой диалог с опытным гидом

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Переславля-Залесского - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфортность пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский

Что можно увидеть

  • Древний Клещин
  • Никитский монастырь
  • Переславль-Залесский
  • Никольский монастырь
  • Фёдоровский монастырь

Описание экскурсии

Наше погружение в историю Переславля-Залесского пройдёт по такому маршруту:

  • Древний Клещин. Вы познакомитесь с историей исчезнувшего древнерусского города, вероятного предшественника Переславля-Залесского. А также узнаете интересные подробности о Плещеевом озере, Синь-камне и Александровой горе.
  • Никитский монастырь. Вы посетите древний монастырь. Мы обсудим историю рождения Ивана Грозного и поиск его библиотеки, а также борьбу с Лжедмитриями.
  • Переславль-Залесский. На прогулке по улицам древнего города я расскажу об истории строения валов, древнерусских граффити Спасо-Преображенского собора, историко-археологических документах жития великих князей — Александра Невского и Андрея Боголюбского, а также о меценатах 18 и 19 столетий.
  • Никольский монастырь. Вы узнаете историю монастыря и Корсунского креста, которым крестили Русь, а также подробности о жизни крёстного отца Ивана Васильевича Грозного.
  • Фёдоровский монастырь. Вы посетите место рождения Московского царства и выясните, как его возникновение повлияло на историю Руси.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер для группы 1–4 человек на автомобиле Hyundai iX35
  • Если в группе 5 человек и больше, дополнительно оплачивается аренда микроавтобуса. Подробности в переписке.
  • Женщинам нужно надеть юбки и платки на голову. При желании возьмите тару для святой воды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1450 туристов
Я люблю этот город с детства. И хоть живу здесь сравнительно недавно — восемь лет, знаю каждый его уголок. Я тёзка основателя Переславля-Залесского, и мне кажется, что я вижу этот
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город его глазами. Юрий Владимирович Долгорукий наблюдает за историей города с небес, а я рассказываю о ней здесь, на Земле. В профессии гида я более 20 лет. Экскурсии провожу на своём автомобиле, чтобы вы могли знакомиться с Переславлем-Залесским даже в пути. Узнав этот город, вы сможете понять, как жила Русь с 12 века и что ждёт её впереди. Я люблю историю нашей отчизны и свою работу. Стараюсь создавать хорошее настроение с первой минуты, чтобы окончательно и бесповоротно влюбить вас в наш город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 200 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
191
4
5
3
4
2
1
И
Дата посещения: 24 июн 2026
Отличная экскурсия, на микроавтобусе нас провезли по всем знаковым местам ( микроавтобус был заказан по нашей просьбе, т.к. группа 7 человек), Экскурсовод Юрий очень позитивный человек, глубоко погруженный в историю, знающий и любящий своё дело. Переславль открылся во всем многообразии, от древней истории до наших дней
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Андрей
Гид с прекрасными знаниями истории и города, рассуждающий и общительный. Это держит внимание в фокусе. Но для детей,которые были с нами,было слишком много текста и слишком мало картинок.
Организовал микроавтобус, на нашу компанию из 7ми человек.
Гид с прекрасными знаниями истории и города, рассуждающий и общительный. Это держит внимание в фокусе. Но
Гид с прекрасными знаниями истории и города, рассуждающий и общительный. Это держит внимание в фокусе. Но
Гид с прекрасными знаниями истории и города, рассуждающий и общительный. Это держит внимание в фокусе. Но
Гид с прекрасными знаниями истории и города, рассуждающий и общительный. Это держит внимание в фокусе. Но
Гид с прекрасными знаниями истории и города, рассуждающий и общительный. Это держит внимание в фокусе. Но
Гид с прекрасными знаниями истории и города, рассуждающий и общительный. Это держит внимание в фокусе. Но
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М
Экскурсия понравилась. Много информации, интересная, эмоциональная подача. Гид отвечает на все вопросы, вовлекает в беседу. Рекомендую! Единственное, что я не досмотрела в описании, это то, что к монастырям подъезжаем, слушаем
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рассказ, но не заходим. Рассчитывала именно на посещение. Поэтому, если кому-то интересно именно внутри побывать всех святынь (или некоторых), заранее обговорите с гидом, что вы хотите, и что из этого возможно.

Экскурсия понравилась. Много информации, интересная, эмоциональная подача. Гид отвечает на все вопросы, вовлекает в беседу. Рекомендую!
Экскурсия понравилась. Много информации, интересная, эмоциональная подача. Гид отвечает на все вопросы, вовлекает в беседу. Рекомендую!
Экскурсия понравилась. Много информации, интересная, эмоциональная подача. Гид отвечает на все вопросы, вовлекает в беседу. Рекомендую!
Экскурсия понравилась. Много информации, интересная, эмоциональная подача. Гид отвечает на все вопросы, вовлекает в беседу. Рекомендую!
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за классный отзыв.
Продумаю🤔, как поместиться в три часа, чтобы посетить один из монастырей 🫡😉
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Ю
Благодарим Юрия за великолепную экскурсию по Переславлю. За 3 с хвостиком часа посмотрели все основные достопримечательности, узнали много нового. Юрий рассказывает эмоционально, образно, динамично. По Переславлю, конечно, лучше брать экскурсию на автомобиле экскурсовода - это было наше лучшее решение. Рекомендуем всем экскурсию с Юрием!
Благодарим Юрия за великолепную экскурсию по Переславлю. За 3 с хвостиком часа посмотрели все основные достопримечательности,
Благодарим Юрия за великолепную экскурсию по Переславлю. За 3 с хвостиком часа посмотрели все основные достопримечательности,
Благодарим Юрия за великолепную экскурсию по Переславлю. За 3 с хвостиком часа посмотрели все основные достопримечательности,
Благодарим Юрия за великолепную экскурсию по Переславлю. За 3 с хвостиком часа посмотрели все основные достопримечательности,
Благодарим Юрия за великолепную экскурсию по Переславлю. За 3 с хвостиком часа посмотрели все основные достопримечательности,
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А
Потрясающая экскурсия, которую провел для нас Юрий Владимирович.
Нас было 8 человек, из которых 4 детей. Юрий Владимирович у всех вызывал интерес, очень интересно рассказывал, дети вникали и задавали вопросы.
Все очень
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четко организовано. Перемещались на 2 машинах и слушали рассказ по громкой связи, пока ехали от места до места.

От души будем рекомендовать. Многое еще осталось без внимания, дети устали за 4 часа, а мы бы еще послушали с радостью! Поэтому решили, что будет повод вернуться. С радостью обратимся к Юрию Владимировичу.

Спасибо!!!!

Потрясающая экскурсия, которую провел для нас Юрий Владимирович.
Потрясающая экскурсия, которую провел для нас Юрий Владимирович.
Потрясающая экскурсия, которую провел для нас Юрий Владимирович.
Потрясающая экскурсия, которую провел для нас Юрий Владимирович.
Потрясающая экскурсия, которую провел для нас Юрий Владимирович.
Потрясающая экскурсия, которую провел для нас Юрий Владимирович.
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв 🙏у вас прекрасные детки, особенно Вера и Анна, а Полиночка и Настенька ещё малышки, но очень коммуникабельные детишки. Всегда интересно проводить экскурсию когда туристы любознательные и очень внимательные. Именно такая была ваша великолепная группа 🫡😉🤝😉
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Игорь
Были 20.05.2026 на экскурсии вдвоём с супругой. Считаю что только экскурсионный маршрут на автомобиле гида самый оптимальный. Что мы и выбрали и не прогадали. Все локации в разных местах города
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пешком не находишься. Так же не понимаю тех гидов которые предлагают экскурсию на авто заказчика. Вроде бы ты должен быть на экскурсии и смотреть по сторонам на достопримечательности,а ты за рулём и должен смотреть на дорогу в целях безопасности. Так что лучше на авто гида 100%. Теперь о Юрии. Человек он общительный с большим историческим информационным запасом знаний. Но если вы пришли с нулевым знанием истории государства Российского, без знания исторических личностей (правителей,царей,военноначальников),будет тяжело воспринимать информацию. Надеюсь что таких нет,если уж собрались познакомиться с историей Переславля. Рассказывает всё содержательно и интересно. Время пролетает не заметно быстро,когда это наступает, понимаешь что для такого исторического города 3 часа мало для знакомства. После на своём авто посетили те места которые больше всего понравились,что бы ближе познакомиться и посетить храмы. На Трипстере с первых дней его существования. Очень классно,что есть теперь выбор гидов и индивидуальных экскурсий. Есть с кем сравнивать работу Юрия, были с историками по образованию и гидами краеведческих музеев на экскурсиях. ставим твердую четвёрку с плюсом.

Были 20.05.2026 на экскурсии вдвоём с супругой. Считаю что только экскурсионный маршрут на автомобиле гида самый
Были 20.05.2026 на экскурсии вдвоём с супругой. Считаю что только экскурсионный маршрут на автомобиле гида самый
Были 20.05.2026 на экскурсии вдвоём с супругой. Считаю что только экскурсионный маршрут на автомобиле гида самый
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Игорь, спасибо за хороший отзыв, рад, что экскурсия вам понравилась😉👋
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