Переславль-Залесский - город с богатейшей историей, который играл значительную роль в формировании Русского государства.
Эта экскурсия приглашает вас на уникальное путешествие по времени, где каждый камень и каждый уголок города рассказывает
Эта экскурсия приглашает вас на уникальное путешествие по времени, где каждый камень и каждый уголок города рассказывает
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Погружение в историю древней Руси
- 🕌 Посещение уникальных монастырей
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
- 📜 Узнаете о великих князьях и меценатах
- 🗣 Живой диалог с опытным гидом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Переславля-Залесского - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфортность пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Древний Клещин
- Никитский монастырь
- Переславль-Залесский
- Никольский монастырь
- Фёдоровский монастырь
Описание экскурсии
Наше погружение в историю Переславля-Залесского пройдёт по такому маршруту:
- Древний Клещин. Вы познакомитесь с историей исчезнувшего древнерусского города, вероятного предшественника Переславля-Залесского. А также узнаете интересные подробности о Плещеевом озере, Синь-камне и Александровой горе.
- Никитский монастырь. Вы посетите древний монастырь. Мы обсудим историю рождения Ивана Грозного и поиск его библиотеки, а также борьбу с Лжедмитриями.
- Переславль-Залесский. На прогулке по улицам древнего города я расскажу об истории строения валов, древнерусских граффити Спасо-Преображенского собора, историко-археологических документах жития великих князей — Александра Невского и Андрея Боголюбского, а также о меценатах 18 и 19 столетий.
- Никольский монастырь. Вы узнаете историю монастыря и Корсунского креста, которым крестили Русь, а также подробности о жизни крёстного отца Ивана Васильевича Грозного.
- Фёдоровский монастырь. Вы посетите место рождения Московского царства и выясните, как его возникновение повлияло на историю Руси.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер для группы 1–4 человек на автомобиле Hyundai iX35
- Если в группе 5 человек и больше, дополнительно оплачивается аренда микроавтобуса. Подробности в переписке.
- Женщинам нужно надеть юбки и платки на голову. При желании возьмите тару для святой воды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1450 туристов
Я люблю этот город с детства. И хоть живу здесь сравнительно недавно — восемь лет, знаю каждый его уголок. Я тёзка основателя Переславля-Залесского, и мне кажется, что я вижу этот
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 200 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 24 июн 2026
Отличная экскурсия, на микроавтобусе нас провезли по всем знаковым местам ( микроавтобус был заказан по нашей просьбе, т.к. группа 7 человек), Экскурсовод Юрий очень позитивный человек, глубоко погруженный в историю, знающий и любящий своё дело. Переславль открылся во всем многообразии, от древней истории до наших дней
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Гид с прекрасными знаниями истории и города, рассуждающий и общительный. Это держит внимание в фокусе. Но для детей,которые были с нами,было слишком много текста и слишком мало картинок.
Организовал микроавтобус, на нашу компанию из 7ми человек.
Организовал микроавтобус, на нашу компанию из 7ми человек.
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М
Экскурсия понравилась. Много информации, интересная, эмоциональная подача. Гид отвечает на все вопросы, вовлекает в беседу. Рекомендую! Единственное, что я не досмотрела в описании, это то, что к монастырям подъезжаем, слушаем
Юрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за классный отзыв.
Продумаю🤔, как поместиться в три часа, чтобы посетить один из монастырей 🫡😉
Продумаю🤔, как поместиться в три часа, чтобы посетить один из монастырей 🫡😉
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Ю
Благодарим Юрия за великолепную экскурсию по Переславлю. За 3 с хвостиком часа посмотрели все основные достопримечательности, узнали много нового. Юрий рассказывает эмоционально, образно, динамично. По Переславлю, конечно, лучше брать экскурсию на автомобиле экскурсовода - это было наше лучшее решение. Рекомендуем всем экскурсию с Юрием!
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А
Потрясающая экскурсия, которую провел для нас Юрий Владимирович.
Нас было 8 человек, из которых 4 детей. Юрий Владимирович у всех вызывал интерес, очень интересно рассказывал, дети вникали и задавали вопросы.
Все очень
Нас было 8 человек, из которых 4 детей. Юрий Владимирович у всех вызывал интерес, очень интересно рассказывал, дети вникали и задавали вопросы.
Все очень
Юрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв 🙏у вас прекрасные детки, особенно Вера и Анна, а Полиночка и Настенька ещё малышки, но очень коммуникабельные детишки. Всегда интересно проводить экскурсию когда туристы любознательные и очень внимательные. Именно такая была ваша великолепная группа 🫡😉🤝😉
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Были 20.05.2026 на экскурсии вдвоём с супругой. Считаю что только экскурсионный маршрут на автомобиле гида самый оптимальный. Что мы и выбрали и не прогадали. Все локации в разных местах города
Юрий
Ответ организатора:
Игорь, спасибо за хороший отзыв, рад, что экскурсия вам понравилась😉👋
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