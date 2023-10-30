Юрий — ваш гид в Переславле-Залесском

Я люблю этот город с детства. И хоть живу здесь сравнительно недавно — восемь лет, но знаю каждый его уголок. Я тёзка основателя этого города, и мне кажется, что я вижу этот город его глазами. Юрий Владимирович Долгорукий наблюдает за историей города с небес, а я рассказываю о ней здесь, на Земле. В профессии гида я более 20 лет. Экскурсии провожу на своём автомобиле, чтобы вы могли знакомиться с Переславлем-Залесским даже в пути. Познакомившись с этим городом, вы сможете понять, как жила Русь, начиная с 12 века и что ждёт её впереди. Я люблю историю нашей отчизны и свою работу. Стараюсь создавать хорошее настроение с первой минуты, чтобы окончательно и бесповоротно влюбить вас в наш город.

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