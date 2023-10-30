Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский

Познакомиться с духовной столицей всея Руси и посетить любимые места Александра Невского

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Ответы на вопросы
Вся история Руси связана с Переславлем-Залесским. На экскурсии я покажу вам это переплетение времён. Ведь только узнав прошлое, можно лучше понять то, что происходит сейчас.

Да, интернет может много рассказать о городе, но он не даст главного — живого диалога, эмоционального познания истории и глубокого погружения в интересную тему. А именно это и ждёт вас на моей экскурсии!
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наше погружение в историю Переславля-Залесского пройдёт по такому маршруту:

  • Древний Клещин. Вы познакомитесь с историей исчезнувшего древнерусского города, вероятного предшественника Переславля-Залесского. А также узнаете интересные подробности о Плещеевом озере, Синь-камне и Александровой горе.
  • Никитский монастырь. Вы посетите древний монастырь. Мы обсудим историю рождения Ивана Грозного и поиск его библиотеки, а также борьбу с Лжедмитриями.
  • Переславль-Залесский. На прогулке по улицам древнего города я расскажу об истории строения валов, древнерусских граффити Спасо-Преображенского собора, историко-археологических документах жития великих князей — Александра Невского и Андрея Боголюбского, а также о меценатах 18 и 19 столетий.
  • Никольский монастырь. Вы узнаете историю монастыря и Корсунского креста, которым крестили Русь, а также подробности о жизни крёстного отца Ивана Васильевича Грозного.
  • Фёдоровский монастырь. Вы посетите место рождения Московского царства и выясните, как его возникновение повлияло на историю Руси.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер для группы 1–4 человек на автомобиле Hyundai iX35
  • Если в группе 5 человек и больше, дополнительно оплачивается аренда микроавтобуса. Подробности в переписке.
  • Женщинам нужно надеть юбки и платки на голову. При желании возьмите тару для святой воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для пенсионеров
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Святые места
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Популярные места
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Природа и пейзажи
Александрова гора
Никитский мужской монастырь
Синь-камень
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