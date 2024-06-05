Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Переславля-Залесского

Найдено 11 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Переславле-Залесском, цены от 601 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы узнаете историю монастыря и Корсунского креста, которым крестили Русь, а также подробности о жизни крёстного отца Ивана Васильевича Грозного»
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
137 отзывов
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
«Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
215 отзывов
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия»
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601 за человека
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
«Как правило, церкви в городе располагались в самых колоритных местах — на холмах, на берегах живописных водоемов»
10 июня в 09:30
16 июня в 09:00
4 800 за всё до 6 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
«Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
«Первый час мы посвятим знакомству с самыми древними памятниками архитектуры Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века и Храмом Петра Митрополита 16 века»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850 за всё до 6 чел.
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В районе автовокзала
«Увидите самый древний собор Северо-Восточной Руси таким, каким он предстал перед Иваном Грозным»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
3 900 за человека
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
«После дискуссии о сырах мы разгадаем древние граффити на Спасо-Преображенском соборе, заложенном Юрием Долгоруким, и узнаем о современном детективном расследовании убийства Андрея Боголюбского»
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900 за всё до 4 чел.
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского: путеводитель по святыням
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, посетив его знаменитые монастыри, каждый из которых хранит уникальные легенды
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
«Троицкий собор монастыря построен в 1530 году на средства Василия III в благодарность за рождение сына Ивана, будущего царя Ивана Грозного»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 4 чел.
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Узнайте историю и чудеса переславских монастырей. Прогулка по древнему центру города, знакомство с архитектурой и преданиями разных эпох
Начало: По договоренности
«Нам предстоит прогулка по древнему центру города, где на небольшом участке земли находятся четыре храма трех совершенно разных эпох и стилей, начиная с середины XII столетия»
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 990 за всё до 8 чел.
Святой Переславль
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
«Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
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    задержались в Сергиевом Посаде, я позвонила Елене и сообщила о задержке. Экскурсия была перенесена на более позднее время без каких-либо нареканий и сокращения времени прогулки, за что наша группа очень благодарна организатору Елене. Экскурсия и прогулка прошли замечательно. Прошлись по центру, услышали историю становления города и людей, оставивших заметный след в его истории, посмотрели красивые места и достопримечательности. Елену рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
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    экскурсию с Юрием своим знакомым и друзьям как одну из самых запоминающихся. Очень оригинальная подача материала, при том, что материал очень глубокий. На экскурсии, на мой взгляд, мы узнали самые интересные и значимые факты о Переславле-Залесском, никакой воды, весь рассказ мы слушали не отрываясь - на столько было увлекательно. Путешествуем очень много, нам есть с чем сравнить. Юрию желаем успехов и всего самого доброго! С Уважением, Елена и Николай, г. Москва

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионалПрекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте
  • е
    екатерина
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Елена-прекрасный гид!!! Интереснейший рассказ о Переславле,его появлении,становлении и существовании. С удовольствием провели время в пешей прогулке и прогулке по бесподобно сегодня красивому Плещеевому озеру.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Были на экскурсии 18 мая. Очень душевно, как прогулка с другом. Погода была отличная, вид на город со стороны Плещеева озера изумителен. Рекомендуем.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
  • A
    Alexander
    26 мая 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Нам не хватило глубины подачи материла, на наш взгляд много было религиозной информации, на фоне скудной исторической.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
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  4. Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
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  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
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