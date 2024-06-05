1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы узнаете историю монастыря и Корсунского креста, которым крестили Русь, а также подробности о жизни крёстного отца Ивана Васильевича Грозного»
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
«Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия»
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
«Как правило, церкви в городе располагались в самых колоритных местах — на холмах, на берегах живописных водоемов»
10 июня в 09:30
16 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
«Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
«Первый час мы посвятим знакомству с самыми древними памятниками архитектуры Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века и Храмом Петра Митрополита 16 века»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В районе автовокзала
«Увидите самый древний собор Северо-Восточной Руси таким, каким он предстал перед Иваном Грозным»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
«После дискуссии о сырах мы разгадаем древние граффити на Спасо-Преображенском соборе, заложенном Юрием Долгоруким, и узнаем о современном детективном расследовании убийства Андрея Боголюбского»
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского: путеводитель по святыням
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, посетив его знаменитые монастыри, каждый из которых хранит уникальные легенды
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
«Троицкий собор монастыря построен в 1530 году на средства Василия III в благодарность за рождение сына Ивана, будущего царя Ивана Грозного»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Узнайте историю и чудеса переславских монастырей. Прогулка по древнему центру города, знакомство с архитектурой и преданиями разных эпох
Начало: По договоренности
«Нам предстоит прогулка по древнему центру города, где на небольшом участке земли находятся четыре храма трех совершенно разных эпох и стилей, начиная с середины XII столетия»
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 990₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
«Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
- ЕЕлена4 июня 2024Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
- ССветлана2 июня 2024Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
- ТТатьяна2 июня 2024Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
- еекатерина31 мая 2024Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
- ДДинара30 мая 2024Елена-прекрасный гид!!! Интереснейший рассказ о Переславле,его появлении,становлении и существовании. С удовольствием провели время в пешей прогулке и прогулке по бесподобно сегодня красивому Плещеевому озеру.
- ООльга27 мая 2024Были на экскурсии 18 мая. Очень душевно, как прогулка с другом. Погода была отличная, вид на город со стороны Плещеева озера изумителен. Рекомендуем.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
- AAlexander26 мая 2024Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️
- ЕЕлена21 мая 2024Нам не хватило глубины подачи материла, на наш взгляд много было религиозной информации, на фоне скудной исторической.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 601 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 462 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Переславле-Залесском на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 462 ⭐ отзыва, цены от 601₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август