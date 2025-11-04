Переславль-Залесский приглашает на увлекательную экскурсию, где можно увидеть Переславскую Венецию с её деревянными мостками и лодками.
В программе также посещение Свято-Никольского женского монастыря, где хранится Корсунский крест, и прогулка по Красной площади. Узнайте о древней истории города и его связи с Петром I. Это идеальный маршрут для знакомства с культурным наследием Залесской земли
В программе также посещение Свято-Никольского женского монастыря, где хранится Корсунский крест, и прогулка по Красной площади. Узнайте о древней истории города и его связи с Петром I. Это идеальный маршрут для знакомства с культурным наследием Залесской земли
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство путешествия на собственном авто
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🌿 Живописные виды на озеро Плещеево
- ⛪ Визит в Свято-Никольский монастырь
- 🗺️ Узнать больше об истории Переславля
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Рыбацкая слобода
- Церковь Сорока мучеников Севастийских
- Свято-Никольский женский монастырь
- Спасо-Преображенский собор
- Земляные валы
- Красная площадь
- Памятник Александру Невскому
Описание экскурсии
- Рыбацкая слобода, которую называют Переславской Венецией. Место впадения реки Трубеж в озеро Плещеево с деревянными мостками и лодками-плоскодонками
- Церковь Сорока мучеников Севастийских 18 века, которая с давних пор служит маяком для далеко заплывших в озере
- Свято-Никольский женский монастырь где находится старинная православная святыня — Корсунский крест
- Спасо-Преображенский собор 12 века (внешний осмотр) — самый древний из сохранившихся почти в первозданном виде храмов северо-восточной Руси
- Земляные валы 12 века — памятник крепостного зодчества ранней поры
- Красная площадь Переславля-Залесского — сердце города
- Памятник Александру Невскому
О чём пойдёт речь на экскурсии
Мы вам расскажем о старейшей и живописнейшей из слобод города — Рыбацкой. И о том, как постепенно развивался Переславль вдоль реки Трубеж. Поясним, как это колоритное место оказалось связано с Петром I и что с тех пор здесь изменилось. Вспомним удивительную судьбу Свято-Никольского монастыря и обсудим, как же начинался Переславль.
Организационные детали
- Подходит для взрослых и школьников от 9 лет
- Эта программа предполагает много прогулок на местах. Но от объекта до объекта нужно будет добираться на вашем автомобиле (два раза примерно по 1,5–2 км). Не забудьте предусмотреть место для гида в вашем транспорте:)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Провели экскурсии для 18913 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладываяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
4 ноя 2025
Прекрасный город и экскурсовод Наталья Евгеньевна! Интересно и доступно рассказала про историю города. Нам очень понравилось 😊.
И
Ирина
2 ноя 2025
Все понравилось. Чувствуется, человек с любовью говорит о своем городе
Л
Лариса
13 окт 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Татьяна
8 сен 2025
Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.
Остались самые наилучшие впечатления. Узнали много нового и увидели мартшруты, которые не видели в прошлые наши визиты в город.
Остались самые наилучшие впечатления. Узнали много нового и увидели мартшруты, которые не видели в прошлые наши визиты в город.
Е
Елена
20 авг 2025
Огромное спасибо, Людмиле Викторовне. Нашей семье все очень понравилось. Мы прекрасно провели время.
Т
Татьяна
11 авг 2025
Все супер
Ю
Юлия
8 авг 2025
Отличная обзорная экскурсия, спасибо большое Наталье!
А
Александр
5 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду Марине за интересную экскурсию.
О
Ольга
31 июл 2025
Нашим гидом была Марина. Очень интересный рассказчик, замечательный экскурсовод, любящий свой город.
Н
Наталья
31 июл 2025
У нас был экскурсовод Марина. Узнав, что мы уже были в Переяславле, обсудили, немного перестроили маршрут в зависимости от наших предпочтений. На Красной площади Марина показала нам объекты, которые мы
А
Алексей
30 июл 2025
Всё замечательно! Спасибо за интересную и содержательную экскурсию!
Д
Дмитрий
14 июл 2025
Хочу от всей души поблагодарить Наталью и Ольгу за чудесную экскурсию по Переславль-Залесскому. Сразу не мог писать отзыв, ибо эмоции мои расскладывались по свом местам в голове, пока не сложили
светлана
5 июл 2025
Добрый день. Были на экскурсии по Переяславлю-Залескому. Экскурсоводом была Ольга- очень знающий, образованный и любящий свой город экскурсовод. Спасибо ей, большое.
Орлова
2 июн 2025
Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍
Ирина
14 мая 2025
Отличная экскурсия, знающий, благожелательный и приятный гид Ольга Евгеньевна. Отлично рассказала про историю города, все очень понравилось.
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
Похожие экскурсии из Переславля-Залесского
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
5867 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Узнайте больше о Переславле-Залесском, прогуливаясь по его историческим местам. Погрузитесь в атмосферу старины и откройте для себя культурное наследие
Начало: На Красной площади
15 ноя в 14:30
22 ноя в 14:30
800 ₽ за человека