Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто)

Погрузитесь в атмосферу Переславля-Залесского, исследуя его живописные уголки и исторические памятники. Увлекательное путешествие на вашем авто
Переславль-Залесский приглашает на увлекательную экскурсию, где можно увидеть Переславскую Венецию с её деревянными мостками и лодками.

В программе также посещение Свято-Никольского женского монастыря, где хранится Корсунский крест, и прогулка по Красной площади. Узнайте о древней истории города и его связи с Петром I. Это идеальный маршрут для знакомства с культурным наследием Залесской земли
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство путешествия на собственном авто
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🌿 Живописные виды на озеро Плещеево
  • ⛪ Визит в Свято-Никольский монастырь
  • 🗺️ Узнать больше об истории Переславля
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Рыбацкая слобода
  • Церковь Сорока мучеников Севастийских
  • Свято-Никольский женский монастырь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Земляные валы
  • Красная площадь
  • Памятник Александру Невскому

Описание экскурсии

  • Рыбацкая слобода, которую называют Переславской Венецией. Место впадения реки Трубеж в озеро Плещеево с деревянными мостками и лодками-плоскодонками
  • Церковь Сорока мучеников Севастийских 18 века, которая с давних пор служит маяком для далеко заплывших в озере
  • Свято-Никольский женский монастырь где находится старинная православная святыня — Корсунский крест
  • Спасо-Преображенский собор 12 века (внешний осмотр) — самый древний из сохранившихся почти в первозданном виде храмов северо-восточной Руси
  • Земляные валы 12 века — памятник крепостного зодчества ранней поры
  • Красная площадь Переславля-Залесского — сердце города
  • Памятник Александру Невскому

О чём пойдёт речь на экскурсии

Мы вам расскажем о старейшей и живописнейшей из слобод города — Рыбацкой. И о том, как постепенно развивался Переславль вдоль реки Трубеж. Поясним, как это колоритное место оказалось связано с Петром I и что с тех пор здесь изменилось. Вспомним удивительную судьбу Свято-Никольского монастыря и обсудим, как же начинался Переславль.

Организационные детали

  • Подходит для взрослых и школьников от 9 лет
  • Эта программа предполагает много прогулок на местах. Но от объекта до объекта нужно будет добираться на вашем автомобиле (два раза примерно по 1,5–2 км). Не забудьте предусмотреть место для гида в вашем транспорте:)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Провели экскурсии для 18913 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая
читать дальше

в наши экскурсии любовь к городу и частицу души. Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю. Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Татьяна)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Татьяна)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Татьяна)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Татьяна)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Татьяна)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Татьяна)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Татьяна)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Татьяна)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (светлана)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (светлана)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (светлана)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (светлана)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (светлана)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Орлова)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Орлова)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Орлова)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Орлова)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Орлова)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Орлова)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Орлова)Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто) (Орлова)
Е
Елена
4 ноя 2025
Прекрасный город и экскурсовод Наталья Евгеньевна! Интересно и доступно рассказала про историю города. Нам очень понравилось 😊.
И
Ирина
2 ноя 2025
Все понравилось. Чувствуется, человек с любовью говорит о своем городе
Л
Лариса
13 окт 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Татьяна
Татьяна
8 сен 2025
Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.
Остались самые наилучшие впечатления. Узнали много нового и увидели мартшруты, которые не видели в прошлые наши визиты в город.
Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.Большое спасибо гиду Ольге Евгеньевне за интересную прогулку по Переславлю и увлекательный рассказ о городе.
Е
Елена
20 авг 2025
Огромное спасибо, Людмиле Викторовне. Нашей семье все очень понравилось. Мы прекрасно провели время.
Т
Татьяна
11 авг 2025
Все супер
Ю
Юлия
8 авг 2025
Отличная обзорная экскурсия, спасибо большое Наталье!
А
Александр
5 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду Марине за интересную экскурсию.
О
Ольга
31 июл 2025
Нашим гидом была Марина. Очень интересный рассказчик, замечательный экскурсовод, любящий свой город.
Н
Наталья
31 июл 2025
У нас был экскурсовод Марина. Узнав, что мы уже были в Переяславле, обсудили, немного перестроили маршрут в зависимости от наших предпочтений. На Красной площади Марина показала нам объекты, которые мы
читать дальше

еще не смотрели! Всë успели, остались довольны познавательной прогулкой! Марина очень энергичный, бодрый экскурсовод. Было интересно, не скучно, все хорошо слышно. Марина задавала вопросы, вовлекая нас в интерактив. Ответила на все вопросы, подсказала куда еще пойти в городе! Город нам ваш очень нравится, приедем еще!

А
Алексей
30 июл 2025
Всё замечательно! Спасибо за интересную и содержательную экскурсию!
Д
Дмитрий
14 июл 2025
Хочу от всей души поблагодарить Наталью и Ольгу за чудесную экскурсию по Переславль-Залесскому. Сразу не мог писать отзыв, ибо эмоции мои расскладывались по свом местам в голове, пока не сложили
читать дальше

пазл.
Было очень интересно, вроде что-то знаешь по истории тех времен, но здесь на земле, благодаря рассказу Ольги, картина жизни, быта, поступков людей того времени, раскрывается, как на сцене.
Очень много интересных фактов мы узнали, как-будто из того времени люди прямо вот сейчас общаются с вами.
Очень рекомендую всем экскурсию по Переславль-Залесскому с Натальей и Ольгой.
С уважением, Дмитрий

светлана
светлана
5 июл 2025
Добрый день. Были на экскурсии по Переяславлю-Залескому. Экскурсоводом была Ольга- очень знающий, образованный и любящий свой город экскурсовод. Спасибо ей, большое.
Добрый день. Были на экскурсии по Переяславлю-Залескому. Экскурсоводом была Ольга- очень знающий, образованный и любящий свойДобрый день. Были на экскурсии по Переяславлю-Залескому. Экскурсоводом была Ольга- очень знающий, образованный и любящий свойДобрый день. Были на экскурсии по Переяславлю-Залескому. Экскурсоводом была Ольга- очень знающий, образованный и любящий свойДобрый день. Были на экскурсии по Переяславлю-Залескому. Экскурсоводом была Ольга- очень знающий, образованный и любящий свойДобрый день. Были на экскурсии по Переяславлю-Залескому. Экскурсоводом была Ольга- очень знающий, образованный и любящий свой
Орлова
Орлова
2 июн 2025
Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍
Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍Очень комфортная, объёмная и познавательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, спасибо огромное, нам было с вами здорово 👍
Ирина
Ирина
14 мая 2025
Отличная экскурсия, знающий, благожелательный и приятный гид Ольга Евгеньевна. Отлично рассказала про историю города, все очень понравилось.

Входит в следующие категории Переславля-Залесского

