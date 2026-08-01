Вы погуляете по старейшей площади Переславля и услышите историю церковных построек 12-18 веков. А также отыщете сохранившиеся особняки и школы прошлого столетия, пройдете по крепостным стенам и впечатлитесь видами на реку Трубеж — главный приток Плещеева озера.

Описание экскурсии

Красная площадь и чудесные церкви

Вы посетите старинную Красную площадь, откуда в древности уходили полки и где собирался народ переславский в дни всеобщих праздников и бед. Рассмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века, церкви Петра Митрополита и Александра Невского и пятиглавый Владимирский собор. А также гражданские сооружения исторического центра: бывшую мужскую гимназию и особняк фабриканта Павлова. Кроме того, погуляете по городским стенам ХII века и насладитесь видами на древнейшие уголки Переславля и живописную речку Трубеж.

Переславские загадки

Переславль — город с богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был основан и что сохранилось от его первоначального облика. Где стоял княжеский терем, в котором родился Александр Невский, и какой обряд прошел юный княжич в храме Спаса. Кроме того, я раскрою, что написал неизвестный летописец на стене одного древнего собора восемьсот лет назад, почему на гербе Переславля изображена рыба и возможно ли сегодня отведать подлинную царскую селедку.

Организационные детали