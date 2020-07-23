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Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру

Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии

Наталья
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Наталья – представитель гидов
Вы погуляете по старейшей площади Переславля и услышите историю 📖 церковных построек 12-18 веков.

А также отыщете сохранившиеся особняки и школы прошлого столетия, пройдете по крепостным стенам и впечатлитесь видами на реку Трубеж — главный приток Плещеева озера.

1300 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
4
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру

Что вас ожидает

Красная площадь и чудесные церкви
Вы посетите старинную Красную площадь, откуда в древности уходили полки и где собирался народ переславский в дни всеобщих праздников и бед. Рассмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века, церкви Петра Митрополита и Александра Невского и пятиглавый Владимирский собор. А также гражданские сооружения исторического центра: бывшую мужскую гимназию и особняк фабриканта Павлова. Кроме того, погуляете по городским стенам ХII века и насладитесь видами на древнейшие уголки Переславля и живописную речку Трубеж.

Переславские загадки
Переславль — город с богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был основан и что сохранилось от его первоначального облика. Где стоял княжеский терем, в котором родился Александр Невский, и какой обряд прошел юный княжич в храме Спаса. Кроме того, я раскрою, что написал неизвестный летописец на стене одного древнего собора восемьсот лет назад, почему на гербе Переславля изображена рыба и возможно ли сегодня отведать подлинную царскую селедку.

Организационные детали

По желанию летом можно посетить Спасо-Преображенский собор — 100 рублей взрослые, 50 рублей школьники и пенсионеры. По пн и вт он закрыт.

Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ресторана Тройка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 июля 2020
Благодарим гида Марину за содержательную прогулку по историческому центру Переславля. Данная экскурсия отлично подойдёт для тех, кто ограничен во времени.

Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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