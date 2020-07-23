Красная площадь и чудесные церкви Вы посетите старинную Красную площадь, откуда в древности уходили полки и где собирался народ переславский в дни всеобщих праздников и бед. Рассмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века, церкви Петра Митрополита и Александра Невского и пятиглавый Владимирский собор. А также гражданские сооружения исторического центра: бывшую мужскую гимназию и особняк фабриканта Павлова. Кроме того, погуляете по городским стенам ХII века и насладитесь видами на древнейшие уголки Переславля и живописную речку Трубеж.
Переславские загадки Переславль — город с богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был основан и что сохранилось от его первоначального облика. Где стоял княжеский терем, в котором родился Александр Невский, и какой обряд прошел юный княжич в храме Спаса. Кроме того, я раскрою, что написал неизвестный летописец на стене одного древнего собора восемьсот лет назад, почему на гербе Переславля изображена рыба и возможно ли сегодня отведать подлинную царскую селедку.
Организационные детали
По желанию летом можно посетить Спасо-Преображенский собор — 100 рублей взрослые, 50 рублей школьники и пенсионеры. По пн и вт он закрыт.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у ресторана Тройка.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
За восемь с половиной веков Переславль-Залесский не раз испытывал как головокружительную славу, так и горечь падений и утрат. Я расскажу, как складывалась история этого удивительного места, какие знаменитые люди оставили в ней свой след, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного очарования.
Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском
Переславль-Залесский называют колыбелью русского военно-морского флота. Именно на берегах Плещеева озера Петр I в юном возрасте построил первый русский флот, вошедший в историю под несколько необычным названием «потешный». Но с тех времен осталось немало домыслов и загадок, связанных с деятельностью молодого царя в нашем городе. На экскурсии вы узнаете правдивые версии исторических событий и сможете сравнить их с народными преданиями.
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Сакральная история города в переплетении старинных преданий, событий, человеческих судеб и поступков
К чудесам местных монастырей ездили испокон веков и простые люди, и великие цари. На экскурсии по действующим обителям попробуем разобраться, что скрывается за древними стенами памятников, почему именно с этим городом связаны знаменитые христианские подвижники, какие события видели древнейшие храмы Северо-Восточной Руси и какую роль Переславль сыграл в жизни Русской Православной Церкви.
Прикоснуться к богатой духовной истории Переславля-Залесского в местах его утраченных святынь
С давних пор Переславль-Залесский был одним из крупнейших духовных центров России, в городе действовало множество монастырей и церквей. К сожалению, удалось уцелеть лишь меньшей части городских святынь. Многим же была уготована печальная, а порой и трагическая участь. Но о них свидетельствуют старожилы, архивные документы, фотоснимки старого города. На этой экскурсии вы посетите места утраченных святынь и прикоснетесь к богатой духовной истории города.
Шедевры русского зодчества, языческое поселение, фермерская кухня и SUP-серфинг на Плещеевом озере
За один день я помогу вам охватить самые значимые, интересные и колоритные грани Переславля-Залесского! Вы откроете тысячелетнюю историю города у главных достопримечательностей — от древних поселений до института развития искусственного интеллекта. Оцените фермерские деликатесы и насладитесь панорамами Плещеева озера во время прогулки на SUP-досках.
Закрыть глаза и нырнуть в пучину истории Руси-матушки, открыть и залюбоваться могучими укреплениями
Переславль-Залесский знаменит живописностью своих мест, но от других городов он также отличается удивительной системой крепостных сооружений! Чтобы это доказать, я проведу вас по трём главным крепостям, которые в полной мере отразят всю историю России и создадут для вас 3D-образ города.
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых колоритных древнерусских городов
Переславль — место невероятной силы и красоты! Вы оцените старинную Красную площадь, проедете по уютным улочкам Рыбацкой слободы и посетите величественные старинные монастыри. А также рассмотрите загадочный Синий камень и узнаете, откуда начинался город и как складывалась его история.
Пройти по живописному орнитологическому маршруту и насладиться видами на Плещеево озеро
«Цапля серая — в камыши…» — многие помнят эту строчку из проникновенно исполненного Михалковым романса. И действительно, вы пройдете по деревянной тропе над камышами под рассказы о серой цапле и других обитающих здесь птицах. А еще подниметесь на смотровую площадку и впечатлитесь красотой переславской природы!
Насладиться великолепными панорамами таинственного водоема и услышать народные предания
Широко и глубоко Плещеево озеро, приютившее на своем берегу старинный Переславль-Залесский. Вы впечатлитесь его чудесными видами с Александровой горы, прикоснетесь к мистическому синему камню и раскроете удивительные истории, которые хранят местные жители.
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
В одном из особенных духовных центров России вы прикоснетесь к преданиям о семи почитаемых святых и посетите тихие монастыри с удивительной атмосферой умиротворения и благодати. Побываете в месте крещения Александра Невского и узнаете о деяниях Петра Великого. А также услышите легенды о знаменитом Синь-камне и пройдете по 800-летним крепостным валам.
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