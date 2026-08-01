Вы посетите старинную Красную площадь, откуда в древности уходили полки и где собирался народ переславский в дни всеобщих праздников и бед. Рассмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века, церкви Петра Митрополита и Александра Невского и пятиглавый Владимирский собор. А также гражданские сооружения исторического центра: бывшую мужскую гимназию и особняк фабриканта Павлова. Кроме того, погуляете по городским стенам ХII века и насладитесь видами на древнейшие уголки Переславля и живописную речку Трубеж.
Переславские загадки
Переславль — город с богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был основан и что сохранилось от его первоначального облика. Где стоял княжеский терем, в котором родился Александр Невский, и какой обряд прошел юный княжич в храме Спаса. Кроме того, я раскрою, что написал неизвестный летописец на стене одного древнего собора восемьсот лет назад, почему на гербе Переславля изображена рыба и возможно ли сегодня отведать подлинную царскую селедку.
Организационные детали
По желанию в летний период после экскурсии можно самостоятельно посетить Спасо-Преображенский собор, приобретя входной билет на месте согласно тарифам музея. По понедельникам и вторникам собор закрыт для посещения
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старше 9 лет. Для детей младшего возраста программа не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана Тройка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21476 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю.
Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая читать дальшеуменьшить
в наши экскурсии любовь к городу и частицу души.
Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю.
Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 441 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
Экскурсия понравилась, узнали много интересного об истории города, его жителях, культуре и важных событиях. Отлично подходит для первого знакомства с Переславлем.
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. Были с внуком, выбирали короткую и познавательную. Очень доступно и информативно был подан исторический материал.
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А
Анна
Очень понравилась экскурсия, очень хотелось продолжения - взять и увезти Ольгу Евгеньевну дальше и продолжить экскурсию еще по всем пяти монастырям. Одного часа мало! Город с богатой историей и массой объектов культурного наследия и охраняемых памятников природы. Безусловно приедем еще.
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Олеся
Экскурсию нас проводила гид Галина, замечательная женщина и профессионал своего дела! Прогулка особенно запомнилась детям 10 и 8 лет! Галина, благодарим вас за познавательную прогулку!
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Екатерина
Очень интересная экскурсия. Ольга Евгеньевна прекрасный и знающий экскурсовод, с чистой и правильной речью, приятно было слушать. Спасибо!
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В
Вадим
Начала вкрадчиво, было сложно услышать что говорит. Очень долго стояли на месте встречи, слушали. Редко перемещались, прошли в результате очень короткий маршрут. В конце экскурсовод раз пять произнесла "и там читать дальшеуменьшить
мы с вами распрощаемся". Ощущение, что важнее не мы:) Ещё оказывается времени мало чтобы все рассказать, так мы и не против два часа слушать, время экскурсии определяли не мы. Экскурсовод перспективный, материал подаёт структурировано и интересно.
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