читать дальше пейзажи оставили незабываемые впечатления! Особенно хочу отметить нашего гида, Тамару Степановну. Благодаря ей мы узнали много нового и интересного о Переславле-Залесском. А три часа экскурсии пролетели как один миг!

На выходных посетили Переславль-Залесский и взяли обзорную индивидуальную экскурсию. Город хоть и совсем не большой, но его история и живописные