Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
Узнайте о знаменитых исторических личностях и насладитесь видами Переславля-Залесского. Прогулка по Красной площади и берегам Плещеева озера
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
4999 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Переславль-Залесский за один день
Откройте для себя Переславль-Залесский за один день! Путешествие из Сергиева Посада подарит вам уникальные исторические открытия и живописные виды
Начало: Переславль - Залесский
Расписание: По договоренности
19 апр в 09:00
21 апр в 09:00
6800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 апреля 2025Экскурсия по Переславлю-Залесскому с гидом Еленой Александровной нам очень понравилась. Услышали об основании города, храмах, легендах, увидели древние граффити. Прошли по городу до Плещеева озера, узнали его историю. Для первого знакомства с городом очень удачный выбор)))
- ЕЕкатерина1 апреля 2025На выходных посетили Переславль-Залесский и взяли обзорную индивидуальную экскурсию. Город хоть и совсем не большой, но его история и живописные
- ААнна24 марта 2025Прекрасный экскурсовод Ольга, рассказывала очень интересно с большим уважением и любовью к городу. Истории были очень интересными, темп Экскурсии перекраской подошёл нашей группе, остались в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Переславский кремль»
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Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в апреле 2025
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