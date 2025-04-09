Переславский кремль – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Переславский кремль» в Переславле-Залесском, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Проникнуться славной историей Переславской земли
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
Узнайте о знаменитых исторических личностях и насладитесь видами Переславля-Залесского. Прогулка по Красной площади и берегам Плещеева озера
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
4999 ₽ за экскурсию
Один день в Переславле-Залесском
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Переславль-Залесский за один день
Откройте для себя Переславль-Залесский за один день! Путешествие из Сергиева Посада подарит вам уникальные исторические открытия и живописные виды
Начало: Переславль - Залесский
Расписание: По договоренности
19 апр в 09:00
21 апр в 09:00
6800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Экскурсия по Переславлю-Залесскому с гидом Еленой Александровной нам очень понравилась. Услышали об основании города, храмах, легендах, увидели древние граффити. Прошли по городу до Плещеева озера, узнали его историю. Для первого знакомства с городом очень удачный выбор)))
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2025
    Проникнуться славной историей Переславской земли
    На выходных посетили Переславль-Залесский и взяли обзорную индивидуальную экскурсию. Город хоть и совсем не большой, но его история и живописные
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    пейзажи оставили незабываемые впечатления! Особенно хочу отметить нашего гида, Тамару Степановну. Благодаря ей мы узнали много нового и интересного о Переславле-Залесском. А три часа экскурсии пролетели как один миг!

  • А
    Анна
    24 марта 2025
    Проникнуться славной историей Переславской земли
    Прекрасный экскурсовод Ольга, рассказывала очень интересно с большим уважением и любовью к городу. Истории были очень интересными, темп Экскурсии перекраской подошёл нашей группе, остались в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Переславский кремль»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
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Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Плещеево Озеро
  5. Река Трубеж
  6. Александрова гора
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Церковь Петра митрополита
  9. Синь-камень
  10. Свято-Никольский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в апреле 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Переславский кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 6800. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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