Феодоровский женский монастырь – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Феодоровский женский монастырь» в Переславле-Залесском, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
18 июня в 10:30
20 июня в 10:00
6 935 за всё до 4 чел.
Святой Переславль
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
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    экскурсию с Юрием своим знакомым и друзьям как одну из самых запоминающихся. Очень оригинальная подача материала, при том, что материал очень глубокий. На экскурсии, на мой взгляд, мы узнали самые интересные и значимые факты о Переславле-Залесском, никакой воды, весь рассказ мы слушали не отрываясь - на столько было увлекательно. Путешествуем очень много, нам есть с чем сравнить. Юрию желаем успехов и всего самого доброго! С Уважением, Елена и Николай, г. Москва

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте
  • е
    екатерина
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
  • Д
    Дмитрий
    7 января 2023
    По следам Петра I в Переславле: предания и факты
    Очень интересная и познавательная экскурсия, проведенная гидом, Наталье про ботик Петра 1 Советую всем.
  • В
    Вера
    20 ноября 2022
    По следам Петра I в Переславле: предания и факты
    Интересная экскурсия для взрослых и детей, экскурсовод знающий и очень славный профессионал! Рекомендую!
  • О
    Оксана
    23 сентября 2022
    По следам Петра I в Переславле: предания и факты
    Как сказать, что нашей веселой команде друзей из Санкт-Петербурга понравилась экскурсия??? Нам ОЧЕНЬ понравился весь маршрут, который продуман в экскурсии!
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    А Наталья- это бесспорно высококлассный гид, профессионал, знаток исторического прошлого своего края! Если вернёмся в Переславль, то обязательно разыщем Наталью и упросим 😃 её вновь провести для нас экскурсию! Спасибо от души!!! 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Феодоровский женский монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
  2. По следам Петра I в Переславле: предания и факты
  3. Святой Переславль
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Феодоровский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 935. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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