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Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
18 июня в 10:30
20 июня в 10:00
6 935₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
- ТТатьяна2 июня 2024Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
- еекатерина31 мая 2024Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
- ДДмитрий7 января 2023Очень интересная и познавательная экскурсия, проведенная гидом, Наталье про ботик Петра 1 Советую всем.
- ВВера20 ноября 2022Интересная экскурсия для взрослых и детей, экскурсовод знающий и очень славный профессионал! Рекомендую!
- ООксана23 сентября 2022Как сказать, что нашей веселой команде друзей из Санкт-Петербурга понравилась экскурсия??? Нам ОЧЕНЬ понравился весь маршрут, который продуман в экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Феодоровский женский монастырь»
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