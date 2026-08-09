Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Для знакомства с историей и достопримечательностями Перми мы предлагаем вам отправиться на пешеходную прогулку по Комсомольскому проспекту. Вдоль этой улицы расположено множество примечательных зданий — часовня Св. Стефана Великопермского, Дом Барановой, Спасо-Преображенский собор.

Gidy Gorode Ваш гид в Перми Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Для знакомства с историей и достопримечательностями Перми мы предлагаем вам отправиться на пешеходную прогулку по Комсомольскому проспекту. Вдоль этой улицы расположено множество примечательных зданий — часовня Св. Стефана Великопермского, Дом Барановой, Спасо-Преображенский собор. От Комсомольского проспекта мы выйдем на Монастырскую улицу, где осмотрим Торговую баню Кашиной, Речной вокзал, железнодорожный вокзал «Пермь I». Далее мы увидим исторические здания на Сибирской и Петропавловской улицах, а затем пройдемся по улице Ленина. Во время прогулки по городу мы побываем в уникальном музее «Пермские боги», который считается символом Пермского края. В его стенах собрана крупнейшая коллекция деревянных статуй Иисуса Христа и различных святых, которая не имеет аналогов во всем мире. Примечательно, что черты лица многих скульптур имеют признаки, которые характерны для татар, башкир, ханты-манси и других народов. Возраст некоторых статуй насчитывает до 300 лет. В советские времена эти скульптуры были вывезены из таежных храмов и чудесным образом сохранились до нашего времени. Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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