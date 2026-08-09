Для знакомства с историей и достопримечательностями Перми мы предлагаем вам отправиться на пешеходную прогулку по Комсомольскому проспекту. Вдоль этой улицы расположено множество примечательных зданий — часовня Св. Стефана Великопермского, Дом Барановой, Спасо-Преображенский собор.
Описание экскурсииЧто вас ждет Для знакомства с историей и достопримечательностями Перми мы предлагаем вам отправиться на пешеходную прогулку по Комсомольскому проспекту. Вдоль этой улицы расположено множество примечательных зданий — часовня Св. Стефана Великопермского, Дом Барановой, Спасо-Преображенский собор. От Комсомольского проспекта мы выйдем на Монастырскую улицу, где осмотрим Торговую баню Кашиной, Речной вокзал, железнодорожный вокзал «Пермь I». Далее мы увидим исторические здания на Сибирской и Петропавловской улицах, а затем пройдемся по улице Ленина. Во время прогулки по городу мы побываем в уникальном музее «Пермские боги», который считается символом Пермского края. В его стенах собрана крупнейшая коллекция деревянных статуй Иисуса Христа и различных святых, которая не имеет аналогов во всем мире. Примечательно, что черты лица многих скульптур имеют признаки, которые характерны для татар, башкир, ханты-манси и других народов. Возраст некоторых статуй насчитывает до 300 лет. В советские времена эти скульптуры были вывезены из таежных храмов и чудесным образом сохранились до нашего времени. Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комсомольский проспект
- Часовня Св. Стефана Великопермского
- Дом Барановой
- Спасо-Преображенский собор
- Монастырская улица
- Торговая баня Кашиной
- Речной вокзал
- Железнодорожный вокзал «Пермь I»
- Исторические здания на Сибирской и Петропавловской улицах
- Музей «Пермские боги»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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