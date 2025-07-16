Эта экскурсия - отличная возможность соединить историю и природу.
Гости смогут пройтись по музею под открытым небом, где представлены объекты деревянного зодчества 17-19 веков.
Посетители узнают о добыче соли на Урале, быте
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Деревянное зодчество 17-19 веков
- 🌿 Живописная уральская природа
- 📜 Истории освоения Урала
- 🌊 Виды на Камское море
- 🧂 Добыча соли на Урале
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Пристань Хохловского залива
- Соляной завод
- Ветряная мельница
- Храмы
- Избы
Описание экскурсии
- Мы побываем на пристани Хохловского залива, откуда открываются виды на Камское море
- Осмотрим объекты деревянного зодчества 17-19 веков: соляной завод, ветряную мельницу, храмы и избы, сохранившие дух ушедших веков
- Полюбуемся живописной уральской природой, ощутим тишину и спокойствие этих мест
- Прогуляемся вдоль Камы, познакомимся с её историей и значением для региона
А ещё я расскажу:
- про добычу соли на Урале и её роль в истории
- о традициях, укладе и быте Коми-Пермяцкого народа
- как русские осваивали эти земли
- о происхождении Камского моря и о создании музея в Хохловке.
- о событиях и людях, формировавших уникальный облик этого края
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Volkswagen Tiguan
- Примерное время в пути до Хохловки — около часа в одну сторону, по дороге вы увидите КамГЭС
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — 350 ₽, студенты, пенсионеры, дети 14–18 лет — 280 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 589 туристов
Привет всем! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Работа гида для меня — не просто работа, это стиль жизни и самое большое увлечение. Я не перестаю раскрывать Пермь с новых сторон и удивляться местным традициями, историям и мифам. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 июл 2025
Место замечательное, но большинство объектов были закрыты для посещения
В
Виталий
12 мая 2025
Экскурсия - восторг!
Хоть немного не повезло с погодой! Было дождливо. Но в музее нам выдали резиновые сапоги, и было очень комфортно идти по маршруту! Татьяна - гид от бога, мне
Входит в следующие категории Перми
