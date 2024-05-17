1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
Завтра в 19:00
22 авг в 19:00
850₽ за человека
2 часа
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Проехать по важнейшим местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Комсомольском проспекте
Расписание: в субботу в 10:00
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
880₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Перми на автомобиле
Познакомиться с городом через его бренды, мифы и легенды
20 авг в 08:00
21 авг в 08:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
- ООльга30 мая 2023Организация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четко было прописано место, весь
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Спасо-Преображенский собор»
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