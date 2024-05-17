Спасо-Преображенский собор – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Преображенский собор» в Перми, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иммерсивная прогулка по Перми
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
Завтра в 19:00
22 авг в 19:00
850 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
На автобусе
2 часа
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Проехать по важнейшим местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Комсомольском проспекте
Расписание: в субботу в 10:00
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
880 за человека
Сокровища Перми на автомобиле
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Перми на автомобиле
Познакомиться с городом через его бренды, мифы и легенды
20 авг в 08:00
21 авг в 08:30
6 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Перми
    Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
  • О
    Ольга
    30 мая 2023
    Иммерсивная прогулка по Перми
    Организация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четко было прописано место, весь
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    необходимый инвентарь был в нужное время (наушники, планшет и фломастеры, карточки), гид делала много фотографий, которые потом выслала и в Вотсапп, и в Телеграмм. Да и сама гид была очень приятная дама. Было время сфотографировать достопримечательности, у которых останавливались. Гид сразу же предупредила, что экскурсия будет нестандартная и не из разряда «посмотрите налево». Экскурсия проходит так: надеваете наушники и приятный мужской голос ведет вас по улицам Перми, рассказывая истории Кому могу порекомендовать такой вид экскурсии: тем, кто хочет дополнительно развлечься с другими участниками, совершая балетные па и элементы утренней зарядки, играя в дворника и листья или в посетителей дня рождения девочки, рисуя свой имидж города и прочее Наверное, из-за такой необычной подачи материала экскурсия запомнилась лучше. Что надо иметь ввиду: темп будет тот, который задает ведущий в наушниках, задержаться или пойти быстрее не получится. Гид, кстати, сопровождает весь путь и показывает дорогу, а также организовывает все общие сценки, в которых вы участвуете

    Организация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четко

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Спасо-Преображенский собор»

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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
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  7. Усьвинские столбы
  8. Набережная
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Спасо-Преображенский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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