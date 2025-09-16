Мои заказы

Деревянное наследие Прикамья: из Перми - в музей «Хохловка»

Узнайте о деревянной архитектуре и жизни крестьян Прикамья. Путешествие в музей Хохловка откроет секреты прошлого и удивит красотой природы
Урал хранит множество тайн, и одна из них - музей «Хохловка». Это место, где деревянная архитектура рассказывает о жизни и традициях крестьян Прикамья. Посетители смогут увидеть избы, амбары, колокольни и
читать дальше

солеварни, узнать о ремёслах и обрядах.

Прогулка по живописной территории музея позволит насладиться уральским ландшафтом и видом на Камское водохранилище. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой региона

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная деревянная архитектура
  • 🧑‍🌾 История крестьянской жизни
  • 🌿 Живописные природные виды
  • 🔔 Знакомство с традициями и ремёслами
  • 🌊 Вид на Камское водохранилище
Деревянное наследие Прикамья: из Перми - в музей «Хохловка»© Константин
Деревянное наследие Прикамья: из Перми - в музей «Хохловка»© Константин
Деревянное наследие Прикамья: из Перми - в музей «Хохловка»© Константин

Что можно увидеть

  • Музей Хохловка
  • Камское водохранилище

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Перми
Переезд в Хохловку с обзорным рассказом о Прикамье в пути

11:00 — вводная прогулка по музею
Общая панорама комплекса, знакомство со структурой и концепцией

11:30 — архитектура и быт
Осмотр изб, амбаров, колоколен, солеварни, охотничьих построек
Рассказ о технологиях строительства и функциях зданий

12:30 — традиции и промыслы
Знакомство с предметами быта, инструментами, обрядами, народными ремёслами

13:30 — природа и рельеф
Прогулка по живописной территории музея, наблюдение за уральским ландшафтом

14:00 — Камская набережная
Вид на Камское водохранилище, разговор о геологических пластах, которым более 300 млн лет

15:00 — возвращение в Пермь

Что мы обсудим

  • Как создавался музей Хохловка и почему он стал знаковым для региона
  • Какие приёмы использовали мастера деревянного зодчества Прикамья
  • Как жили крестьяне: что ели, как работали, во что верили
  • Какие обряды и праздники были частью жизни деревни
  • Что такое солеварня и почему соль меняла судьбу края
  • Как устроены охотничьи и хозяйственные постройки
  • Какие ремёсла ценились на Урале — от росписи до плотницкого дела
  • Что такое Камское море и откуда в Прикамье следы древних океанов

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Renault Captur
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — 350 ₽, студенты, пенсионеры, дети 14–18 лет — 280 ₽
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды
  • Гид имеет государственную аккредитацию, разрешающую проведение экскурсий по этнографическому музею

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
читать дальше

истории. Нас объединяет любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с каждым гостем. Константин с юношества увлекается краеведением, активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал, все горы, реки и пещеры Пермского края. Надежда историк по образованию, увлечённая археологией и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, открытия и приключения, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Мы ставим во главу угла грамотную организацию и безопасность путешествий. Обращайтесь, будем рады провести познавательные экскурсии и треккинги, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Лариса
16 сен 2025
Спасибо за проведенную экскурсию.
Все прошло неспешно и познавательно.
Мы не только познакомились с музеем Хохловка, но и проехали по Перми и узнали интересные факты истории.
А
Андрей
6 авг 2025
Огромное спасибо гиду Надежде❤️уже порекомендовал друзьям👍👍👍

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии из Перми

Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
Сегодня в 09:00
16 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
На машине
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Музей «Хохловка» в Перми предлагает уникальную возможность увидеть старинные деревянные строения и насладиться красотой уральской природы
Начало: У гостиницы «Урал»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
Погрузитесь в прошлое Перми через деревянное зодчество и живописные виды. Узнайте о традициях и истории региона на экскурсии в «Хохловке»
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:30
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми