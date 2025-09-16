Урал хранит множество тайн, и одна из них - музей «Хохловка». Это место, где деревянная архитектура рассказывает о жизни и традициях крестьян Прикамья. Посетители смогут увидеть избы, амбары, колокольни и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная деревянная архитектура
- 🧑🌾 История крестьянской жизни
- 🌿 Живописные природные виды
- 🔔 Знакомство с традициями и ремёслами
- 🌊 Вид на Камское водохранилище
Что можно увидеть
- Музей Хохловка
- Камское водохранилище
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Перми
Переезд в Хохловку с обзорным рассказом о Прикамье в пути
11:00 — вводная прогулка по музею
Общая панорама комплекса, знакомство со структурой и концепцией
11:30 — архитектура и быт
Осмотр изб, амбаров, колоколен, солеварни, охотничьих построек
Рассказ о технологиях строительства и функциях зданий
12:30 — традиции и промыслы
Знакомство с предметами быта, инструментами, обрядами, народными ремёслами
13:30 — природа и рельеф
Прогулка по живописной территории музея, наблюдение за уральским ландшафтом
14:00 — Камская набережная
Вид на Камское водохранилище, разговор о геологических пластах, которым более 300 млн лет
15:00 — возвращение в Пермь
Что мы обсудим
- Как создавался музей Хохловка и почему он стал знаковым для региона
- Какие приёмы использовали мастера деревянного зодчества Прикамья
- Как жили крестьяне: что ели, как работали, во что верили
- Какие обряды и праздники были частью жизни деревни
- Что такое солеварня и почему соль меняла судьбу края
- Как устроены охотничьи и хозяйственные постройки
- Какие ремёсла ценились на Урале — от росписи до плотницкого дела
- Что такое Камское море и откуда в Прикамье следы древних океанов
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Renault Captur
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — 350 ₽, студенты, пенсионеры, дети 14–18 лет — 280 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
- Гид имеет государственную аккредитацию, разрешающую проведение экскурсий по этнографическому музею
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
Отзывы и рейтинг
5
Л
Лариса
16 сен 2025
Спасибо за проведенную экскурсию.
Все прошло неспешно и познавательно.
Мы не только познакомились с музеем Хохловка, но и проехали по Перми и узнали интересные факты истории.
А
Андрей
6 авг 2025
Огромное спасибо гиду Надежде❤️уже порекомендовал друзьям👍👍👍
Входит в следующие категории Перми
