Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

С Ильинским связана «золотая осень» Строгановых — время, когда в их руках уже не крутились бешеные капиталы от соляных промыслов, но оставались нажитые за 300 лет богатство и почет. Вы исследуете этот тихий и поэтический поселок на высоком берегу Камского водохранилища, ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и поймете, почему именно эти места Строгановы выбрали для жизни.
Ильинский сквозь столетия
Вы узнаете о жизни культурного центра Пермской губернии XIX века и увидите достопримечательности, сохранившие дух того времени: музей леса, дома Теплоуховых и князя Голицына, сад «Сказка», памятник роду Строгановых и здание правления их пермскими имениями. А также погуляете по пойменным Обвинским и Камским лугам и насладитесь красотой местной природы.
Чёрмоз – город гостеприимный и природный
В Чёрмозе вы узнаете историю вотчин двух знаменитых дворянских родов. Прогуляетесь по липовому саду начала XIX века, проверите акустику музыкальной ротонды 1815 года, полюбуетесь просторами Чёрмозского пруда — одного из крупнейших на Урале. Затем посетите Чёрмозский музей с подлинными бронированной кассой и денежным хранилищем, увидите старую пристань и завершите прогулку вкусным обедом в гостях у друзей из усадьбы Лазаревых.
Организационные детали
По желанию мы также можем заехать за Ильинскими булочками и/или организовать мастер-класс по очистке старинных монет в Чёрмозе
С вами будет один из гидов нашей команды, а в музее встретят местные экскурсоводы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 721 туриста
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод с более чем 15-летним опытом работы и коренная пермячка. Для меня Пермь — не просто город, а часть собственной истории, которой я с удовольствием читать дальшеуменьшить
делюсь с гостями. На экскурсиях я рассказываю о прошлом и настоящем Перми, обращая внимание на неочевидные детали, интересные факты и скрытые смыслы.
Я всегда стараюсь подстроить маршрут под интересы путешественников — будь то архитектура, история, искусство или городские легенды. Если на ваши даты я занята, экскурсию проведёт один из гидов моей команды. Мы организуем поездку на высоком уровне и сделаем всё, чтобы знакомство с Пермью оставило у вас яркие впечатления и тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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татьяна
Мы выбрали вместе с Ильинским город Чёрмоз. Гид Александр, любитель поговорить, если Вам не нужна тишина, то Вам к нему! Мы сами любим поговорить, поэтому для нас это в самый читать дальшеуменьшить
раз! День музеев и прогулок по улочкам, указанных городов. В Чёрмозе посетите библиотек, где очень много старинных книг написанных с "Ъ" знаком, говорят, что больше нигде в России не сохранено такое количество старинных книг (их можно брать и читать, запрета нет). Были 14 ноября в день когда наступила зима и дети на улице играли со снегом. По дороге посетите разрушенную церковь. Погуляете по парку - сказка. День пройдет размеренно и интересно. Удачи всем! Спасибо Александру!
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А
Алексей
Достаточно интересная поездка в не самые туристические места. Приятное общение и очень хорошие музеи. Необходимо отметить великолепное вождение автомобиля.
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А
Антонина
Мне поездка понравилась. Татьяна-большая молодец, профессионал. Много знает, хорошо водит машину. Очень доброжелательная. В музее была прекрасная экскурсовод, полноценная индивидуальная экскурсия. Дороги хорошие. После поездки Татьяна меня привезла в Перми в хорошее кафе. И после обеда я отправилась в аэропорт, домой, отлично завершив поездку в Пермский край.
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М
Мария
Всё хорошо. Спасибо
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Е
Екатерина
2
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