Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае

Посетить один из самых живописных поселков Прикамья и раскрыть его богатую историю

Татьяна
Татьяна – Гид из Перми
Ильинский не похож на типичные уральские поселки: это тихое идиллическое место, когда-то служившее официальной вотчиной Строгановых.

Вы услышите интересные факты о жизни представителей легендарной династии, увидите связанные с ней достопримечательности 🏛️ и насладитесь чарующими пейзажами.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

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Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае

Что вас ожидает

Ильинский и Строгановы
С Ильинским связана «золотая осень» Строгановых — время, когда в их руках уже не крутились бешеные капиталы от соляных промыслов, но оставались нажитые за 300 лет богатство и почет. Вы исследуете этот тихий и поэтический поселок на высоком берегу Камского водохранилища, ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и поймете, почему именно эти места Строгановы выбрали для жизни.

Ильинский сквозь столетия
Вы узнаете о жизни культурного центра Пермской губернии XIX века и увидите достопримечательности 🏛️, сохранившие дух того времени: музей 🖼 леса, дома Теплоуховых и князя Голицына, сад «Сказка», памятник роду Строгановых и здание правления их пермскими имениями. А также погуляете по пойменным Обвинским и Камским лугам и насладитесь красотой местной природы.

Организационные детали

По желанию мы также можем заехать в села Чёрмоз и Слудка.

Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский — «столица» Строгановых в Пермском крае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Привет всем! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Работа гида для меня — не просто работа, это стиль жизни и самое большое увлечение. Я не перестаю раскрывать Пермь с новых сторон и удивляться местным традициями, историям и мифам. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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