Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ильинский и Строгановы

С Ильинским связана «золотая осень» Строгановых — время, когда в их руках уже не крутились бешеные капиталы от соляных промыслов, но оставались нажитые за 300 лет богатство и почет. Вы исследуете этот тихий и поэтический поселок на высоком берегу Камского водохранилища, ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и поймете, почему именно эти места Строгановы выбрали для жизни.

Ильинский сквозь столетия

Вы узнаете о жизни культурного центра Пермской губернии XIX века и увидите достопримечательности 🏛️, сохранившие дух того времени: музей 🖼 леса, дома Теплоуховых и князя Голицына, сад «Сказка», памятник роду Строгановых и здание правления их пермскими имениями. А также погуляете по пойменным Обвинским и Камским лугам и насладитесь красотой местной природы.

Организационные детали

По желанию мы также можем заехать в села Чёрмоз и Слудка.