Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Ильинский и Строгановы С Ильинским связана «золотая осень» Строгановых — время, когда в их руках уже не крутились бешеные капиталы от соляных промыслов, но оставались нажитые за 300 лет богатство и почет. Вы исследуете этот тихий и поэтический поселок на высоком берегу Камского водохранилища, ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и поймете, почему именно эти места Строгановы выбрали для жизни.
Ильинский сквозь столетия Вы узнаете о жизни культурного центра Пермской губернии XIX века и увидите достопримечательности 🏛️, сохранившие дух того времени: музей 🖼 леса, дома Теплоуховых и князя Голицына, сад «Сказка», памятник роду Строгановых и здание правления их пермскими имениями. А также погуляете по пойменным Обвинским и Камским лугам и насладитесь красотой местной природы.
Организационные детали
По желанию мы также можем заехать в села Чёрмоз и Слудка.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет всем! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Работа гида для меня — не просто работа, это стиль жизни и самое большое увлечение. Я не перестаю раскрывать Пермь с новых сторон и удивляться местным традициями, историям и мифам. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!