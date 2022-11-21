Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Ильинский не похож на типичные уральские поселки: это тихое идиллическое место, когда-то служившее официальной вотчиной Строгановых.Вы услышите интересные факты о жизни представителей легендарной династии, увидите связанные с ней достопримечательности и

насладитесь чарующими пейзажами. Затем отправитесь в Чёрмоз — самый маленький город Пермского края и бывшую столицу вотчин Абамелек-Лазаревых. Когда-то здесь находился центр горнозаводского округа и кипела промышленная жизнь, а сегодня город очаровывает своей атмосферой и сохранившимся историческим наследием.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ильинский и Строгановы

С Ильинским связана «золотая осень» Строгановых — время, когда в их руках уже не крутились бешеные капиталы от соляных промыслов, но оставались нажитые за 300 лет богатство и почет. Вы исследуете этот тихий и поэтический поселок на высоком берегу Камского водохранилища, ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и поймете, почему именно эти места Строгановы выбрали для жизни.

Ильинский сквозь столетия

Вы узнаете о жизни культурного центра Пермской губернии XIX века и увидите достопримечательности, сохранившие дух того времени: музей леса, дома Теплоуховых и князя Голицына, сад «Сказка», памятник роду Строгановых и здание правления их пермскими имениями. А также погуляете по пойменным Обвинским и Камским лугам и насладитесь красотой местной природы.

Чёрмоз – город гостеприимный и природный

В Чёрмозе вы узнаете историю вотчин двух знаменитых дворянских родов. Прогуляетесь по липовому саду начала XIX века, проверите акустику музыкальной ротонды 1815 года, полюбуетесь просторами Чёрмозского пруда — одного из крупнейших на Урале. Затем посетите Чёрмозский музей с подлинными бронированной кассой и денежным хранилищем, увидите старую пристань и завершите прогулку вкусным обедом в гостях у друзей из усадьбы Лазаревых.

Организационные детали