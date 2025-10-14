Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
20 фев в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Пермский край - впечатлений через край. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
5 янв в 10:00
20 фев в 10:00
от 32 500 ₽ за человека
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
8 сен в 10:00
149 900 ₽ за человека
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
28 апр в 10:00
24 мая в 10:00
43 000 ₽ за человека
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
7 мая в 10:00
11 июн в 10:00
39 000 ₽ за человека
