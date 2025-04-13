Кунгур купеческий и Ледяная пещера

Кунгур — это путешествие во времени: от стратегической крепости XVII века к чайной столице XIX века и центру воздухоплавания сегодня.

Оцените уникальную атмосферу древнего города и попробуйте знаменитый Вязовский пряник — визитную карточку региона. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя секреты старинных традиций и современных увлечений.
Кунгур купеческий и Ледяная пещера
Кунгур купеческий и Ледяная пещера
Кунгур купеческий и Ледяная пещера
Время начала: 08:00, 08:30

Описание экскурсии

Кунгур — история и традиции

Кунгур — это старинный купеческий город, который был основан дважды: в 1648 и 1663 годах. Этот город-крепость пережил множество испытаний, включая сожжение башкирами, но был восстановлен. Интересно, что новое месторасположение города оказалось более выгодным — он занял высокий холм на слиянии рек Сылвы, Ирени и Шаквы.

Кунгур — город мастеровых

Кунгур славится своим ремесленным наследием и считается чайной столицей Прикамья. В XIX веке через него проходил Великий чайный путь, что сделало его важным торговым центром. Город полон традиций и уникальных ремесел, которые продолжают передаваться из поколения в поколение.

Кунгур в XXI веке

Сегодня Кунгур стал местом притяжения для воздухоплавателей, что привлекает множество туристов и любителей активного отдыха. Кроме того, город известен своим уникальным Вязовским пряником, который стал символом местной кулинарной культуры.

Почему стоит посетить Кунгур?

  • Уникальная архитектура и исторические памятники.
  • Традиции ремесел и мастеровых.
  • Прекрасные природные ландшафты и реки.
  • Доступ к уникальным кулинарным изделиям, таким как Вязовский пряник.

Кунгур — это не просто город, это место, где история и традиции живут в каждом уголке. Приглашаем вас открыть для себя его богатое наследие и уникальную атмосферу!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Соборная площадь
  • ‭ Гостиный двор
  • ‭ Городская управа
  • ‭ Нижние и верхние торговые ряды
  • ‭ Усадьбы купцов чаеторговцев, торговцев вином и мануфактурой купцов Кожевников
  • ‭ Памятники: пуп Земли, русским первопроходцам, самовару, Никитке-летуну, купцу Губкину
  • ‭ Храмы Кунгура: Успенский, Преображенский, Тихвинский, колокольня, Никольский
Что включено
  • Услуги гида и экскурсионное обслуживание на маршруте и по городу
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты в пещеру: 1000/1200 р.
  • Входные билеты и заказ экскурсии по музею: 100/1000 р.
  • Пожертвование при подъеме на колокольню: 100/200 р.
Место начала и завершения?
Устанавливается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Для посещения кунгурской ледяной пещеры не забудьте взять с собой теплые вещи и удобную обувь
  • При посещении Тихвинского храма и подъема на колокольню, милые дамы, позаботьтесь взять с собой платки
  • Индивидуально программа может быть дополнена посещением музеев: краеведческий, музей купечества, мастер-классы по изготовлению кунгурского вязовского пряника, мастер-класс в гончарной мастерской «Горыныч»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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