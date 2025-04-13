Оцените уникальную атмосферу древнего города и попробуйте знаменитый Вязовский пряник — визитную карточку региона. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя секреты старинных традиций и современных увлечений.
Описание экскурсии
Кунгур — история и традиции
Кунгур — это старинный купеческий город, который был основан дважды: в 1648 и 1663 годах. Этот город-крепость пережил множество испытаний, включая сожжение башкирами, но был восстановлен. Интересно, что новое месторасположение города оказалось более выгодным — он занял высокий холм на слиянии рек Сылвы, Ирени и Шаквы.
Кунгур — город мастеровых
Кунгур славится своим ремесленным наследием и считается чайной столицей Прикамья. В XIX веке через него проходил Великий чайный путь, что сделало его важным торговым центром. Город полон традиций и уникальных ремесел, которые продолжают передаваться из поколения в поколение.
Кунгур в XXI веке
Сегодня Кунгур стал местом притяжения для воздухоплавателей, что привлекает множество туристов и любителей активного отдыха. Кроме того, город известен своим уникальным Вязовским пряником, который стал символом местной кулинарной культуры.
Почему стоит посетить Кунгур?
- Уникальная архитектура и исторические памятники.
- Традиции ремесел и мастеровых.
- Прекрасные природные ландшафты и реки.
- Доступ к уникальным кулинарным изделиям, таким как Вязовский пряник.
Кунгур — это не просто город, это место, где история и традиции живут в каждом уголке. Приглашаем вас открыть для себя его богатое наследие и уникальную атмосферу!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Гостиный двор
- Городская управа
- Нижние и верхние торговые ряды
- Усадьбы купцов чаеторговцев, торговцев вином и мануфактурой купцов Кожевников
- Памятники: пуп Земли, русским первопроходцам, самовару, Никитке-летуну, купцу Губкину
- Храмы Кунгура: Успенский, Преображенский, Тихвинский, колокольня, Никольский
Что включено
- Услуги гида и экскурсионное обслуживание на маршруте и по городу
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в пещеру: 1000/1200 р.
- Входные билеты и заказ экскурсии по музею: 100/1000 р.
- Пожертвование при подъеме на колокольню: 100/200 р.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Для посещения кунгурской ледяной пещеры не забудьте взять с собой теплые вещи и удобную обувь
- При посещении Тихвинского храма и подъема на колокольню, милые дамы, позаботьтесь взять с собой платки
- Индивидуально программа может быть дополнена посещением музеев: краеведческий, музей купечества, мастер-классы по изготовлению кунгурского вязовского пряника, мастер-класс в гончарной мастерской «Горыныч»