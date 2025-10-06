Мои заказы

Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно

Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Экскурсия по Перми приглашает вас в увлекательное путешествие по центральным улицам города. Узнайте о первых синематографах, купцах и каторжниках, а также о традициях благотворительности. Откройте для себя истории, которые скрывает Пермь, и погладьте нос медведю на удачу. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет. Окунитесь в атмосферу прошлого и настоящего Перми
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать о Перми Великой и её истории
  • 🎬 Посетить первый синематограф
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим улицам
  • 👻 Услышать легенды о привидениях
  • 🧭 Погладить нос медведю на удачу
Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно© Андрей
Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно© Андрей
Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно© Андрей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Компрос
  • Старокирпичный переулок
  • Усадьба купца Жирнова

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по центральным улицам — по Покровской до Сибирской. Прогуляемся по Компросу. Вы узнаете что такое вехотка и зачем нужен кулёк
  • Зайдём в Старокирпичный переулок. Здесь был первый синематограф или «электро-театр», в котором любил бывать последний русский царь Михаил Романов
  • Окажемся там, где, звеня кандалами, арестанты шли на каторгу в Сибирь

Вы услышите:

  • Почему Пермь Великая — это «Пера маа» или «дальняя земля» на языке коми
  • Где впервые встречается название города
  • Как Пермь Великая вошли в состав Русского государства и какую роль сыграла при освоении Сибири
  • О традициях благотворительности пермских купцов и промышленников
  • Интересные истории, которые происходили в Перми
  • Кто такая пароходчица Любимова и почему в её доме живут привидения

А ещё:

  • Погладите нос медведю и загадаете желание. Говорят, обязательно сбудется!
  • Узнаете про пермского Робинзона Крузо и почему построенный им храм Рождества Богородицы называется «обетным»
  • Заглянете в чудом сохранившуюся усадьбу купца Жирнова с воротами

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 214 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Перми с рождения. Кандидат наук, работаю в Пермском государственном университете. Прогулки с путешественниками для меня — это прежде всего любимое хобби. И возможность показать гостям наш город таким, каким вижу его я: вкусным, неспешным, чистым, ухоженным, неповторимым.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
Евгений
6 окт 2025
Одна из лучших экскурсий за последние годы. Андрей - настоящий увлеченный любитель, который даст фору профессиональному гиду. Легко и быстро подстраивается под нас, свободно отклоняется от темы, знает совершенно обо
всех улицах и домах Перми. Андрей завел нас в несколько фантастически интересных подъездов старых домов, в которые сами мы никогда не зашли быИнтересно, что гид был с микрофоном, было очень хорошо слышно всегда. Эмоции самые положительные. Однозначно рекомендуем гида и экскурсию.

Н
Наталья
12 авг 2025
Нам всё очень понравилось. С Андреем провели две экскурсии. Он эрудированный гид, знает ответы на все вопросы. Мы несколько лет жили в Перми, но даже не обращали внимания на дома
с богатой историей, мимо которых ходили каждый день. Андрей показал нам город там,"где не ступала нога туриста". С шутками и историями мы узнали город совершенно с новой для нас стороны. Это очень щедрый на знания и подарки экскурсовод и прекрасный человек!

О
Ольга
23 июл 2025
Андрей, огромное спасибо за эту экскурсию! Было по-настоящему здорово. Как будто прогулялась с другом, который знает всё о городе и смело разбавляет маршрут шутками для поднятия настроения. Рассказы были настолько
живыми и интересными, что я забыла о времени. Особенно понравились неожиданные истории и местные легенды. Теперь я смотрю на родной город совсем другими глазами. Отдельная благодарность за терпение и способность удерживать внимание. Рекомендую эту экскурсию друзьям. Спасибо за такое душевное и весёлое путешествие по городу!

Н
Надежда
18 июл 2025
Очень благодарны Андрею за прекрасную экскурсию по историческому центру города,в которой он деликатно учел состав нашей маленькой группы (с нами был ребенок 7-летка). Очень интересный рассказ в удобном для нас
темпе периодически сочетался с возможностью прерваться на короткий отдых,поэтому экскурсия прошла как на одном дыхании. Приятно,что в городе есть такие настоящие энтузиасты, влюбленные в его историю и готовые делиться своими знаниями. Семья врачей из Москвы.

Татьяна
Татьяна
24 мая 2025
Хотела бы от всей души поблагодарить Андрея за интересный и увлекательный рассказ о городе. 2,5 часа пролетели незаметно!! Мне захотелось приехать в Пермь снова!)
О
Оксана
5 мар 2025
Большое спасибо, Андрей! Экскурсия была очень интересной, содержательной и ненапряженной. Мне очень понравилось, что всю экскурсию я была с гидом в диалоге, мне не приходилось ждать конца, чтобы задать возникший
вопрос, как по теме разговора, так и отходя от нее. Видно было, что Андрей прекрасно знает свой город, любит и годится им, ориентируется в исторических событиях, потому для меня был прекрасным собеседником. Мы посетили знаковые места города и много маленьких приятных мест и локаций. А еще Андрей очень внимательный к деталям: экскурсию он начал со звона колокольчика, им же и закончил ее, а также подарил небольшой сувенир в память о славной Перми. Я осталась очень довольна! Успехов и процветания! Однозначно рекомендую Андрея и его экскурсии!

Т
Татьяна
24 фев 2025
Андрей потрясающий экскурсовод, влюблённый в историю своего города, Пермского края, и умеющий рассказать и показать все это очень интересно! Он замечательный человек, приятный в общении, с которым мне было легко,
весело и увлекательно! Благодаря Андрею, я открыла для себя город Пермь совершенно с необычной стороны. Это были живые истории старых улиц города, набережной, насыщенные фактами и событиями о которых необходимо знать и помнить. Значительная часть истории Урала, да и всей страны, именно здесь.
Андрей, спасибо! В следующий мой приезд обязательно к тебе на экскурсию, повторим)

Вадим
Вадим
19 янв 2025
Экскурсия понравилась. Не затянута, в меру информативна, не перегружена цифрами и датами. Отличный живой маршрут, легкое повествование, прекрасная речь экскурсовода. Спасибо, Андрей.

