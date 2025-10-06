Экскурсия по Перми приглашает вас в увлекательное путешествие по центральным улицам города. Узнайте о первых синематографах, купцах и каторжниках, а также о традициях благотворительности. Откройте для себя истории, которые скрывает Пермь, и погладьте нос медведю на удачу. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет. Окунитесь в атмосферу прошлого и настоящего Перми
Что можно увидеть
- Компрос
- Старокирпичный переулок
- Усадьба купца Жирнова
Описание экскурсии
- Мы пройдём по центральным улицам — по Покровской до Сибирской. Прогуляемся по Компросу. Вы узнаете что такое вехотка и зачем нужен кулёк
- Зайдём в Старокирпичный переулок. Здесь был первый синематограф или «электро-театр», в котором любил бывать последний русский царь Михаил Романов
- Окажемся там, где, звеня кандалами, арестанты шли на каторгу в Сибирь
Вы услышите:
- Почему Пермь Великая — это «Пера маа» или «дальняя земля» на языке коми
- Где впервые встречается название города
- Как Пермь Великая вошли в состав Русского государства и какую роль сыграла при освоении Сибири
- О традициях благотворительности пермских купцов и промышленников
- Интересные истории, которые происходили в Перми
- Кто такая пароходчица Любимова и почему в её доме живут привидения
А ещё:
- Погладите нос медведю и загадаете желание. Говорят, обязательно сбудется!
- Узнаете про пермского Робинзона Крузо и почему построенный им храм Рождества Богородицы называется «обетным»
- Заглянете в чудом сохранившуюся усадьбу купца Жирнова с воротами
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет.
Андрей — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 214 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Перми с рождения. Кандидат наук, работаю в Пермском государственном университете. Прогулки с путешественниками для меня — это прежде всего любимое хобби. И возможность показать гостям наш город таким, каким вижу его я: вкусным, неспешным, чистым, ухоженным, неповторимым.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Е
Евгений
6 окт 2025
Одна из лучших экскурсий за последние годы. Андрей - настоящий увлеченный любитель, который даст фору профессиональному гиду. Легко и быстро подстраивается под нас, свободно отклоняется от темы, знает совершенно обо
Н
Наталья
12 авг 2025
Нам всё очень понравилось. С Андреем провели две экскурсии. Он эрудированный гид, знает ответы на все вопросы. Мы несколько лет жили в Перми, но даже не обращали внимания на дома
О
Ольга
23 июл 2025
Андрей, огромное спасибо за эту экскурсию! Было по-настоящему здорово. Как будто прогулялась с другом, который знает всё о городе и смело разбавляет маршрут шутками для поднятия настроения. Рассказы были настолько
Н
Надежда
18 июл 2025
Очень благодарны Андрею за прекрасную экскурсию по историческому центру города,в которой он деликатно учел состав нашей маленькой группы (с нами был ребенок 7-летка). Очень интересный рассказ в удобном для нас
Татьяна
24 мая 2025
Хотела бы от всей души поблагодарить Андрея за интересный и увлекательный рассказ о городе. 2,5 часа пролетели незаметно!! Мне захотелось приехать в Пермь снова!)
О
Оксана
5 мар 2025
Большое спасибо, Андрей! Экскурсия была очень интересной, содержательной и ненапряженной. Мне очень понравилось, что всю экскурсию я была с гидом в диалоге, мне не приходилось ждать конца, чтобы задать возникший
Т
Татьяна
24 фев 2025
Андрей потрясающий экскурсовод, влюблённый в историю своего города, Пермского края, и умеющий рассказать и показать все это очень интересно! Он замечательный человек, приятный в общении, с которым мне было легко,
Вадим
19 янв 2025
Экскурсия понравилась. Не затянута, в меру информативна, не перегружена цифрами и датами. Отличный живой маршрут, легкое повествование, прекрасная речь экскурсовода. Спасибо, Андрей.
