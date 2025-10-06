читать дальше

вопрос, как по теме разговора, так и отходя от нее. Видно было, что Андрей прекрасно знает свой город, любит и годится им, ориентируется в исторических событиях, потому для меня был прекрасным собеседником. Мы посетили знаковые места города и много маленьких приятных мест и локаций. А еще Андрей очень внимательный к деталям: экскурсию он начал со звона колокольчика, им же и закончил ее, а также подарил небольшой сувенир в память о славной Перми. Я осталась очень довольна! Успехов и процветания! Однозначно рекомендую Андрея и его экскурсии!