Экскурсии по пещерам Перми

Найдено 9 экскурсий в категории «Пещеры» в Перми, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
41 отзыв
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
«Кунгурская ледяная пещера — подземное царство Урала»
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900 за всё до 3 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
«Мы обязательно посетим Кунгурскую ледяную пещеру — самую посещаемую достопримечательность Пермского края, куда каждый год приезжают тысячи путешественников со всего мира»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
13 часов
15 отзывов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«Малый Ветлан поражает своей необычной формой и пещерами, украшенных каменными «кораллами», чей возраст более 300 млн»
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
«Пещеры Сухого лога — мы прогуляемся вдоль каменных отрогов южной оконечности Рудянского споя и заглянем в недра земли пермской»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
«Кунгурская ледяная пещера — самая красивая пещера России, гордость Пермского края»
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
«Кунгурская пещера — природный памятник, который считается одним из самых эффектных и поистине красивых на территории Урала и Сибири»
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
В тренде
Экскурсия в Кунгур: Ледяная пещера и купеческие традиции
Погрузитесь в атмосферу купеческого Кунгура и величие Ледяной пещеры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Уникальный природный памятник необычайной красоты Главной достопримечательностью современного Кунгура является Кунгурская ледяная пещера»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 750 за всё до 4 чел.
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Малый Ветлан Меньший аналог величественного Ветлана, Малый Ветлан, удивляет своей уникальной формой и пещерами, внутри которых можно обнаружить множество окаменелостей»
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900 за всё до 4 чел.
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
«Я расскажу, как образовалась пещера и кто в ней обитает»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
  2. Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
  3. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  4. Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
  5. Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Пещеры" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 12 500 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Перми на 2024 год по теме «Пещеры», 160 ⭐ отзывов, цены от 12500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам