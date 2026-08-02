Вы поразитесь контрастам Северного Урала: летом вас ждут багровые закаты и белые ночи; осенью — царство туманов
Описание экскурсии
Утром отправимся из Перми в Красновишерск. По пути позавтракаем в кафе, остановимся в одном из древнейших городов Урала — Соликамске. Основная программа начнётся на берегу реки Вишера. Всего за один день мы увидим:
Большой Ветлан — знаменитый камень-гора, возвышающийся на 100 метров над рекой; окутанный легендами, поросший краснокнижными растениями. С его вершины вам откроется вид на пейзажи Уральской тайги, цепь рукотворных островков «ряжей» реку Вишера и гору Полюд.
Малый Ветлан — младший брат большого камня Ветлан. Малый Ветлан поражает своей необычной формой и пещерами, украшенных каменными «кораллами», чей возраст более 300 млн. лет. А с вершины камня, открывается великолепный вид на Большой Ветлан, который кажется еще более величественным с высоты Малого.
Вишерские ряжи — это цепь рукотворных островков, разделяющие русло реки на судоходную часть и молевую (где сплавляют лес). Заберемся на один из них, сделаем фото и расскажем, как они тут появились.
Гора Полюд — одно из самых красивых мест в Пермском крае, гора застывшая в форме волны. Живописная тропа на вершину заставит забыть о проблемах и наполнит вдохновением. С высоты 527 метра посмотрим на камень Ветлан и Помяненный камень. На востоке увидим город Чердынь — некогда столицу княжества Пермь Великая.
Особенности маршрута летом
Программа «Активный отдых»
- Начнем с похода на Большой Ветлан (7 км весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). Небольшой привал на вершине: здесь можно пофотографироваться, пообщаться, выпить чай.
- Отправляемся в поход на Полюд (14 км весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся.
Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату)
Летняя программа (май—октябрь)
- Вместо подъема на Ветлан заказываем лодку. Поднимаемся по Вишере вдоль скал Большого Ветлана на 30 км до Говорливого камня. Прогуляемся на камень и посмотрим самобытную Тихвинскую церковь. На обратном пути заедем в грот Малого Ветлана, остановимся у ряжей на реке. Весь маршрут займет 4 часа.
- Закажем заброску на гору Полюд на внедорожнике (10 км весь маршрут туда и обратно). До вершины останется прогуляться 2 км.
Пещера Малого Ветлана, ряжи на Вишере и прогулка на лодке доступны в расширенной программе за доплату. Перед поездкой мы согласуем с вами формат маршрута, тайминг, транспорт и дополнительные опции.
Зимняя программа (декабрь—март)
- Заказываем заброску на снегоходе на Большой Ветлан и возвращение обратно.
- Заказываем заброску на снегоходе на гору Полюд и возвращение обратно. До вершины останется прогуляться 2 км.
Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Трансфер и длительность маршрута
- Трансфер входит в стоимость, встретим в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми
- Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Отправление из Перми в 04:00, возвращение — ориентировочно в 23:50; нам предстоит проехать 700 км
- Если вы хотите увидеть закат с вершины горы Полюд, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь
Дополнительные расходы
- Питание. Питаться будем в проверенных местах с домашней кухней, средний чек — 400 ₽ (на маршрут возьмите перекус, обедать будем на природе)
- Посещение природного парка «Пермский» — 150 ₽ с одного человека на 3 дня
- Расширенная программа «Релакс»: летом на лодке до Говорливого камня — 3500 ₽ за чел., на внедорожнике к подножью горы Полюд — 2000 ₽ за чел., зимой на снегоходе до Большого Ветлана — 1500 ₽ за чел., на гору Полюд — 2000 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
По организации - все очень чётко, созвонились с Юрой, обсудили заранее все подробности, забрали и привезли в оговоренное время. Водитель аккуратный. Время
Евгений посоветовал, что лучше взять с собой, предупредил о возможных сложностях на маршруте, уточнил о нашей подготовке, чтобы понять справимся ли мы.
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