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4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера

Покорить живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе
Из Перми мы отправимся к горам и скалам, пещерам и рукотворным островкам реки Вишера.

Вы поразитесь контрастам Северного Урала: летом вас ждут багровые закаты и белые ночи; осенью — царство туманов
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и золото листвы; зимой — сугробы с человеческий рост и лес причудливых форм на горе Полюд. Можно прокатиться на снегоходе или лодке и внедорожнике (в зависимости от сезона). А еще покажем, где в наших краях получаются лучшие кадры!

5
27 отзывов
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера

Описание экскурсии

Утром отправимся из Перми в Красновишерск. По пути позавтракаем в кафе, остановимся в одном из древнейших городов Урала — Соликамске. Основная программа начнётся на берегу реки Вишера. Всего за один день мы увидим:

Большой Ветлан — знаменитый камень-гора, возвышающийся на 100 метров над рекой; окутанный легендами, поросший краснокнижными растениями. С его вершины вам откроется вид на пейзажи Уральской тайги, цепь рукотворных островков «ряжей» реку Вишера и гору Полюд.

Малый Ветлан — младший брат большого камня Ветлан. Малый Ветлан поражает своей необычной формой и пещерами, украшенных каменными «кораллами», чей возраст более 300 млн. лет. А с вершины камня, открывается великолепный вид на Большой Ветлан, который кажется еще более величественным с высоты Малого.

Вишерские ряжи — это цепь рукотворных островков, разделяющие русло реки на судоходную часть и молевую (где сплавляют лес). Заберемся на один из них, сделаем фото и расскажем, как они тут появились.

Гора Полюд — одно из самых красивых мест в Пермском крае, гора застывшая в форме волны. Живописная тропа на вершину заставит забыть о проблемах и наполнит вдохновением. С высоты 527 метра посмотрим на камень Ветлан и Помяненный камень. На востоке увидим город Чердынь — некогда столицу княжества Пермь Великая.

Особенности маршрута летом

Программа «Активный отдых»

  • Начнем с похода на Большой Ветлан (7 км весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). Небольшой привал на вершине: здесь можно пофотографироваться, пообщаться, выпить чай.
  • Отправляемся в поход на Полюд (14 км весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся.

Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату)

Летняя программа (май—октябрь)

  • Вместо подъема на Ветлан заказываем лодку. Поднимаемся по Вишере вдоль скал Большого Ветлана на 30 км до Говорливого камня. Прогуляемся на камень и посмотрим самобытную Тихвинскую церковь. На обратном пути заедем в грот Малого Ветлана, остановимся у ряжей на реке. Весь маршрут займет 4 часа.
  • Закажем заброску на гору Полюд на внедорожнике (10 км весь маршрут туда и обратно). До вершины останется прогуляться 2 км.

Пещера Малого Ветлана, ряжи на Вишере и прогулка на лодке доступны в расширенной программе за доплату. Перед поездкой мы согласуем с вами формат маршрута, тайминг, транспорт и дополнительные опции.

Зимняя программа (декабрь—март)

  • Заказываем заброску на снегоходе на Большой Ветлан и возвращение обратно.
  • Заказываем заброску на снегоходе на гору Полюд и возвращение обратно. До вершины останется прогуляться 2 км.

Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Трансфер и длительность маршрута

  • Трансфер входит в стоимость, встретим в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми
  • Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Отправление из Перми в 04:00, возвращение — ориентировочно в 23:50; нам предстоит проехать 700 км
  • Если вы хотите увидеть закат с вершины горы Полюд, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь

Дополнительные расходы

  • Питание. Питаться будем в проверенных местах с домашней кухней, средний чек — 400 ₽ (на маршрут возьмите перекус, обедать будем на природе)
  • Посещение природного парка «Пермский» — 150 ₽ с одного человека на 3 дня
  • Расширенная программа «Релакс»: летом на лодке до Говорливого камня — 3500 ₽ за чел., на внедорожнике к подножью горы Полюд — 2000 ₽ за чел., зимой на снегоходе до Большого Ветлана — 1500 ₽ за чел., на гору Полюд — 2000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра
Юра — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1761 туриста
Путешествия с нами — это насыщенно, комфортно и без спешки. Мы выезжаем рано утром, чтобы встречать рассветы и бывать в местах до появления туристов. Создаём нешаблонные программы с 2014 года —
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авторские экскурсии, сплавы и экспедиции, продуманные до мелочей и наполненные впечатлениями. В каждом путешествии уделяем внимание комфорту, уникальности и душевной организации. Наша команда гидов — аккредитованные профессионалы, которые отлично знают регион и искренне любят своё дело. Насладимся каждым местом и моментом вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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3
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2
1
Елена
Хочу выразить огромную благодарность за осуществление мечты и исполнения желания увидеть, прикоснуться к Красивейшим местам Пермского края. Организация поездки на камни Ветлан, Полюд и реку Вишера была организованная выше всяких
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похвал от встречи на ЖД вокзале до высадке возле гостинице после завершения экскурсии. Ребята пошли на встречу и объединили 2 прекрасные поездк в одну, вобрав в себя все Сливки Пермского края. Есть не главное правило в экскурсиях, это гид, проводник, инструктор. Мне несказанно повезло, что в этой поездки меня сопровождала прекрасная девушка Евгения. все в этой поездки было продумано досканально: Проживание в хорошей гостинице, питание в проверенных местах (кстати было очень вкусно и сытно😋) и конечно же маршрут: без утомительно долгих переходов, лёгкий, насыщенный. Евгения подсказывала, где встать для лучшего фото, показывала самые топовые локации и самых прекрасных ракурсов. было интересно слушать рассказы о Перми Великой, о местах, по которым был положено наш маршрут. От этого вояжа у меня остались самые тёплые воспоминания. И, конечно же, я буду советовать ребят своим друзьям и знакомым, которые захотят познакомиться с Пермью.

Хочу выразить огромную благодарность за осуществление мечты и исполнения желания увидеть, прикоснуться к Красивейшим местам Пермского
Хочу выразить огромную благодарность за осуществление мечты и исполнения желания увидеть, прикоснуться к Красивейшим местам Пермского
Хочу выразить огромную благодарность за осуществление мечты и исполнения желания увидеть, прикоснуться к Красивейшим местам Пермского
Хочу выразить огромную благодарность за осуществление мечты и исполнения желания увидеть, прикоснуться к Красивейшим местам Пермского
Хочу выразить огромную благодарность за осуществление мечты и исполнения желания увидеть, прикоснуться к Красивейшим местам Пермского
Хочу выразить огромную благодарность за осуществление мечты и исполнения желания увидеть, прикоснуться к Красивейшим местам Пермского
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ANDREY
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.+2
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
Шикарный день, очень насыщенный. Да, дождь, да, глины, но и природа, и заехали в Чердынь, и побывать выше радуги. Устал, перезагрузился.
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Виктория
Не смотря на ранний подъем и порой тяжелый путь, все понравилось. Это мой первый трекинг. Гид Константин.
Не смотря на ранний подъем и порой тяжелый путь, все понравилось. Это мой первый трекинг. Гид Константин.
Не смотря на ранний подъем и порой тяжелый путь, все понравилось. Это мой первый трекинг. Гид Константин.
Не смотря на ранний подъем и порой тяжелый путь, все понравилось. Это мой первый трекинг. Гид Константин.
Не смотря на ранний подъем и порой тяжелый путь, все понравилось. Это мой первый трекинг. Гид Константин.
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Наталья
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.

По организации - все очень чётко, созвонились с Юрой, обсудили заранее все подробности, забрали и привезли в оговоренное время. Водитель аккуратный. Время
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в разговорах, рассказах и впечатлениях пролетело незаметно. Вместе провели 15 часов и не возникло ни одного напряга.
Юра - подготовленный гид, имел с собой дождевики, фотоаппарат, коптер. По итогу дня ещё и фотки классные получили.

По насыщенности - супер впечатлительно) Машина, лодка, болотоход, свои ноги - чего только не было в этот день. Погода от солнечной жарищи до грозы. Красивейшие виды пермского края. Виды с реки. Виды с горы. Прогулки по лесу.

В общем, день провели замечательно.
Желаем Юрию и Co реализации всех планов и мечтаний.

Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.+2
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
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И
Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
Евгений посоветовал, что лучше взять с собой, предупредил о возможных сложностях на маршруте, уточнил о нашей подготовке, чтобы понять справимся ли мы.
Договорились с Евгением
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о времени и месте. Евгений нас забрал на своей машине, как условились.
Машину вёл максимально аккуратно, соблюдая ПДД. В ходе движения рассказывал о всех встречающихся достопримечательностях и не только. Евгений учитывал наши пожелания на экскурсии.
Когда прибыли на место, в ходе восхождения Евгений проводил нас безопасными тропами, при необходимости подстраховывал.
Евгений хорошо осведомлён о местных достопримечательностях, хорошо знает природу, любит её и живёт по законам природы.
Фотографии мест, конечно же, не передают восторга и всего великолепия русской природы, поэтому всем рекомендую побывать лично.
Каждый раз, бывая в подобных местах, восхищаюсь красотами нашей Родины - Россиюшки!

Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
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Ирина
Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает таких туров на 2-3 дня, чтобы увидеть как можно больше с минимальными переездами. Если
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приехали в Пермь и есть возможность вырваться из города, однозначно ехать! Не забываете соответствующую обувь (кеды не подойдут)). Подъем на Полюд стоит планировать с заброской, иначе за один день все осилить смогут только подготовленные туристы. Подъем на Ветлан 7 км в одну сторону. Огромное спасибо Жене! за заботу о туристах, как о родных людях: напоил, накормил, спать уложил))

Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает
Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает
Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает
Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает
Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает
Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает
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