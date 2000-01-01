Что вас ожидает

Утром мы отправимся из Перми до Красновишерска, по пути позавтракаем в кафе. Первая остановка — на берегу живописной реки Вишера: здесь и начинается наш маршрут:

Неспешный треккинг к камню-горе Ветлан (2, 5 часа, 7 км в обе стороны). Мы пройдём по березовой роще и поднимемся к четырём отвесным утесам над рекой Вишера. С вершины открывается вид на пейзажи Уральской тайги, цепь рукотворных островков и гору Полюд — это следующая цель нашей поездки. Вы сделаете эффектные снимки на самой высокой скале.

Летом по желанию можно прокатиться на лодке вдоль Ветлана и полюбоваться стометровыми скалами с воды.

Гора Полюд. На машине мы доедем до начала тропы. Летом до вершины добираемся сперва на лодке через Вишеру, потом на внедорожнике — и пройдем пешком пару километров (40 минут). Зимой можно преодолеть весь этот путь (14 км) пешком или проехать на снегоходе.

Полюд встретит вас легендами о спрятанных сокровищах. Мы отыщем на горе «след великана». На востоке разглядим один из древнейших городов Урала — Чердынь, на юге увидим уже знакомый нам Ветлан, а также Помяненный камень, напоминающий хребет дракона. Можно выехать из Перми позже, чтобы застать закат и сделать красивые фотографии.

Организационные детали

Трансфер на машине Honda Spike входит в стоимость, нам предстоит проехать 640 км. Я встречу вас в удобном вам месте — в городе, в аэропорту, на вокзале.

Дополнительные расходы