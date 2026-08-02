Из Перми мы отправимся к горам и скалам, пещерам и рукотворным островкам реки Вишера.Вы поразитесь контрастам Северного Урала: летом вас ждут багровые закаты и белые ночи; осенью — царство туманов

и золото листвы; зимой — сугробы с человеческий рост и лес причудливых форм на горе Полюд. Можно прокатиться на снегоходе или лодке и внедорожнике (в зависимости от сезона). А еще покажем, где в наших краях получаются лучшие кадры!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Утром отправимся из Перми в Красновишерск. По пути позавтракаем в кафе, остановимся в одном из древнейших городов Урала — Соликамске. Основная программа начнётся на берегу реки Вишера. Всего за один день мы увидим:

Большой Ветлан — знаменитый камень-гора, возвышающийся на 100 метров над рекой; окутанный легендами, поросший краснокнижными растениями. С его вершины вам откроется вид на пейзажи Уральской тайги, цепь рукотворных островков «ряжей» реку Вишера и гору Полюд.

Малый Ветлан — младший брат большого камня Ветлан. Малый Ветлан поражает своей необычной формой и пещерами, украшенных каменными «кораллами», чей возраст более 300 млн. лет. А с вершины камня, открывается великолепный вид на Большой Ветлан, который кажется еще более величественным с высоты Малого.

Вишерские ряжи — это цепь рукотворных островков, разделяющие русло реки на судоходную часть и молевую (где сплавляют лес). Заберемся на один из них, сделаем фото и расскажем, как они тут появились.

Гора Полюд — одно из самых красивых мест в Пермском крае, гора застывшая в форме волны. Живописная тропа на вершину заставит забыть о проблемах и наполнит вдохновением. С высоты 527 метра посмотрим на камень Ветлан и Помяненный камень. На востоке увидим город Чердынь — некогда столицу княжества Пермь Великая.

Особенности маршрута летом

Программа «Активный отдых»

Начнем с похода на Большой Ветлан (7 км весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). Небольшой привал на вершине: здесь можно пофотографироваться, пообщаться, выпить чай.

Отправляемся в поход на Полюд (14 км весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся.

Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату)

Летняя программа (май—октябрь)

Вместо подъема на Ветлан заказываем лодку. Поднимаемся по Вишере вдоль скал Большого Ветлана на 30 км до Говорливого камня. Прогуляемся на камень и посмотрим самобытную Тихвинскую церковь. На обратном пути заедем в грот Малого Ветлана, остановимся у ряжей на реке. Весь маршрут займет 4 часа.

Закажем заброску на гору Полюд на внедорожнике (10 км весь маршрут туда и обратно). До вершины останется прогуляться 2 км.

Пещера Малого Ветлана, ряжи на Вишере и прогулка на лодке доступны в расширенной программе за доплату. Перед поездкой мы согласуем с вами формат маршрута, тайминг, транспорт и дополнительные опции.

Зимняя программа (декабрь—март)

Заказываем заброску на снегоходе на Большой Ветлан и возвращение обратно.

Заказываем заброску на снегоходе на гору Полюд и возвращение обратно. До вершины останется прогуляться 2 км.

Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Трансфер и длительность маршрута

Трансфер входит в стоимость, встретим в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми

Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом

Отправление из Перми в 04:00, возвращение — ориентировочно в 23:50; нам предстоит проехать 700 км

Если вы хотите увидеть закат с вершины горы Полюд, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь

Дополнительные расходы