Фототрип на север края. Полюд и Ветлан

Покорить утесы Ветлана, перебраться через реку Вишера и встретить закат на горе Полюд

Из Перми мы отправимся к горам и скалам у реки Вишера.

Вы поразитесь контрастам Северного Урала: летом вас ждут багровые закаты и белые ночи; осенью — царство туманов и золото листвы; зимой — сугробы с человеческий рост и лес причудливых форм на горе Полюд.

Я подскажу, где получаются лучшие кадры, и угощу вас изюминкой пермской кухни: горячими посикунчиками.
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан

Что вас ожидает

Утром мы отправимся из Перми до Красновишерска, по пути позавтракаем в кафе. Первая остановка — на берегу живописной реки Вишера: здесь и начинается наш маршрут:

Неспешный треккинг к камню-горе Ветлан (2, 5 часа, 7 км в обе стороны). Мы пройдём по березовой роще и поднимемся к четырём отвесным утесам над рекой Вишера. С вершины открывается вид на пейзажи Уральской тайги, цепь рукотворных островков и гору Полюд — это следующая цель нашей поездки. Вы сделаете эффектные снимки на самой высокой скале.

Летом по желанию можно прокатиться на лодке вдоль Ветлана и полюбоваться стометровыми скалами с воды.

Гора Полюд. На машине мы доедем до начала тропы. Летом до вершины добираемся сперва на лодке через Вишеру, потом на внедорожнике — и пройдем пешком пару километров (40 минут). Зимой можно преодолеть весь этот путь (14 км) пешком или проехать на снегоходе.

Полюд встретит вас легендами о спрятанных сокровищах. Мы отыщем на горе «след великана». На востоке разглядим один из древнейших городов Урала — Чердынь, на юге увидим уже знакомый нам Ветлан, а также Помяненный камень, напоминающий хребет дракона. Можно выехать из Перми позже, чтобы застать закат и сделать красивые фотографии.

Организационные детали

Трансфер на машине Honda Spike входит в стоимость, нам предстоит проехать 640 км. Я встречу вас в удобном вам месте — в городе, в аэропорту, на вокзале.

Дополнительные расходы

  • Завтрак и ужин в кафе (останавливаемся в проверенных местах, кормят вкусно и сытно — средний чек 300 руб. ); на обед возьмите перекус, у меня будет чай в термосе
  • Экскурсия на лодке (1 час) вдоль Ветлана — 500 руб. /чел.
  • Заброска на Полюд:
    — Летом: переправа через Вишеру (100 руб. ); внедорожник в обе стороны (2000 руб. с группы); до вершины останется пройти 2 км пешком
    — Зимой: на снегоходе до вершины и обратно 800 руб. /чел. (или можем пройти этот путь пешком)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Юра
Юра
Привет! Меня зовут Юра, и я всегда хочу куда-то ехать и что-нибудь фотографировать. На Урале самые безопасные и доступные горы, чистые реки, а леса сменяются от карликовых берёз до вековых кедров. Создаю насыщенные индивидуальные туры по уникальным направлениям. Хотите сбежать от суеты и понять характер Урала? Добро пожаловать!
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