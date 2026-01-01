Сплав по реке Ай от п. Межевой до п. Лаклы

Проведите 4 незабываемых дня на реке Ай всей семьей! Эта уральская река очень красива: неширокая, спокойная, местами с перекатами и мелями, окруженная высокими скалистыми берегами, заросшими лесом. Во время сплава по реке Ай постоянно встречаются практически неизведанные и малодоступные пещеры.
Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

22:00 Отправление группы из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

2 день

Начало сплава. Пещера Кургазак, Большие притесы

07:00 Прибытие в п. Межевой.

07:00-10:00 Сбор снаряжения, завтрак.

10:00-15:00 Сплав по реке Ай.

Осмотр реки идущей из штольни шахты из Парамоновских притесов. Осмотр грота у скалы «Скалодром».

Посещение пещеры Кургазак.

Обед.

15:00-18:30 Продолжение сплава по реке Ай.

Осмотр скалы Ягуда-Таш.

Экскурсия на камень «Большие притесы».

Осмотр скал Разбойник.

18:30 Разбивка лагеря.

Ужин.

Ночевка в палатках.

3 день

Продолжение сплава. Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, артезианская скважина

8:00-9:00 Завтрак.

9:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.

10:00-15:00 Сплав по реке Ай.

В течение дня осмотр Алексеевских притесов, скалы Ласточкино гнездо, скалы Пьющий пес и скалы Шаман, скалы у Черемухового острова, скалы Шапочка, скалы Кулисные, скалы Пристань.

Посещение Сикияз-Тамакского пещерного комплекса.

Обед.

15:00-18:00 Продолжение сплава по реке Ай.

Осмотр Притесов Касы-Таш.

Осмотр Поперечного гребня.

Посещение артезианской скважины «Фонтан».

18:00 Разбиваем лагерь.

Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).

Ужин.

Сон в палатках.

4 день

Сплав по реке Ай до д. Лаклы

08:00-10:00 Завтрак, сбор лагеря.

10:00-12:00 Сплав по реке Ай до д. Лаклы.

По пути осмотр скал Камкаташ и скалы Ласынташ.

12:00-14:00 Обед, разбор и погрузка снаряжения.

14:00 Ориентировочное время отправления группы из д. Лаклы.

23:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь, Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:

Возраст / даты заездов16-19.07Остальные даты
Взрослый18 48017 980
Дети от 12 до 16 лет17 76017 260
Дети от 8 до 11 лет17 40016 900
Дети от 3 до 7 лет16 68016 180

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.

Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, спальник с подголовником, темп. комфорта +5°С, страховочный жилет*)
  • Организация туристической бани (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Туристическая страховка на 4 дня - 520 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
  • Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
  • Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
  • Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!
  3. Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
  4. Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
  5. К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
  6. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
  7. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутренних карманов с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
  8. Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  9. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  10. Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
  11. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
  12. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
  13. Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
  14. Перчатки с пупырышками — 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  15. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  16. Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  17. Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
  18. Переносное зарядное устройство для зарядки телефона, фотоаппарата и т. д.
  19. Для сна в спальниках — нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
  20. Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.

Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.

Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Какое будет питание на маршруте?

Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.

Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!

Какую страховку можно приобрести дополнительно?

Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.

Стоимость – 520 руб. /чел.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
  1. Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
  2. Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
  3. Наличие раций (у инструкторов).
  4. Регистрация группы в МЧС.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

