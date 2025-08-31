Вас ждет активный отдых, красота природы и знакомство с богатой историей Пермского края! Всего в часе езды от Перми, в живописном месте под названием Хохловка, наша команда Акватрейл организует незабываемые прогулки на каяках. Мы были первыми, кто создал этот формат активного отдыха, и продолжаем делать всё, чтобы ваш летний досуг был комфортным, ярким и запоминающимся. Что вас ждёт:Наш маршрут пролегает по заливу реки Камы, где расположена набережная Архитектурно-этнографического музея Хохловка. С воды вы увидите потрясающий панорамный вид на деревянные строения музея, включая старинный соляной амбар и солепромышленный комплекс. По пути вас окружат каменистые берега, ароматы хвойных лесов и широкие разливы реки, создающие ощущение свободы и единения с природой. Программа экскурсии:

Длительность: 2 часа (включая инструктаж).

Протяженность маршрута: около 5 км.

Формат: групповая прогулка (от 4 человек).

• Сопровождение: опытный инструктор, который обеспечит безопасность и комфорт. Бонусы:

После прогулки мы угостим вас ароматным травяным чаем.

Каждый участник получит памятный сувенир, который напомнит о Хохловке. Что вы увидите:• Проплывете мимо величественных каменистых массивов и широких речных просторов.

Увидите уникальные деревянные постройки музея Хохловка с необычного ракурса — прямо с воды.

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии, вдыхая свежий воздух и слушая звуки природы.

• Узнаете интересные факты об истории и культуре Пермского края благодаря нашему аудиогиду. Важная информация:

Речная прогулка подойдет для новичков. Если у вас не было опыта управления каяком, то наша опытная команда научит вас правилам гребли и поведения на воде. На маршруте вас будет сопровождать инструктор.

• На прогулку можно приехать с детьми от 2 лет. Всем участникам выдаются жилеты. Одежда:

Удобная спортивная одежда (шорты и футболка в жару; толстовка, ветровка, спортивные штаны или леггинсы в прохладную погоду).

Кроссовки, сандалии или босиком.

Перчатки (для защиты рук от натирания, если кожа нежная).

Запасная одежда (для переодевания после прогулки, предпочтительно из синтетических тканей).

Дождевик или ветровка с мембраной (при вероятности осадков).

• Головной убор, солнечные очки, крем с SPF (в жаркую погоду, особенно для детей). Для ценных вещей: