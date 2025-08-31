Речная прогулка на каяках в Хохловке для ценителей активного отдыха. На прогулке на каяке вы прочувствуете истинную красоту природы, проплывете рядом с каменистыми массивами и широкими разливами реки, а также заплывете в залив к набережной музея «Хохловка» и увидите солепромышленный комплекс.
Описание водной прогулки
Вас ждет активный отдых, красота природы и знакомство с богатой историей Пермского края! Всего в часе езды от Перми, в живописном месте под названием Хохловка, наша команда Акватрейл организует незабываемые прогулки на каяках. Мы были первыми, кто создал этот формат активного отдыха, и продолжаем делать всё, чтобы ваш летний досуг был комфортным, ярким и запоминающимся. Что вас ждёт:Наш маршрут пролегает по заливу реки Камы, где расположена набережная Архитектурно-этнографического музея Хохловка. С воды вы увидите потрясающий панорамный вид на деревянные строения музея, включая старинный соляной амбар и солепромышленный комплекс. По пути вас окружат каменистые берега, ароматы хвойных лесов и широкие разливы реки, создающие ощущение свободы и единения с природой. Программа экскурсии:
- Длительность: 2 часа (включая инструктаж).
- Протяженность маршрута: около 5 км.
- Формат: групповая прогулка (от 4 человек).
• Сопровождение: опытный инструктор, который обеспечит безопасность и комфорт. Бонусы:
- После прогулки мы угостим вас ароматным травяным чаем.
- Каждый участник получит памятный сувенир, который напомнит о Хохловке. Что вы увидите:• Проплывете мимо величественных каменистых массивов и широких речных просторов.
- Увидите уникальные деревянные постройки музея Хохловка с необычного ракурса — прямо с воды.
- Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии, вдыхая свежий воздух и слушая звуки природы.
• Узнаете интересные факты об истории и культуре Пермского края благодаря нашему аудиогиду. Важная информация:
Речная прогулка подойдет для новичков. Если у вас не было опыта управления каяком, то наша опытная команда научит вас правилам гребли и поведения на воде. На маршруте вас будет сопровождать инструктор.
• На прогулку можно приехать с детьми от 2 лет. Всем участникам выдаются жилеты. Одежда:
- Удобная спортивная одежда (шорты и футболка в жару; толстовка, ветровка, спортивные штаны или леггинсы в прохладную погоду).
- Кроссовки, сандалии или босиком.
- Перчатки (для защиты рук от натирания, если кожа нежная).
- Запасная одежда (для переодевания после прогулки, предпочтительно из синтетических тканей).
- Дождевик или ветровка с мембраной (при вероятности осадков).
• Головной убор, солнечные очки, крем с SPF (в жаркую погоду, особенно для детей). Для ценных вещей:
- Гермочехол для телефона и ключей.
- Оставьте ненужные вещи в машине или на пункте проката.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив реки Кама
- Архитектурно-этнографический музей Хохловка
- Панорамный вид на соляной амбар и другие деревянные строения музея
- Каменистые берега и широкие разливы реки Кама
Что включено
- Инструктаж
- Аудиогид
- Жилеты и каяки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт
Место начала и завершения?
С. Хохловка, ул. Береговая, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
31 авг 2025
Отлично провели время на каяках с "Акватрейл" в Хохловке! Организация на высоте: каяки в хорошем состоянии, инструктаж четкий, все очень дружелюбные. Получили массу позитивных эмоций и заряд энергии. Рекомендую!
Входит в следующие категории Перми
