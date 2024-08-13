Экскурсии на каяках или каноэ в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Прогулки на каяках» в Перми, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На каяках - вокруг Хохловки
Прогулки на каяках
10 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
«Мы предлагаем отправиться в путешествие на одноместных, двухместных и семейных каяках»
Завтра в 11:00
24 авг в 13:00
1 900 за человека
На каяках - вокруг Хохловки
Прогулки на каяках
72 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
«Ребенок до 7 лет в семейном каяке едет со взрослыми бесплатно»
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 11:00
24 авг в 13:00
от 1 900 за человека
На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке
Прогулки на каяках
3 часа
Водная прогулка
На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке
Отыскать сокровище Камы на экскурсии над ушедшими под воду городами
Начало: На Береговой улице в Хохловке
31 авг в 10:30
1 сен в 10:30
3 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дегтева
    13 августа 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Организовано все отлично. Катались первый раз. Инструкторы правила и требования объяснили доступно. Интересный опыт. Природа великолепная!!! С удовольствием вернемся еще раз!
  • А
    Анастасия
    6 августа 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Какие же красивые здесь места! Однозначно стоят того, чтобы к ним поехать. От души благодарю ребят за возможность полюбоваться природой
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    с воды и попробовать что-то новое!:) Спасибо инструктору Илье за внимательность, помощь, доброжелательность и отличное чувство юмора! Обещаю "подтянуться" и в следующий раз пройти более длинный маршрут))

  • У
    Ульяна
    23 июля 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Прогулка прошла отлично. Катались на семейном каяке, сыну 4 года. Технику гребли понятно объяснили, всю прогулку внимательно следили что бы
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    было всё хорошо. Виды замечательные, для супер идеальной экскурсии хотелось бы больше интересной информации о местности или истории, по сути была прогулка, а не экскурсия. Но мы всё равно довольны.

    Прогулка прошла отлично. Катались на семейном каяке, сыну 4 года. Технику гребли понятно объяснили, всю прогулку
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    20 июня с сыном были на экскурсии в Хохловке и прогулялись, по катались на каяках. Для нас с сыном это
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    была незабываемая прогулка, так как до этого мы никогда не катались. Инструктор Илья всё подробно объяснил как правильно держать весла и как правильно гребсти. Хочу отметить, как педагог в плане техники безопасности всё на высшем уровне., 😁☝️👍 Ну а дальше самое интересное когда мы отправились на каяках на прогулку🤣😂🤣было страшновато для меня, я в добавок ещё впереди сидела, на волнах качало🤣🤣🤣ухохатывались, но инструктор Илья говорил в какую сторону и в каком направлении гребсти, всегда был с нами рядом, как курочка с цыплятами. И на обратном пути мы с сыном уже вперёд всех ехали. Огромная Благодарность Илье за сопровождение нас😁😂 на каяках. Природа, красота Хохловке это словами не передать, это надо видеть, чувствовать, незабываемые ощущения. Мы очень довольны. Рекомендую всем самим прокатится на каяках не пожалеете. Спасибо вам всем за положительные эмоции и заряд энергии 😁🙌♥️

  • О
    Олеся
    18 июля 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Катались с Ильей. Спасибо за организацию! Было интересно и очень красиво! Справились с волнами с первого раза вместе с детьми и собакой)

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Прогулки на каяках»

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  7. Усьвинские столбы
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Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 3 650. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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