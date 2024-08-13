1.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
«Мы предлагаем отправиться в путешествие на одноместных, двухместных и семейных каяках»
Завтра в 11:00
24 авг в 13:00
1 900₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Лучший выборНа каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
«Ребенок до 7 лет в семейном каяке едет со взрослыми бесплатно»
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 11:00
24 авг в 13:00
от 1 900₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке
Отыскать сокровище Камы на экскурсии над ушедшими под воду городами
Начало: На Береговой улице в Хохловке
31 авг в 10:30
1 сен в 10:30
3 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДегтева13 августа 2024Организовано все отлично. Катались первый раз. Инструкторы правила и требования объяснили доступно. Интересный опыт. Природа великолепная!!! С удовольствием вернемся еще раз!
- ААнастасия6 августа 2024Какие же красивые здесь места! Однозначно стоят того, чтобы к ним поехать. От души благодарю ребят за возможность полюбоваться природой
- УУльяна23 июля 2024Прогулка прошла отлично. Катались на семейном каяке, сыну 4 года. Технику гребли понятно объяснили, всю прогулку внимательно следили что бы
- ННаталья21 июля 202420 июня с сыном были на экскурсии в Хохловке и прогулялись, по катались на каяках. Для нас с сыном это
- ООлеся18 июля 2024Катались с Ильей. Спасибо за организацию! Было интересно и очень красиво! Справились с волнами с первого раза вместе с детьми и собакой)
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Прогулки на каяках»
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