Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию

Душевное однодневное путешествие на поезде, лодке и авто по историческим местам Среднего Урала

5
2 отзыва
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В активном ритме и авантюрном настроении мы теплой компанией отправимся к лучшим панорамам восточной части региона.

По пути вы узнаете о легендарном казачьем походе и освоении Сибири, уральских заводах и битвах прошлого века.

А еще посетите один из интереснейших краеведческих музеев края и откроете «швейцарские» красоты села Кын.
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
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Описание

Что вас ожидает

Уральские истории за чашкой чая в поезде

Утром мы встретимся в Перми и отправимся в небольшое путешествие по Западно-Уральской железной дороге к самой восточной части Пермского края. За чашкой чая вы будете наблюдать самые живописные панорамы Среднего Урала и слушать о знаменитом походе казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 16 веке, который положил начало русскому освоению Сибири. О боях во время Гражданской войны, битве бронепоездов на уральских железных дорогах и других любопытных исторических подробностях нашего края.

По следам покорителя Сибири

Прибыв на станцию Кын, пересядем на моторную лодку-плоскодонку (летом) или на сани (зимой) и отправимся по следам Ермака. Вы оцените просторные виды берегов красавицы Чусовой и огромных скал вдоль реки, благодаря которым эти места и стали называть уральской Швейцарией. А затем посетите один из интереснейших краеведческих музеев Пермского края в селе Кын-Завод, где осмотрите сохранившийся комплекс зданий Строгановского завода 18-19 вв., стулья заводских приказчиков, привезенные из Лондона, раритеты, посвященные сплавам «Железных караванов» по Чусовой, и другие интереснейшие предметы из прошлого. Познакомитесь с историей появления легендарных уральских заводов, услышите интересные факты из жизни горнозаводской цивилизации и увидите здание первого в России потребительского кооператива.

Организационные детали

Тайминг

6:30 — отправление из Перми и путевая экскурсия
9:50 — посадка на поезд ст. Лысьва — ст. Кын
11:45 — прибытие на ст. Кын, трансфер до с. Кын-завод (15 км)
12:25 — посещение музея с. Кын-завод (история железных караванов по р. Чусовой)
14:00 — отплытие на моторной лодке по р. Чусовая до ск. Печка (10 км) в зимний период на снегоходе
15:30 — выезд на авто до г. Пермь
17:30 — поздний обед в кафе
21:00 — прибытие в Пермь и воспоминания о путешествии с просмотром фото заповедных уголков Среднего Урала:)

Дополнительные расходы

Перемещение на трех видах транспорта в стоимость не входит: трансфер на авто — 6500 руб.; ж/д билет — 150 руб. /человека; аренда моторной лодки (зимой поездка на прицепных санях со снегоходом) — 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
6 ноя 2021
Удивительно, но почти 14-ти часовая экскурсия пролетела на одном дыхании, настолько Пётр интересный рассказчик энциклопедического охвата тем. Плюс смена видов транспорта, гибкость, продуманность всех деталей, в том числе самых бытовых и технических. Неизгладимое впечатление от экскурсии!
Дмитрий
15 сен 2021
Одна из самых интересных и насыщенных поездок за последнее время. Тут и знакомство с почти нетронутой уральской природой, и прогулка по старинному поселку, и электричка с потрясающими видами из окна, и прогулка на лодке. А еще обед в заводской столовой, в которой время остановилось лет 50 назад, а за 150 рублей можно очень вкусно подкрепиться. Впечатлений хватит надолго. Петр - интересный и эрудированный рассказчик, с ним было легко и комфортно. Рекомендую

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