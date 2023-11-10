Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а река Чусовая открывает свои живописные виды. Летом доступна поездка на лодке, что добавляет приключений. Осенью экскурсия приобретает особый шарм благодаря золотым краскам лесов. Зимой, несмотря на холод, путешествие на санях по заснеженным просторам дарит особое очарование. Весной природа оживает, но река может быть полноводной, что ограничивает доступ к некоторым местам.

Индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать восточную часть Пермского края.Путешествие начинается с поездки по Западно-Уральской железной дороге, где за чашкой чая расскажут о походе Ермака и битвах прошлого века.В селе

Кын-Завод гости посетят краеведческий музей, познакомятся с историей уральских заводов и увидят сохранившиеся здания Строгановского завода. Летом путешествие продолжается на моторной лодке по реке Чусовая, зимой - на санях. Уникальные панорамы и исторические факты делают эту экскурсию незабываемой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уральские истории за чашкой чая в поезде

Утром мы встретимся в Перми и отправимся в небольшое путешествие по Западно-Уральской железной дороге к самой восточной части Пермского края. За чашкой чая вы будете наблюдать самые живописные панорамы Среднего Урала и слушать о знаменитом походе казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 16 веке, который положил начало русскому освоению Сибири. О боях во время Гражданской войны, битве бронепоездов на уральских железных дорогах и других любопытных исторических подробностях нашего края.

По следам покорителя Сибири

Прибыв на станцию Кын, пересядем на моторную лодку-плоскодонку (летом) или на сани (зимой) и отправимся по следам Ермака. Вы оцените просторные виды берегов красавицы Чусовой и огромных скал вдоль реки, благодаря которым эти места и стали называть уральской Швейцарией. А затем посетите один из интереснейших краеведческих музеев Пермского края в селе Кын-Завод, где осмотрите сохранившийся комплекс зданий Строгановского завода 18-19 вв., стулья заводских приказчиков, привезенные из Лондона, раритеты, посвященные сплавам «Железных караванов» по Чусовой, и другие интереснейшие предметы из прошлого. Познакомитесь с историей появления легендарных уральских заводов, услышите интересные факты из жизни горнозаводской цивилизации и увидите здание первого в России потребительского кооператива.

Организационные детали

Тайминг

6:30 — отправление из Перми и путевая экскурсия

9:50 — посадка на поезд ст. Лысьва — ст. Кын

11:45 — прибытие на ст. Кын, трансфер до с. Кын-завод (15 км)

12:25 — посещение музея с. Кын-завод (история железных караванов по р. Чусовой)

14:00 — отплытие на моторной лодке по р. Чусовая до ск. Печка (10 км) в зимний период на снегоходе

15:30 — выезд на авто до г. Пермь

17:30 — поздний обед в кафе

21:00 — прибытие в Пермь и воспоминания о путешествии с просмотром фото заповедных уголков Среднего Урала:)

Дополнительные расходы

Перемещение на трех видах транспорта в стоимость не входит: трансфер на авто — 6500 руб.; ж/д билет — 150 руб. /человека; аренда моторной лодки (зимой поездка на прицепных санях со снегоходом) — 1000 руб.