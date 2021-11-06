Душевное однодневное путешествие на поезде, лодке и авто по историческим местам Среднего Урала
По пути вы узнаете о легендарном казачьем походе и освоении Сибири, уральских заводах и битвах прошлого века.
А еще посетите один из интереснейших краеведческих музеев края и откроете «швейцарские» красоты села Кын.
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Описание
Что вас ожидает
Уральские истории за чашкой чая в поезде
Утром мы встретимся в Перми и отправимся в небольшое путешествие по Западно-Уральской железной дороге к самой восточной части Пермского края. За чашкой чая вы будете наблюдать самые живописные панорамы Среднего Урала и слушать о знаменитом походе казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 16 веке, который положил начало русскому освоению Сибири. О боях во время Гражданской войны, битве бронепоездов на уральских железных дорогах и других любопытных исторических подробностях нашего края.
По следам покорителя Сибири
Прибыв на станцию Кын, пересядем на моторную лодку-плоскодонку (летом) или на сани (зимой) и отправимся по следам Ермака. Вы оцените просторные виды берегов красавицы Чусовой и огромных скал вдоль реки, благодаря которым эти места и стали называть уральской Швейцарией. А затем посетите один из интереснейших краеведческих музеев Пермского края в селе Кын-Завод, где осмотрите сохранившийся комплекс зданий Строгановского завода 18-19 вв., стулья заводских приказчиков, привезенные из Лондона, раритеты, посвященные сплавам «Железных караванов» по Чусовой, и другие интереснейшие предметы из прошлого. Познакомитесь с историей появления легендарных уральских заводов, услышите интересные факты из жизни горнозаводской цивилизации и увидите здание первого в России потребительского кооператива.
Организационные детали
Тайминг
6:30 — отправление из Перми и путевая экскурсия
9:50 — посадка на поезд ст. Лысьва — ст. Кын
11:45 — прибытие на ст. Кын, трансфер до с. Кын-завод (15 км)
12:25 — посещение музея с. Кын-завод (история железных караванов по р. Чусовой)
14:00 — отплытие на моторной лодке по р. Чусовая до ск. Печка (10 км) в зимний период на снегоходе
15:30 — выезд на авто до г. Пермь
17:30 — поздний обед в кафе
21:00 — прибытие в Пермь и воспоминания о путешествии с просмотром фото заповедных уголков Среднего Урала:)
Дополнительные расходы
Перемещение на трех видах транспорта в стоимость не входит: трансфер на авто — 6500 руб.; ж/д билет — 150 руб. /человека; аренда моторной лодки (зимой поездка на прицепных санях со снегоходом) — 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.