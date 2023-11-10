Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по следам Ермака, открывая живописные виды Чусовой и исторические тайны уральских заводов
Индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать восточную часть Пермского края.
Путешествие начинается с поездки по Западно-Уральской железной дороге, где за чашкой чая расскажут о походе Ермака и битвах прошлого века.
В селе читать дальшеуменьшить
Кын-Завод гости посетят краеведческий музей, познакомятся с историей уральских заводов и увидят сохранившиеся здания Строгановского завода. Летом путешествие продолжается на моторной лодке по реке Чусовая, зимой - на санях. Уникальные панорамы и исторические факты делают эту экскурсию незабываемой
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а река Чусовая открывает свои живописные виды. Летом доступна поездка на лодке, что добавляет приключений. Осенью экскурсия приобретает особый шарм благодаря золотым краскам лесов. Зимой, несмотря на холод, путешествие на санях по заснеженным просторам дарит особое очарование. Весной природа оживает, но река может быть полноводной, что ограничивает доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Краеведческий музей Кын-Завод
Скалы вдоль реки Чусовой
Описание экскурсии
Уральские истории за чашкой чая в поезде
Утром мы встретимся в Перми и отправимся в небольшое путешествие по Западно-Уральской железной дороге к самой восточной части Пермского края. За чашкой чая вы будете наблюдать самые живописные панорамы Среднего Урала и слушать о знаменитом походе казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 16 веке, который положил начало русскому освоению Сибири. О боях во время Гражданской войны, битве бронепоездов на уральских железных дорогах и других любопытных исторических подробностях нашего края.
По следам покорителя Сибири
Прибыв на станцию Кын, пересядем на моторную лодку-плоскодонку (летом) или на сани (зимой) и отправимся по следам Ермака. Вы оцените просторные виды берегов красавицы Чусовой и огромных скал вдоль реки, благодаря которым эти места и стали называть уральской Швейцарией. А затем посетите один из интереснейших краеведческих музеев Пермского края в селе Кын-Завод, где осмотрите сохранившийся комплекс зданий Строгановского завода 18-19 вв., стулья заводских приказчиков, привезенные из Лондона, раритеты, посвященные сплавам «Железных караванов» по Чусовой, и другие интереснейшие предметы из прошлого. Познакомитесь с историей появления легендарных уральских заводов, услышите интересные факты из жизни горнозаводской цивилизации и увидите здание первого в России потребительского кооператива.
Организационные детали
Тайминг
6:30 — отправление из Перми и путевая экскурсия 9:50 — посадка на поезд ст. Лысьва — ст. Кын 11:45 — прибытие на ст. Кын, трансфер до с. Кын-завод (15 км) 12:25 — посещение музея с. Кын-завод (история железных караванов по р. Чусовой) 14:00 — отплытие на моторной лодке по р. Чусовая до ск. Печка (10 км) в зимний период на снегоходе 15:30 — выезд на авто до г. Пермь 17:30 — поздний обед в кафе 21:00 — прибытие в Пермь и воспоминания о путешествии с просмотром фото заповедных уголков Среднего Урала:)
Дополнительные расходы
Перемещение на трех видах транспорта в стоимость не входит: трансфер на авто — 6500 руб.; ж/д билет — 150 руб. /человека; аренда моторной лодки (зимой поездка на прицепных санях со снегоходом) — 1000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 1366 туристов
Географ по образованию. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю — людям нравится.
Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе. Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Миссия — показать красоту и историю Урала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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О
Ольга
Увлекательно, необычно, красиво! Море впечатлений, интересные истории! Пётр отличный гид. Экскурсия будто погружение в прошлое, причем не только времён освоения Сибири, но советского. Обед в столовой завода лесозаготовки вернул в читать дальшеуменьшить
детство, в СССР, в хорошем смысле. Очень душевно! Поездка на поезде с прекрасными видами из окна и чаем из граненых стаканов в подстаканниках произвела сильное впечатление на двенадцатилетнего сына. Посёлок Кын с потрясающим горным ландшафтом и неспешной, размеренной жизнью местных обывателей вряд ли оставит кого то равнодушным. Ландшафт соответствует швейцарскому, но гораздо ближе и родней. Зато вот быт местных ооочень далек от швейцарского. Тем не менее жители приветливые, отзывчивые, гостеприимные! Удручило то, что наследие Строгановых держится только на энтузиазме и финансовых возможностях местных краеведов. Повезло с погодой и мы имели возможность искупаться в легендарной Чусовой! Прекрасное приключение, лучше попробовать самим. Гид Пётр беспристрастный рассказчик, мы узнали много нового не только по заявленной теме. Пётр прислушивается к экскурсантам, учитывает интересы. Видно, что он любит свой край, знает его. Нам было очень жаль расставаться. Наша семья однозначно рекомендует эту экскурсию.
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Дмитрий
Одна из самых интересных и насыщенных поездок за последнее время. Тут и знакомство с почти нетронутой уральской природой, и прогулка по старинному поселку, и электричка с потрясающими видами из окна, читать дальшеуменьшить
и прогулка на лодке. А еще обед в заводской столовой, в которой время остановилось лет 50 назад, а за 150 рублей можно очень вкусно подкрепиться. Впечатлений хватит надолго. Петр - интересный и эрудированный рассказчик, с ним было легко и комфортно. Рекомендую
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Л
Лена
Удивительно, но почти 14-ти часовая экскурсия пролетела на одном дыхании, настолько Пётр интересный рассказчик энциклопедического охвата тем. Плюс смена видов транспорта, гибкость, продуманность всех деталей, в том числе самых бытовых и технических. Неизгладимое впечатление от экскурсии!
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