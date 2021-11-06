В активном ритме и авантюрном настроении мы теплой компанией отправимся к лучшим панорамам восточной части региона. По пути вы узнаете о легендарном казачьем походе и освоении Сибири, уральских заводах и битвах прошлого века. А еще посетите один из интереснейших краеведческих музеев края и откроете «швейцарские» красоты села Кын.

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Описание

Что вас ожидает

Уральские истории за чашкой чая в поезде

Утром мы встретимся в Перми и отправимся в небольшое путешествие по Западно-Уральской железной дороге к самой восточной части Пермского края. За чашкой чая вы будете наблюдать самые живописные панорамы Среднего Урала и слушать о знаменитом походе казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 16 веке, который положил начало русскому освоению Сибири. О боях во время Гражданской войны, битве бронепоездов на уральских железных дорогах и других любопытных исторических подробностях нашего края.

По следам покорителя Сибири

Прибыв на станцию Кын, пересядем на моторную лодку-плоскодонку (летом) или на сани (зимой) и отправимся по следам Ермака. Вы оцените просторные виды берегов красавицы Чусовой и огромных скал вдоль реки, благодаря которым эти места и стали называть уральской Швейцарией. А затем посетите один из интереснейших краеведческих музеев Пермского края в селе Кын-Завод, где осмотрите сохранившийся комплекс зданий Строгановского завода 18-19 вв., стулья заводских приказчиков, привезенные из Лондона, раритеты, посвященные сплавам «Железных караванов» по Чусовой, и другие интереснейшие предметы из прошлого. Познакомитесь с историей появления легендарных уральских заводов, услышите интересные факты из жизни горнозаводской цивилизации и увидите здание первого в России потребительского кооператива.

Организационные детали

Тайминг

6:30 — отправление из Перми и путевая экскурсия

9:50 — посадка на поезд ст. Лысьва — ст. Кын

11:45 — прибытие на ст. Кын, трансфер до с. Кын-завод (15 км)

12:25 — посещение музея с. Кын-завод (история железных караванов по р. Чусовой)

14:00 — отплытие на моторной лодке по р. Чусовая до ск. Печка (10 км) в зимний период на снегоходе

15:30 — выезд на авто до г. Пермь

17:30 — поздний обед в кафе

21:00 — прибытие в Пермь и воспоминания о путешествии с просмотром фото заповедных уголков Среднего Урала:)

Дополнительные расходы

Перемещение на трех видах транспорта в стоимость не входит: трансфер на авто — 6500 руб.; ж/д билет — 150 руб. /человека; аренда моторной лодки (зимой поездка на прицепных санях со снегоходом) — 1000 руб.