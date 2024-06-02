Музеи и искусство Перми

Найдено 11 экскурсий в категории «Музеи» в Перми, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мотовилиха - «город в городе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
«Рассмотрите военную технику в музее под открытым небом и отыщете места съемок фильмов «Географ глобус пропил», «Под северным сиянием» и «Отчий берег»»
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000 за всё до 10 чел.
Мистическая Пермь
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
«Услышите удивительные факты о «бэйби-боксах» в краеведческом музее»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000 за всё до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
«По желанию можем продолжить экскурсию посещением дома-музея литератора Василия Каменского в селе Троица (кроме воскресенья и понедельника)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 4 чел.
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Краснокамск и Нытва: уникальное путешествие по городам Пермского края
Исследуйте культурное наследие Пермского края, погрузитесь в атмосферу прошлого в Краснокамске и Нытве
«Музей-коммунальная квартира в Краснокамске»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
10 июня в 20:00
11 июня в 08:30
12 670 за всё до 4 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
«В сопровождении инструктора вы пройдете вдоль скалистых берегов Камы, заплывете в залив музея деревянного зодчества и сможете сделать панорамные фото построек с воды»
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 900 за человека
Город Чердынь: руины веры
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
«Чердынский краеведческий музей»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000 за всё до 3 чел.
Музей политических репрессий Пермь-36
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Экскурсия в Музей Пермь-36 - живая история в сердце Пермского края
Исследуйте тайны Музея Пермь-36 с личным гидом, узнайте невероятные истории и увидите реалии быта заключенных
Начало: Центр города
«Музей находится в 115 км от Перми»
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
9 490 за всё до 4 чел.
«Хохловка» - музей под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Хохловка» - музей под открытым небом
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
«Архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом В 45 км»
Расписание: ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Глубинные богатства Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
«Краеведческий музей Горнозаводска, в котором собрана уникальная коллекция минералов со всего мира»
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
«увидим здание, которое перевезли в музей целиком — так как разобрать его не представлялось возможным»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    2 июня 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
    Бронировали экскурсию спонтанно в день поездки. Очень быстро получили подтверждение от Павла и договорились о встрече. Павел очень увлекательно провел
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    экскурсию. Помимо рассказа о писателях Павел рассказывал о достопримечательностях Перми. Практически объехали всю Пермь. Время пролетело незаметно. Некоторые исторические факты удивили. Очень понравилось. Спасибо.

  • А
    Артем
    25 мая 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Все круто) Спасибо за отличные впечатления
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Все понравилось. Гиды встретили, обучили, рассказали нюансы. Виды потрясающие! Тишина и спокойствие вдали от городской суеты.
    Все понравилосьВсе понравилось
  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
    Павел разносторонне эрудирован, коммуникабелен, приятно рассказывает, с любовью к городу, изменил наше отношение к Перми.
  • А
    Алена
    12 мая 2024
    Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
    Очень грамотный и эрудированный экскурсовод. Было интересно, познавательно, разнообразно. Павел очень чутко отнёсся ко всем нашим пожеланиям и интересам. Удобно, что экскурсия проводится на машине. Благодарим от всей души и рекомендуем.
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Мистическая Пермь
    Татьяна спасибо, все супер!
  • А
    Аня
    8 апреля 2024
    Мотовилиха - «город в городе»
    Мы сходили с Андреем на две экскурсии. Нас очень порадовали знания, легкость и чувство юмора рассказчика) Андрей очень внимательно относился
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    и к нашим интересам, и к нашему состоянию (было прохладно и влажно) и на ходу перестраивал маршрут, повествование, темы. Рассказ был живой, касался и актуальных сфер. Чувствуется, что Андрей любит свой город и интересуется его судьбой. Мы б еще пошли куда-нибудь с Андреем гулять. Ждем новых маршрутов)

  • Я
    Яна
    27 марта 2024
    Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музее
    Доброе утро! Мы ездили в Хохловку. Нам понравилось все. Дина, по пути туда и обратно рассказала о многих исторических местах.
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    Также мы не брали экскурсию в самой Хохловке, но Дина нам многое рассказала об этом месте. Поэтому мы гуляли по данному месту со знанием хоть каких то моментов. Нам очень все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Мотовилиха - «город в городе»
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  4. Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
  5. Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каменный Город
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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