1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
«Рассмотрите военную технику в музее под открытым небом и отыщете места съемок фильмов «Географ глобус пропил», «Под северным сиянием» и «Отчий берег»»
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
«Услышите удивительные факты о «бэйби-боксах» в краеведческом музее»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
«По желанию можем продолжить экскурсию посещением дома-музея литератора Василия Каменского в селе Троица (кроме воскресенья и понедельника)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Краснокамск и Нытва: уникальное путешествие по городам Пермского края
Исследуйте культурное наследие Пермского края, погрузитесь в атмосферу прошлого в Краснокамске и Нытве
«Музей-коммунальная квартира в Краснокамске»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
10 июня в 20:00
11 июня в 08:30
12 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
«В сопровождении инструктора вы пройдете вдоль скалистых берегов Камы, заплывете в залив музея деревянного зодчества и сможете сделать панорамные фото построек с воды»
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
«Чердынский краеведческий музей»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Музей Пермь-36 - живая история в сердце Пермского края
Исследуйте тайны Музея Пермь-36 с личным гидом, узнайте невероятные истории и увидите реалии быта заключенных
Начало: Центр города
«Музей находится в 115 км от Перми»
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
9 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Хохловка» - музей под открытым небом
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
«Архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом В 45 км»
Расписание: ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
«Краеведческий музей Горнозаводска, в котором собрана уникальная коллекция минералов со всего мира»
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
«увидим здание, которое перевезли в музей целиком — так как разобрать его не представлялось возможным»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат2 июня 2024Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍
- ИИрина27 мая 2024Бронировали экскурсию спонтанно в день поездки. Очень быстро получили подтверждение от Павла и договорились о встрече. Павел очень увлекательно провел
- ААртем25 мая 2024Все круто) Спасибо за отличные впечатления
- ААнна19 мая 2024Все понравилось. Гиды встретили, обучили, рассказали нюансы. Виды потрясающие! Тишина и спокойствие вдали от городской суеты.
- ДДарья18 мая 2024Павел разносторонне эрудирован, коммуникабелен, приятно рассказывает, с любовью к городу, изменил наше отношение к Перми.
- ААлена12 мая 2024Очень грамотный и эрудированный экскурсовод. Было интересно, познавательно, разнообразно. Павел очень чутко отнёсся ко всем нашим пожеланиям и интересам. Удобно, что экскурсия проводится на машине. Благодарим от всей души и рекомендуем.
- ААлександр10 мая 2024Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
- ЕЕлена5 мая 2024Татьяна спасибо, все супер!
- ААня8 апреля 2024Мы сходили с Андреем на две экскурсии. Нас очень порадовали знания, легкость и чувство юмора рассказчика) Андрей очень внимательно относился
- ЯЯна27 марта 2024Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музееДоброе утро! Мы ездили в Хохловку. Нам понравилось все. Дина, по пути туда и обратно рассказала о многих исторических местах.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Музеи»
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