Еще несколько необычных экскурсий в Перми

Что вас ожидает

Квинтэссенция красоты Уральских гор

Помяненный, или Колчимский Камень (727 м) — нерукотворное «сооружение» из живописных останцев и настоящее воплощение сказочной природы нашего края. Вы оцените его с разных ракурсов — издалека и вблизи, а забравшись на вершину, встретитесь с миром эталонных уральских ландшафтов с древними смешанными и хвойными лесами, простирающимися далеко за горизонт. Откроете фантастический вид на Полюдов Камень (527 м), а в ясную погоду увидите высшую точку Пермского края — гору Тулым (1469 м).

Трекинг с опытным сопровождающим

В походах по Уральским горам крайне важна безопасность: местных троп множество и очень легко потеряться, а еще у нас нередки вылазки медведей. Вы можете полностью положиться на меня, так как я не только знаю уральские маршруты вдоль и поперек, но и являюсь аттестованным спасателем.

В путешествии к вершине Северного Урала вы весело 🥳 и интересно проведете время, совершите настоящее восхождение, увидите потрясающие пейзажи и сможете сделать

множество крутых фото!

Организационные детали