Еще несколько необычных экскурсий в Перми

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К вершинам Северного Урала!

Совершить двухдневный поход к Помянённому Камню с опытным сопровождающим и аттестованным спасателем

Александр
Александр – Гид из Перми
Трекинг к одной из самых красивых 🤩 и оригинальных вершин Урала подарит вам впечатления, которые останутся на всю жизнь.

С профессиональным проводником по уральским тропам вы откроете захватывающий вид на Полюдов Камень, в ясную погоду увидите гору Тулым — высшую точку Пермского края, а под ногами будет зеленое море 🌊 многовековой тайги.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 15 000 ₽ за экскурсию

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К вершинам Северного Урала!
К вершинам Северного Урала!

Что вас ожидает

Квинтэссенция красоты Уральских гор
Помяненный, или Колчимский Камень (727 м) — нерукотворное «сооружение» из живописных останцев и настоящее воплощение сказочной природы нашего края. Вы оцените его с разных ракурсов — издалека и вблизи, а забравшись на вершину, встретитесь с миром эталонных уральских ландшафтов с древними смешанными и хвойными лесами, простирающимися далеко за горизонт. Откроете фантастический вид на Полюдов Камень (527 м), а в ясную погоду увидите высшую точку Пермского края — гору Тулым (1469 м).

Трекинг с опытным сопровождающим
В походах по Уральским горам крайне важна безопасность: местных троп множество и очень легко потеряться, а еще у нас нередки вылазки медведей. Вы можете полностью положиться на меня, так как я не только знаю уральские маршруты вдоль и поперек, но и являюсь аттестованным спасателем.

В путешествии к вершине Северного Урала вы весело 🥳 и интересно проведете время, совершите настоящее восхождение, увидите потрясающие пейзажи и сможете сделать
множество крутых фото!

Организационные детали

  • Обратите внимание: путешествие предполагает ночевку. Размещение в палаточном лагере включено в цену, остановка на тур. базе — от 1000 руб. /человека. Там же вы сможете посетить баню (2000 руб. /3 часа) и прокатиться зимой на снегоходах (от 500 руб. /человека).
  • В стоимость входит трансфер, сопровождение на маршруте (трекинг 15 км), питание (обед, ужин и завтрак на костре), общегрупповое снаряжение: палатка, спальник, пенка и костровой набор
  • Отдельно оплачивается питание в дороге и в кафе на обратном пути
К вершинам Северного Урала!
К вершинам Северного Урала!
К вершинам Северного Урала!
К вершинам Северного Урала!
К вершинам Северного Урала!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Гид по заповедникам, природным и национальным паркам Урала, по рекам, пещерам и вершинам Уральских гор! С удовольствием стану вашим проводником в сказочный мир дикой природы, потрясающих восходов и закатов, новых приключений и ярких эмоций! Моя цель, создать все условия для вашего безопасного и комфортного путешествия в краю нетронутой природы, приложить весь свой опыт и усилия для того, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления!
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