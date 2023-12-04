Познакомитесь с историей края, начиная со времён жизни манси и до градообразующих предприятий, прогуляетесь по уютным улочкам, насладитесь ароматом вкусной уральской кухни и сделаете сотни фотоснимков на память.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Достопримечательности Перми. Усьвинские столбы
Начало тура 7:00.
Сбор группы: Тополевый переулок 10 (по запросу группы).
Завтрак-перекус.
Обзорная экскурсия по городу Пермь. С посещением достопримечательностей.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Переезд в поселок Усьва. Подъем на снегоходах (санях или банане) на Усьвинские столбы + смотровая на Чёртов палец + грот Столбовой. Места съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых».
Переезд в глэмпинг.
Размещение. Ужин.
Каменный город. Соликамск
Ранний подъем.
Завтрак.
Экскурсия в Каменный город.
Переезд на север нашего края.
Обед (оплачивается дополнительно).
16:30 Прибытие в Соликамск, посещение Музея-заповедника «Сользавод». Экскурсия по историческому центру Соликамска: Людмилинская скважина.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице «Северный Урал».
Поездка по древним городам
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переезд в город Чердынь.
Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь. Обзорная экскурсия.
Переезд по Печорскому тракту. Экскурсии по древним селам Чердынского уезда. Село Покча, Вельгорт, Камгорт.
Искор. Посещение Искорского городища, которое долгое время прикрывало путь врагам с севера на столицу пермской земли — Чердынь. На городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 года, остались следы оборонительных укреплений.
Обед (оплачивается дополнительно).
Ныроб и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736г), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705г.). Никольский родник. Посещение темницы М. Н. Романова.
Переезд к реке Вишера к собрату камня Ветлан. Подъем на с. Ветлан по погодным условиям.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в хостеле.
Обратно в Пермь
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переправляемся через Вишеру, и перед нами камень Полюд. Подъем на снегоходах (санях или банане).
Обед (оплачивается дополнительно).
Отправление автобуса в город Пермь.
Прибытие автобуса в город Пермь 21:00 (по запросу группы).
Варианты проживания
Глэмпинг «Территория»
Глэмпинг «Территория» расположен среди живописной природы в деревне Усьва Пермского края.
Приятный тихий отдых гости смогу провести в предоставленных домиках с прекрасным видом на местность. Выполнены они из натурального материала, который придал обстановке уют и комфорт. Имеются спальные места с постельным бельем, отдел для одежды, собственная ванная комната и бесплатное подключение к Интернету.
Оборудована кухонная зона со всеми необходимыми приборами. На мангале можете приготовить шашлыки.
Вблизи протекает река, где можно искупаться и заняться рыбалкой. В ближайшей доступности - Каменный город, горнолыжный курорт Губаха, Усьвинские столбы. Расстояние до аэропорта - 126.6 км, до железнодорожного вокзала - 113.1 км.
Размещение в 3-5 местных номерах.
Гостиница «Северный Урал»
Гостиница «Северный Урал» расположена почти в центре Нижнего Тагила. Здесь предлагается удобное размещение по доступным ценам. Подходит для семейного отдыха и туристов, посетивших город с деловыми целями.
Номерной фонд располагает категориями «Эконом» и «Стандарт» повышенного уровня комфорта, оформленными в светлых тонах классического стиля. Везде современная мебель и техника, бесплатный Wi-Fi.
Размещение в 3-5 местных номерах.
Питание не предоставляется, но поблизости есть несколько хороших кафе и ресторан. Там можно найти блюда европейской и восточной кухни. Все очень вкусно и недорого. Можно заказать пакетированную еду и напитки в отель.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание на протяжении маршрута
- Страховка при перевозке в транспорте
- Экскурсионное обслуживание на маршруте
- Билеты в музеи и катание на снегоходах (санях)
- Проживание на маршруте на базах и в гостинице в 3-5-местных номерах
- Перекус, ужин в первый день и завтрак во второй день
- Регистрация в Природном парке
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Питание на протяжении маршрута, не указанное в программе
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, удостоверяющие личность, полис ОМС;
- личная аптечка;
- теплые вещи;
- головной убор;
- две пары походной обуви;
- два комплекта вещей для спортивного отдыха;
- предметы личной гигиены;
- фонарик со сменными батарейками;
- не забудьте взять с собой фотоаппарат или видеокамеру, увиденное здесь стоит того, чтобы запечатлеть на память.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения в транспорте. По желанию Вы можете оформить медицинскую страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.