Аромат природы и красота души. Девичник на Урале на 8 марта

Приглашаем Вас в незабываемое путешествие в мир зимней сказки! Этот тур – идеальный способ отпраздновать Международный женский день и отдохнуть от городской суеты, наполниться энергией природы и раскрыть свою творческую
силу.

Вас ждут эксклюзивные мастер-классы, живописная прогулка и снегоходное приключение, где зимняя природа предстанет во всей красе.

Застывшие водопады и искрящийся снег, уютный глэмпинг и тишина леса помогут вам обрести внутренний покой и гармониюОбращаем Ваше внимание, что это женский тур.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми. Размещение и мастер-класс

11:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

Другие доступные точки сбора:

  • 11:15 Остановка общественного транспорта "Площадь Восстания";
  • 11:35 Остановка общественного транспорта “Лодочная”;
  • 11:45 Остановка общественного транспорта "Отворот на Голованово" (заправка Лукойл);
  • 11:55 Остановка общественного транспорта “Ивановка”;
  • 13:20 г. Чусовой, Трактовая ул., 41 (АЗС Tboil).

Дополнительные точки посадки по запросу (уточняйте у менеджера).

11:00-16:00 Дорога до п. Усть-Койва.

16:00-17:30 Обед. Знакомство друг с другом.

17:30-19:00 Мастер-класс «Шелковая кожа». Создание скраба для тела на основе соли и эфирных масел.

19:00-20:00 Ужин.

20:00 Баня. Свободное время.

2 день

Пешая прогулка к камню Красный и Мельничному ручью и мастер-класс

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-14:00 Пешеходная прогулка на Камень Красный и Мельничный ручей (Хрустальный водопад).

14:00-15:00 Обед. Отдых.

15:00-18:00 Мастер-класс «Аромат Богини». Создание уникального аромата - афродизиака на основе натуральных эфирных масел.

18:00-19:00 Ужин.

19:00 Баня.

Свободное время.

3 день

Экскурсия к обзорным площадкам на камни Башня и Гусельный. Отъезд в Пермь

08:00-09:00 Завтрак.

10:00 Выселение из номеров.

Вещи оставляем в теплой армейской палатке.

10:00-13:00 Экскурсия на снегоходах (в санях): заезд на обзорные площадки на камни Башня и Гусельный.

Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватые рёбра (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").

Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.

13:00-14:00 Обед.

15:00 Выезд в Пермь.

19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге на реке Чусовой.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

Возраст туристаСтоимость
Взрослый23 450
Пенсионер по возрасту23 300
Дети от 14 лет23 300

Варианты проживания

Глэмпинг «Филин»

2 ночи
Глэмпинг «Филин» расположен в живописном месте на берегу реки Чусовой, с видом на камень с одноименным названием. На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения, в каждом доме 3 номера.
В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте.
Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое). В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по программе
  • Проживание в глэмпинге (3-4-местное размещение)
  • Питание, указанное в программе (1 день - обед, ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обед)
  • Экскурсии, прогулки и мастер-классы по программе
  • Услуги инструктора
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Входные билеты на территорию Природного парка «Пермский»
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура
  • Интернет на территории глэмпинга
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы: паспорт, мед. полис.

В автобус и глэмпинг:

  1. Вода бутилированная.
  2. Запасная сменная обувь и одежа для автобуса. После пеших экскурсии и поездок на снегоходе часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  3. Подушечки или пледы для удобства во время поездки.
  4. Личные вещи для базы, личные средства гигиены и медикаменты.
  5. Документы, удостоверяющие личность, карты, наличные деньги.

В пешую экскурсию и на снегоходах:

  1. Термос с горячим чаем/кофе и небольшой рюкзачок для перекуса, индивидуальных и гигиенических принадлежностей.
  2. Удобная трекинговая обувь, соответствующая погоде. Рекомендуем так же туристические бахилы(гамаши) на ноги (защита от попадания снега и грязи в обувь).
  3. Форма одежды теплая, спортивно-свободная, соответствующая погодным условиям.
  4. Хоба (туристическая сидушка), фонарики с запасными элементами питания.
  5. На снегоходах: дополнительные тёплые вещи, варежки, шарф или баф для защиты лица, на ноги тёплые ботинки, валенки или эва-сапоги с утеплителем.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли мобильная связь в глэмпинге?

Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Это возможность замедлиться, вдохнуть полной грудью, насладиться тишиной леса и красотой природы.

Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.

Можно приобрести гб спутникового интернета, который будет работать на территории глэмпинга (оплачивается и регистрируется аккаунт заранее – менеджер подскажет, как это сделать).

Что еще необходимо знать о проживании в глэмпинге?
  1. Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и особенности здоровья тоже.
  2. В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Проживание предусмотрено в четырехместном номере с другими туристами. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристками.
  3. Режим тишины в домах начинается с 23:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).
  4. В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме). Каждой туристке будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).
  5. В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
  6. Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
