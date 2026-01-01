Программа тура по дням
Отправление из Перми. Размещение и мастер-класс
11:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
Другие доступные точки сбора:
- 11:15 Остановка общественного транспорта "Площадь Восстания";
- 11:35 Остановка общественного транспорта “Лодочная”;
- 11:45 Остановка общественного транспорта "Отворот на Голованово" (заправка Лукойл);
- 11:55 Остановка общественного транспорта “Ивановка”;
- 13:20 г. Чусовой, Трактовая ул., 41 (АЗС Tboil).
Дополнительные точки посадки по запросу (уточняйте у менеджера).
11:00-16:00 Дорога до п. Усть-Койва.
16:00-17:30 Обед. Знакомство друг с другом.
17:30-19:00 Мастер-класс «Шелковая кожа». Создание скраба для тела на основе соли и эфирных масел.
19:00-20:00 Ужин.
20:00 Баня. Свободное время.
Пешая прогулка к камню Красный и Мельничному ручью и мастер-класс
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-14:00 Пешеходная прогулка на Камень Красный и Мельничный ручей (Хрустальный водопад).
14:00-15:00 Обед. Отдых.
15:00-18:00 Мастер-класс «Аромат Богини». Создание уникального аромата - афродизиака на основе натуральных эфирных масел.
18:00-19:00 Ужин.
19:00 Баня.
Свободное время.
Экскурсия к обзорным площадкам на камни Башня и Гусельный. Отъезд в Пермь
08:00-09:00 Завтрак.
10:00 Выселение из номеров.
Вещи оставляем в теплой армейской палатке.
10:00-13:00 Экскурсия на снегоходах (в санях): заезд на обзорные площадки на камни Башня и Гусельный.
Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватые рёбра (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").
Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.
13:00-14:00 Обед.
15:00 Выезд в Пермь.
19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге на реке Чусовой.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Возраст туриста
|Стоимость
|Взрослый
|23 450
|Пенсионер по возрасту
|23 300
|Дети от 14 лет
|23 300
Варианты проживания
Глэмпинг «Филин»
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по программе
- Проживание в глэмпинге (3-4-местное размещение)
- Питание, указанное в программе (1 день - обед, ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обед)
- Экскурсии, прогулки и мастер-классы по программе
- Услуги инструктора
- Страхование во время автобусной перевозки
- Входные билеты на территорию Природного парка «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура
- Интернет на территории глэмпинга
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы: паспорт, мед. полис.
В автобус и глэмпинг:
- Вода бутилированная.
- Запасная сменная обувь и одежа для автобуса. После пеших экскурсии и поездок на снегоходе часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
- Подушечки или пледы для удобства во время поездки.
- Личные вещи для базы, личные средства гигиены и медикаменты.
- Документы, удостоверяющие личность, карты, наличные деньги.
В пешую экскурсию и на снегоходах:
- Термос с горячим чаем/кофе и небольшой рюкзачок для перекуса, индивидуальных и гигиенических принадлежностей.
- Удобная трекинговая обувь, соответствующая погоде. Рекомендуем так же туристические бахилы(гамаши) на ноги (защита от попадания снега и грязи в обувь).
- Форма одежды теплая, спортивно-свободная, соответствующая погодным условиям.
- Хоба (туристическая сидушка), фонарики с запасными элементами питания.
- На снегоходах: дополнительные тёплые вещи, варежки, шарф или баф для защиты лица, на ноги тёплые ботинки, валенки или эва-сапоги с утеплителем.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь в глэмпинге?
Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Это возможность замедлиться, вдохнуть полной грудью, насладиться тишиной леса и красотой природы.
Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.
Можно приобрести гб спутникового интернета, который будет работать на территории глэмпинга (оплачивается и регистрируется аккаунт заранее – менеджер подскажет, как это сделать).
Что еще необходимо знать о проживании в глэмпинге?
- Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и особенности здоровья тоже.
- В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Проживание предусмотрено в четырехместном номере с другими туристами. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристками.
- Режим тишины в домах начинается с 23:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).
- В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме). Каждой туристке будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).
- В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
- Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.