Встречаем Новый Год 2024 в Перми

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2024» в Перми, цены от 18 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний тур в снежный Пермский край
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний тур в снежный Пермский край
Начало: Пермь
«Приглашаем вас на новогодние каникулы в снежную сказку Пермского края»
3 янв в 10:00
43 900 за человека
Рождество на Урале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Урале
Начало: Пермь
4 янв в 10:00
37 000 за человека
Новый год на Главном Уральском хребте
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Главном Уральском хребте
Начало: Пермь
«Встретьте Новый год у Главного Уральского хребта, разделяющего Европу и Азию, Пермский край и Свердловскую область»
30 дек в 10:00
18 200 за человека
Новогодний тур по Пермскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
«Приглашаем вас в Новогоднее путешествие по Пермскому краю»
1 янв в 10:00
от 26 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Новогодний тур в снежный Пермский край
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Новогодний тур в снежный Пермский край
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
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    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

  • Т
    Татьяна
    9 февраля 2024
    Новогодний тур в снежный Пермский край
    Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы
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    добраться до этих мест были особенно увлекательными. Полюбовались и вдохновились красивейшими Уральскими горами, проехали по местам съемок известных фильмов и сериалов, отдохнули душой и телом в очень уютном глэмпинге, узнали много интересного о Пермском крае и остались очень довольны!

    Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • С
    Смирнова
    15 января 2024
    Новогодний тур по Пермскому краю
    Отличный тур. Прекрасная программа. Достойные гиды.
  • М
    Мария
    15 января 2024
    Новогодний тур по Пермскому краю
    Экскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной и никто не "дрался за
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    места", как это нередко бывает. Было бы очень хорошо, чтобы эта практика была и в других турах. Несмотря на большие расстояния не утомительно, дороги в Пермском крае очень хорошие. Понравились все экскурсии. Самое большое впечатление оставляет, конечно же, Каменный город. В первый день посоветовали бы после обеда в кафе сначала поехать в музей Дом Мешкова, а затем уже на обзорную экскурсию. Потому что в вечернее время в городе включается подсветка и становится по-новогоднему красиво. Ещё хотелось бы иметь побольше времени на покупку сувениров в Кунгуре.

    Экскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной и
  • М
    Мария
    14 января 2024
    Новогодний тур по Пермскому краю
    Тур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тура - при покупке заявлено
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    до 19 человек, по факту оказалось 33 человека. Так как я выбирала малочисленный тур, для меня это оказалось неприятной неожиданностью. В остальном - экскурсии, экскурсоводы, проживание, организационные вопросы - всё хорошо!

    Тур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тураТур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тура
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Рождество на Урале
    С организацией все отлично, проблем нет.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Новогодние 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Новогодний тур в снежный Пермский край
  2. Рождество на Урале
  3. Новый год на Главном Уральском хребте
  4. Новогодний тур по Пермскому краю
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 4 тура от 18 200 до 43 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Перми? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Перми, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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