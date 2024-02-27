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Авторский тур
3 дня
Новогодний тур в снежный Пермский край
Начало: Пермь
«Приглашаем вас на новогодние каникулы в снежную сказку Пермского края»
3 янв в 10:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Урале
Начало: Пермь
4 янв в 10:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Главном Уральском хребте
Начало: Пермь
«Встретьте Новый год у Главного Уральского хребта, разделяющего Европу и Азию, Пермский край и Свердловскую область»
30 дек в 10:00
18 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
«Приглашаем вас в Новогоднее путешествие по Пермскому краю»
1 янв в 10:00
от 26 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ТТатьяна9 февраля 2024Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ССмирнова15 января 2024Отличный тур. Прекрасная программа. Достойные гиды.
- ММария15 января 2024Экскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной и никто не "дрался за
- ММария14 января 2024Тур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тура - при покупке заявлено
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Новогодние 2024»
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Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 4 тура от 18 200 до 43 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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