Лучший способ познакомиться с самым зелёным городом России — обзорная экскурсия.
За несколько часов мы посетим знаковые места, которые многое могут рассказать об истории и культуре Перми: памятник «Пермяк соленые уши», памятник пермскому медведю, часы с обратным отсчетом и «Дом с кикиморой». Мы увидим самые красивые дома города и прогуляемся по набережной реки Кама.
Описание экскурсии
Первое знакомство с городом Экскурсия идеально подойдет для тех, кто впервые оказался в Перми и хочет познакомиться с историей города, прочувствовать его атмосферу и ритм. Уникальные памятники В ходе экскурсии посетим:
- культовый памятник «Пермяк соленые уши», который стал одним из самых узнаваемых символов Перми;
- уникальный памятник Каме — великой реке, которая дарит Перми её характер;
• монументальный памятник пермскому медведю, который изображён на гербе города. Внимание! Список локаций для посещения зависит от выбранного формата экскурсии. Впечатляющая архитектура Во время экскурсии мы рассмотрим старинные купеческие особняки и внутренние дворики,которые хранят удивительные легенды и истории. Богатая природа Нас ждут впечатляющие виды на реку Кама во время прогулки по набережной. Важная информация:
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- По маршруту запланированы выходы из машины и прогулки по скверам.
- Продолжительность: от 2 до часов.
Время проведения экскурсии: с 08.00 до 19.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Пермяк соленые уши
- Единственный памятник Кама-река
- Памятник Пермскому медведю
- Пермские театры
- Самые красивые дома города
- Набережную
- Площадь 300-летия
- Мотовилиха
- Райский сад
- Театральный сквер
- Памятник основателю города - В.Н. Татищеву
- Часы обратного отсчета
- Пермская табуретка
- Оперный театр
- Дом с кикиморой
Что включено
- Сопровождение экскурсовода, передвижение на автомобиле.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер у гостиницы Урал, ул. Ленина, 58
Завершение: Соборная площадь, Комсомольский пр., 1
Когда и сколько длится?
Когда: Время проведения экскурсии: с 08.00 до 19.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- По маршруту запланированы выходы из машины и прогулки по скверам
- Продолжительность: от 2 до часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
28 окт 2025
В октябре мы посетили экскурсию. Вадим замечательный экскурсовод, он знает очень много фактов об истории Перми. Каждая его история завораживает и делают экскурсию живой и запоминающий. 4 часа пролетели незаметно.
А
Арнольд
22 окт 2025
А
Александр
11 окт 2025
Спасибо Вадиму. Экскурсия очень понравилась. Информация была насыщенной, за 4 часа успели просмотреть множество достопримечательностей и узнать много интересного об истории города.
М
Марина
8 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, много узнали о городе, людях, событиях, истории.
Рекомендуем!
Е
Елена
28 сен 2025
Приняли участие в экскурсии 26 сентября. Спасибо большое экскурсоводу, Вадиму. Встретил нас на пристани. Показал город и необычные места. Было интересно и познавательно. Мы первый раз в Перми и поэтому
Е
Елена
26 сен 2025
Дина очень понятно и интересно рассказала историю города, с удовольствием отвечала на дополнительные вопросы. А в конце экскурсии напоила нас вкусным чаем с конфетками. Спасибо вам большое!
О
Оксана
20 сен 2025
Потрясающая экскурсия! Спасибо огромное, Вадиму за интересное путешествие по городу и не менее интересный и увлекательный рассказ!!! Мы под впечатлением!
С
Сапронова
18 сен 2025
С
Светлана
16 сен 2025
Были в Перми проездом. Записались на авто-пешеходную экскурсии в Перми. Впечатление осталось великолепное. Экскурсовод Вадим Юрьевич провел экскурсию очень интересно и продуманно,с большим вниманием к нам и с любовью к своему городу, рассказал огромное количество интересных фактов и показал город так,что мы захотели приехать в Пермь на несколько дней,снова съездить на экскурсию и погулять по вашим паркам,посетить театры,сходить в музеи.
Т
Татьяна
15 сен 2025
С
Светлана
15 сен 2025
Были с поездкой в Перми, взяли обзорную экскурсию по городу. Гидом был Вадим. Очень понравился наш гид. Доступно, интересно, доходчиво рассказывал про историю города, показывал здания, скульптуры и другии локации по городу. Вадим обладает обширными знаниями истории города Пермь, активно делится ими с туристами. Очень удобный формат экскурсии пешеходно-автомобильная! Удалось побывать в разных частях города. Однозначно рекомендую.
Д
Диляра
13 сен 2025
В Перми я в первые.
Заказала пешеходно-автомобильную экскурсию. Экскурсовод Дина так все интересно рассказала, показывала старинные фото, я очень много интересного узнала, и даже была приятно удивлена об Пермском театре оперы
В
Вера
13 сен 2025
Мы с подругой впервые приехали в Пермь. Заказали пешеходно- автомобильную экскурсию по городу. Нам очень повезло. Гид Вадим оказался не просто человеком много знающим о своём городе, его истории, но и умеющим интересно и эмоционально подать информацию. 4 часа экскурсии прошли на одном дыхании, мы получили огромное удовольствие. Огромное спасибо!
Г
Галина
4 сен 2025
Мы посетили автомобильно -пешеходную экскурсию по г. Пермь, с экскурсоводом Диной. Хотелось бы сказать ей огромное спасибо. Благодаря ей, мы влюбились в глрод. Столько разнообразной и интересной информации и она
С
Светлана
4 сен 2025
Пермь - чудесный город. Экскурсия убедила нас в этом еще больше. Спасибо!
Входит в следующие категории Перми
