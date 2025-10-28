Первое знакомство с городом Экскурсия идеально подойдет для тех, кто впервые оказался в Перми и хочет познакомиться с историей города, прочувствовать его атмосферу и ритм. Уникальные памятники В ходе экскурсии посетим:

культовый памятник «Пермяк соленые уши», который стал одним из самых узнаваемых символов Перми;

уникальный памятник Каме — великой реке, которая дарит Перми её характер;

монументальный памятник пермскому медведю, который изображён на гербе города. Внимание! Список локаций для посещения зависит от выбранного формата экскурсии. Впечатляющая архитектура Во время экскурсии мы рассмотрим старинные купеческие особняки и внутренние дворики,которые хранят удивительные легенды и истории. Богатая природа Нас ждут впечатляющие виды на реку Кама во время прогулки по набережной. Важная информация:.

