читать дальше с бабушками! Спасибо за то, что смогла адаптировать свою программу под наши крайне ограниченные временные рамки. Все было ёмко и по существу. Именно так нам и было нужно. Рекомендуем однозначно.

Большое спасибо Евгении за то, что встретила с корабля, провела автомобильную экспресс-экскурсию, а потом ещё и в аэропорт отвезла дочку