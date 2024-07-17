Экскурсии по набережной Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Перми, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пермь гостеприимная и благодарная
Пешая
60 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
«Мы погуляем по живописной набережной Камы, центральной улице Ленина и Комсомольскому проспекту — живому памятнику эпохи социализма»
31 июля в 08:00
1 авг в 08:00
2 700 за всё до 10 чел.
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
На машине
6 отзывов
3.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
«Погуляете по отреставрированной набережной Камы»
Сегодня в 12:00
22 июля в 08:30
9 000 за всё до 2 чел.
Сокровища Перми на автомобиле
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Перми на автомобиле
Познакомиться с городом через его бренды, мифы и легенды
«Набережную Камы и «Счастье не за горами»»
Завтра в 09:00
21 июля в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 июля 2024
    Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
    Это была моя первая поездка в Пермь и Благодаря Евгении я влюбилась в этот город! Рассказывает обо всем, как сказку, одно наслаждение слушать! Великолепный город, великолепное сопровождение и фотограф сделал отличные фото! Рекомендую всем именно этих ребят, для знакомства с городом! ❤️
    Это была моя первая поездка в Пермь и Благодаря Евгении я влюбилась в этот город! Рассказывает обо всем, как сказку, одно наслаждение слушать!
  • Р
    Радмила
    12 июля 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Отличный рассказчик интересные факты. Рекомендуем прогуляться по Перми с Олегом.
  • Т
    Татьяна
    11 июля 2024
    Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
    Отличная идея совместить экскурсию и фотосессию. На память остаются не только интересные факты о Перми, но и качественные фотографии. Удобно
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    что на машине, побывали в разных частях города, пешком мы бы столько не обошли. И вообще получили массу положительных эмоций от общения. Замечательная получилась экскурсия, очень рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
    Большое спасибо Евгении за то, что встретила с корабля, провела автомобильную экспресс-экскурсию, а потом ещё и в аэропорт отвезла дочку
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    с бабушками! Спасибо за то, что смогла адаптировать свою программу под наши крайне ограниченные временные рамки. Все было ёмко и по существу. Именно так нам и было нужно. Рекомендуем однозначно.

  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Благодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, но позволяет увидеть основные достопримечательности исторического центра. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и ассортимента сувениров.
    Благодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, ноБлагодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, ноБлагодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, ноБлагодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, но
  • В
    Вера
    1 июля 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Экскурсия понравилась, узнали историю Перми, прогулялись по красивым местам. Олег интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, очень приятный собеседник! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пермь гостеприимная и благодарная
  2. Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
  3. Сокровища Перми на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Усьвинские столбы
  6. Арт-объект «Счастье не за горами»
  7. Белогорский монастырь
  8. Набережная
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2024
Сейчас в Перми в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Перми, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Перми. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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