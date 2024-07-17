1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
«Мы погуляем по живописной набережной Камы, центральной улице Ленина и Комсомольскому проспекту — живому памятнику эпохи социализма»
31 июля в 08:00
1 авг в 08:00
2 700₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
«Погуляете по отреставрированной набережной Камы»
Сегодня в 12:00
22 июля в 08:30
9 000₽ за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Перми на автомобиле
Познакомиться с городом через его бренды, мифы и легенды
«Набережную Камы и «Счастье не за горами»»
Завтра в 09:00
21 июля в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 июля 2024Это была моя первая поездка в Пермь и Благодаря Евгении я влюбилась в этот город! Рассказывает обо всем, как сказку, одно наслаждение слушать! Великолепный город, великолепное сопровождение и фотограф сделал отличные фото! Рекомендую всем именно этих ребят, для знакомства с городом! ❤️
- РРадмила12 июля 2024Отличный рассказчик интересные факты. Рекомендуем прогуляться по Перми с Олегом.
- ТТатьяна11 июля 2024Отличная идея совместить экскурсию и фотосессию. На память остаются не только интересные факты о Перми, но и качественные фотографии. Удобно
- ЮЮлия9 июля 2024Большое спасибо Евгении за то, что встретила с корабля, провела автомобильную экспресс-экскурсию, а потом ещё и в аэропорт отвезла дочку
- ТТатьяна8 июля 2024Благодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, но позволяет увидеть основные достопримечательности исторического центра. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и ассортимента сувениров.
- ВВера1 июля 2024Экскурсия понравилась, узнали историю Перми, прогулялись по красивым местам. Олег интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, очень приятный собеседник! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Набережная»
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Сейчас в Перми в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Перми, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Перми. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024