Мы отправимся на пешеходную прогулку по одной из главных улиц Перми — Сибирской, которую по праву можно назвать «архитектурный купеческий музей под открытым небом».
Также остановимся у Оперного театра, где вы узнаете интересные и даже мистические истории, а на улице Монастырской вы увидите архитектурные памятники культурного наследия Перми и всего края.
Также остановимся у Оперного театра, где вы узнаете интересные и даже мистические истории, а на улице Монастырской вы увидите архитектурные памятники культурного наследия Перми и всего края.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Архитектурные памятники г. Перми
- Необычные арт-объекты
- Набережная
Описание экскурсии
История одной из главных улиц Перми начинается задолго до появления самого города. Улицу Сибирская можно назвать «архитектурный купеческий музей под открытым небом». В конце XVII века - начале XVIII века был проложен знаменитый Сибирский тракт из Москвы в Сибирь. По нему шли обозы с товарами, гнали на почтовых лошадях курьеры, шли тысячи заключенных. В загородном саду в 1824 году встречали Александра I, на этой улице жил всемирно известный импресарио С. П. Дягилев, Иван Данилович Прянишников – председатель земского суда, Александр Дмитриевич Бланк, отец Марии Бланк, ставшей матерью В. И. Ленина, работал первый губернатор Пермской губернии К. Мадерах, в газете «Звезда» два года работал Аркадий Гайдар и еще многие знаменитые личности. Мы обязательно остановимся у Оперного театра, где я вам расскажу интересные и даже мистические истории. На улице Монастырской находятся архитектурные памятники культурного наследия Перми и всего края. Вы узнаете, почему нужно увезти из Перми свое счастье, загадаете желания у необычных скульптур. Важная информация:
- Встреча в саду им. Горького у Ротонды.
- Экскурсия заканчивается на Соборной площади. Если у туристов будет желание, экскурсию можно продолжить (за отдельную оплату) по Комсомольскому проспекту до арт объекта «Соленые уши». Это займет примерно 30- 50 минут.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурные памятники г. Перми
- Необычные арт-объекты
- Набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Встреча в саду им. Горького у Ротонды
- Экскурсия заканчивается на Соборной площади. Если у туристов будет желание, экскурсию можно продолжить (за отдельную оплату) по Комсомольскому проспекту до арт объекта «Соленые уши». Это займет примерно 30 - 50 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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