Встреча в саду им. Горького у Ротонды.

Экскурсия заканчивается на Соборной площади. Если у туристов будет желание, экскурсию можно продолжить (за отдельную оплату) по Комсомольскому проспекту до арт объекта «Соленые уши». Это займет примерно 30- 50 минут.

История одной из главных улиц Перми начинается задолго до появления самого города. Улицу Сибирская можно назвать «архитектурный купеческий музей под открытым небом». В конце XVII века - начале XVIII века был проложен знаменитый Сибирский тракт из Москвы в Сибирь. По нему шли обозы с товарами, гнали на почтовых лошадях курьеры, шли тысячи заключенных. В загородном саду в 1824 году встречали Александра I, на этой улице жил всемирно известный импресарио С. П. Дягилев, Иван Данилович Прянишников – председатель земского суда, Александр Дмитриевич Бланк, отец Марии Бланк, ставшей матерью В. И. Ленина, работал первый губернатор Пермской губернии К. Мадерах, в газете «Звезда» два года работал Аркадий Гайдар и еще многие знаменитые личности. Мы обязательно остановимся у Оперного театра, где я вам расскажу интересные и даже мистические истории. На улице Монастырской находятся архитектурные памятники культурного наследия Перми и всего края. Вы узнаете, почему нужно увезти из Перми свое счастье, загадаете желания у необычных скульптур. Важная информация: