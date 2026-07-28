3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Погрузитесь в историческую атмосферу Перми, прогуливаясь по её старинным улицам.
Вашему взору предстанут уникальные архитектурные сооружения, которые расскажут о многовековом развитии города.
Открою для вас тайны дореволюционных зданий, архитектурные шедевры советского периода и современные символы Перми. Вместе мы постигнем местные легенды и истории, ставшие неотъемлемой частью городской культуры
Лучше всего посетить Пермь с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, парки и скверы радуют зеленью, а экскурсии проходят в приятной атмосфере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но зимние холода и весенние оттепели могут повлиять на комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Комсомольский проспект
Улица Сибирская
Башня смерти
Памятный камень английскому геологу
Памятник Трусу, Балбесу и Бывалому
Дом Михаила Романова
Центральный городской парк Горького
Сквер Решетникова
Театральный сквер
Памятник Пастернаку
Описание экскурсии
Пермские секреты
Вы узнаете, какое здание пермяки называют «Башня смерти», почему на главном проспекте города установлен памятный камень английскому геологу и где в Перми проводил физические опыты немецкий ученый Александр Гумбольдт. Кроме того, я покажу памятник Трусу, Балбесу и Бывалому и дом, в котором в 1918 году жил в ссылке Михаил Романов, брат Николая II.
Идиллическая Пермь
Пермь — это не только интересная архитектура разных эпох, но и живописные скверы. Вы погуляете по широкому тенистому бульвару «тихого Компроса», заглянете в центральный городской парк Горького, сквер Решетникова и Театральный. Найдете скамейку с греющимся котом и первый в России памятник Пастернаку. В завершение, по желанию, посетите кафе «Пермская кухня».
Интерактивный формат
Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я живу в Перми с восьмимесячного возраста и считаю этот город по-настоящему родным.
С 1992 года провожу интеллектуальные игры, увлекаюсь краеведением и веду клуб читать дальшеуменьшить
«Пермский интеллигент» при Пермской краевой библиотеке имени Горького. С 2022 года в период навигации работаю методистом и радиоведущим на речных круизных теплоходах.
Буду рад познакомить вас с Пермью и её историями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Савкин
Экскурсия очень понравилось. Много фактического материала с очень интересной личной оценкой экскурсовода.
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Людмила
Хотим поблагодарить нашего гида за содержательную экскурсию. Хотим особо отметить то, что он подстроился под наш запрос в части архитектуры Перми. Отдельное спасибо за направленный ранее материал о Пермском крае-нам, как архитекторам, очень пригодится. Эрудированность и начитанность эксперта-краеведа просто поражает. Мы остались довольны данной экскурсией. Спасибо!
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Елена
Именно такой я себе представляла экскурсию с гидом. Андрей смог влюбить нас в Пермь. Тайные сказочные дворики, куда Андрей нас заводил, не станем выкладывать на фото. Пусть это будет интригующей тайной для Вас, дорогие путешественники
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Елена
Отличная экскурсия! Андрей мастер своего дела. У него обширные знания, которыми он рад поделиться. А также он гибкий экскурсовод, который готов пойти навстречу и подкорректировать маршрут под запросы туристов. Очень приятно, когда экскурсоводу действительно важно донести материал и рассказать о родном городе! И нас он влюбил в Пермь своим живым рассказом:) Особенно порадовал интерактив и его общительность:) Спасибо Андрею за познавательный вечер!
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Вера
Сама гость Перми, пригласила на экскурсию двух очень эрудированных пермяков 60+. Андрею удалось их удивить, а что уж говорить обо мне! 4 часа пролетели, а энергия гида не заканчивалась!!! Получили читать дальшеуменьшить
ответы на все вопросы. Андрей может о каждом доме старой части Перми рассказать не одну историю, удивили его обширные знания театральной жизни. Оценить такой талант неподготовленным слушателям будет сложно, поэтому рекомендую только продвинутым путешественникам! И вишенка на торте: вопросы от гида из квиза, поэтому экскурсия порой походила на викторину)))
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Алевтина
Андрей- замечательный экскурсовод с обширным объемом информации влюбленный в свой город. Остались очень довольны экскурсией. Андрея рекомендуем.