3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучше всего посетить Пермь с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, парки и скверы радуют зеленью, а экскурсии проходят в приятной атмосфере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но зимние холода и весенние оттепели могут повлиять на комфорт прогулок.

Погрузитесь в историческую атмосферу Перми, прогуливаясь по её старинным улицам. Вашему взору предстанут уникальные архитектурные сооружения, которые расскажут о многовековом развитии города. Открою для вас тайны дореволюционных зданий, архитектурные шедевры советского периода и современные символы Перми. Вместе мы постигнем местные легенды и истории, ставшие неотъемлемой частью городской культуры

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пермские секреты

Вы узнаете, какое здание пермяки называют «Башня смерти», почему на главном проспекте города установлен памятный камень английскому геологу и где в Перми проводил физические опыты немецкий ученый Александр Гумбольдт. Кроме того, я покажу памятник Трусу, Балбесу и Бывалому и дом, в котором в 1918 году жил в ссылке Михаил Романов, брат Николая II.

Идиллическая Пермь

Пермь — это не только интересная архитектура разных эпох, но и живописные скверы. Вы погуляете по широкому тенистому бульвару «тихого Компроса», заглянете в центральный городской парк Горького, сквер Решетникова и Театральный. Найдете скамейку с греющимся котом и первый в России памятник Пастернаку. В завершение, по желанию, посетите кафе «Пермская кухня».

Интерактивный формат

Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.