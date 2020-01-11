3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пермские секреты

Вы узнаете, какое здание пермяки называют «Башня смерти», почему на главном проспекте города установлен памятный камень английскому геологу и где в Перми проводил физические опыты немецкий ученый Александр Гумбольдт. Кроме того, я покажу памятник Трусу, Балбесу и Бывалому и дом, в котором в 1918 году жил в ссылке Михаил Романов, брат Николая II.

Идиллическая Пермь

Пермь — это не только интересная архитектура разных эпох, но и живописные скверы. Вы погуляете по широкому тенистому бульвару «тихого Компроса», заглянете в центральный городской парк Горького, сквер Решетникова и Театральный. Найдете скамейку с греющимся котом и первый в России памятник Пастернаку. В завершение, по желанию, посетите кафе «Пермская кухня».

Интерактивный формат

Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет.