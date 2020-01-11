3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По старинным улицам Перми

Погулять по самым красивым улицам и скверам города и услышать о них любопытные факты

Андрей
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Андрей – ваш гид
Вы пройдете по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской и увидите, как менялась Пермь на протяжении истории.

Я покажу дореволюционные здания, архитектурные ансамбли середины XX века, современные достопримечательности и поделюсь местными легендами!
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Дворца культуры имени Солдатова
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У этой экскурсии3 отзыва
5
По старинным улицам Перми
По старинным улицам Перми

Что вас ожидает

Пермские секреты
Вы узнаете, какое здание пермяки называют «Башня смерти», почему на главном проспекте города установлен памятный камень английскому геологу и где в Перми проводил физические опыты немецкий ученый Александр Гумбольдт. Кроме того, я покажу памятник Трусу, Балбесу и Бывалому и дом, в котором в 1918 году жил в ссылке Михаил Романов, брат Николая II.

Идиллическая Пермь
Пермь — это не только интересная архитектура разных эпох, но и живописные скверы. Вы погуляете по широкому тенистому бульвару «тихого Компроса», заглянете в центральный городской парк Горького, сквер Решетникова и Театральный. Найдете скамейку с греющимся котом и первый в России памятник Пастернаку. В завершение, по желанию, посетите кафе «Пермская кухня».

Интерактивный формат
Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

По старинным улицам Перми
По старинным улицам Перми
По старинным улицам Перми
По старинным улицам Перми
По старинным улицам Перми
По старинным улицам Перми
По старинным улицам Перми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Дворца культуры имени Солдатова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Перми живу с восьми месяцев от рождения, поэтому считаю ее родным городом. С 1992 года занимаюсь проведением интеллектуальных игр. А еще увлекаюсь краеведением и веду клуб «Пермский интеллигент» при краевой библиотеке имени Горького. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Это была замечательная и подробная экскурсия! Уверена, что, если мы с мамой ещё раз приедем в Пермь, будем обращаться за знаниями только к Андрею! Спасибо ему огромное!
3 ноября 2019
Мы однозначно рекомендуем данную экскурсию всем гостям прекрасного города Пермь. Андрей замечательный рассказчик, профессионал в своём деле. Маршрут данной экскурсии очень интересен, познавателен в плане истории Перми, многих известных людей, имеющих отношение к данному городу. Посетив данную экскурсию, мы узнали много нового и интересного о Перми. Андрей, ещё раз большое вам спасибо!
5 октября 2019
Интересная, подробная экскурсия об истории и развитии города. Экскурсовод очень увлечён своим делом, проявляет прекрасные знания материала и подкупает слушателей своей доброжелательностью. Спасибо большое Андрею за наше знакомство с Пермью!
Экскурсия подойдёт людям, интересующимся историей, архитектурой и культурой, при этом любящим длительные пешие прогулки.

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать старинный город на увлекательной обзорной экскурсии
Вы посетите самые интересные районы центра и узнаете историю Перми. Я расскажу, откуда пошло выражение «Пермяк — соленые уши», кто был прототипом чеховских трех сестер и где находился «Козий загон». Покажу лучший вид на Каму и помогу понять городской характер.

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