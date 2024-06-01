Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Перми

Найдено 9 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Перми, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пермь гостеприимная и благодарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
«Мы погуляем по живописной набережной Камы, центральной улице Ленина и Комсомольскому проспекту — живому памятнику эпохи социализма»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600 за всё до 10 чел.
О Перми - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
«Гуляя вдоль берега, по одной из старейших улиц города, вы сфотографируетесь на фоне известного арт-объекта Счастье не за горами»
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000 за всё до 15 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
«Наше путешествие начнется с Кунгура — одного из красивейших городов Пермского края, который знаменит не только дивной природой, но и секретами, которые хранят его старинные улицы»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.
Пермь: лицом к лицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
«Не торопясь проедем по самым известным улицам»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 4 чел.
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
«Пройдёте по самой узнаваемой улице — в народе её называют «Компрос»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 2 чел.
По старинным улицам Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
«Вы пройдете по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской и увидите, как менялась Пермь на протяжении истории»
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000 за всё до 10 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
«Вы исследуете руины давно покинутой части города: мощённые брусчаткой из шлака дороги, скелеты домов и зарастающие травой улицы»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000 за всё до 3 чел.
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49
«История одной из главных улиц Перми начинается задолго до появления самого города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
«Пройдёмся по улицам, сохранившим свой облик с начала 20 века»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
  • Л
    Людмила
    18 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Спасибо за интересный рассказ. Информация объемная, конечно, сразу не уложилась в голове, но для общего развития пригодится. Спасибо
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Отличная экскурсия с потрясающим гидом. Интересно, не скучно и не занудно, много разносторонней информации, современная подача. Два часа прошли незаметно, даже несмотря на периодический дождь со снегом))) Олег, большое Вам спасибо!
  • Р
    Роман
    16 мая 2024
    По старинным улицам Перми
    Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
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    рассказывает о нем. Благодаря ему мы узнали много любопытных моментов, о которых навряд ли бы нашли в интернете. Да и потом, такая сжатая информация намного лучше и интереснее, чем гуглить и пытаться сопоставить историю, факты и события. За несколько часов мы побывали в разных местах города, узнали о людях, архитектуре, истории становления города и даже кухни. Мы потом еще не раз гуляли самостоятельно по городу и вспоминали, при виде каких-то домов, о рассказах Андрея. Мы благодарны ему за прекрсаную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
    Очень понравилось. Интересно, содержательно. Жене большое спасибо! Если опять будем в Перми, будем обращаться к ней.
  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию! Было очень прохладно, но она нашла выходы из ситуации. Мы прекрасно со грелись чаем в кафе.
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина заинтересовала рассказами всех, мы
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    остались очень довольны, а дети запомнили интересные факты (коту Василию Васильевичу огромный привет)) если бы не холодный дождь и ветер, гуляли бы ещё с большим удовольствием! Чувствуется, что человек любит свой город и рассказывает не заученными фразами ❤️ а от души, дает рекомендации где можно ещё прогуляться, купить конфет и вкусно покушать.

    Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. ИринаХотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Экскурсия состоялась в назначенное время. Материал по територии и городу преподнесён интересно, содержательно. С экскурсоводом найден язык взаимопонимания и общения.
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    Пермь действительно Великая с начала своего существования по настоящее время. Я, благодарна и организатору подобных экскурсий непосредственно- команде Трипстер и непосредственно экскурсоводу Ирине. Недостатком турпродукта считаю отсутствие однодневных групповых экскурсий за пределы города в природные и исторические локации края в будние дни, если таковые и есть, то индивидуальные по несоразмерной стоимости для простого туриста.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Пермь гостеприимная и благодарная
  2. О Перми - с интересом и любовью
  3. Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
  4. Пермь: лицом к лицу
  5. Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Перми. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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