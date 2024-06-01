1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
«Мы погуляем по живописной набережной Камы, центральной улице Ленина и Комсомольскому проспекту — живому памятнику эпохи социализма»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
«Гуляя вдоль берега, по одной из старейших улиц города, вы сфотографируетесь на фоне известного арт-объекта Счастье не за горами»
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
«Наше путешествие начнется с Кунгура — одного из красивейших городов Пермского края, который знаменит не только дивной природой, но и секретами, которые хранят его старинные улицы»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
«Не торопясь проедем по самым известным улицам»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
«Пройдёте по самой узнаваемой улице — в народе её называют «Компрос»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
«Вы пройдете по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской и увидите, как менялась Пермь на протяжении истории»
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
«Вы исследуете руины давно покинутой части города: мощённые брусчаткой из шлака дороги, скелеты домов и зарастающие травой улицы»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49
«История одной из главных улиц Перми начинается задолго до появления самого города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
«Пройдёмся по улицам, сохранившим свой облик с начала 20 века»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
- ЛЛюдмила18 мая 2024Спасибо за интересный рассказ. Информация объемная, конечно, сразу не уложилась в голове, но для общего развития пригодится. Спасибо
- ООльга16 мая 2024Отличная экскурсия с потрясающим гидом. Интересно, не скучно и не занудно, много разносторонней информации, современная подача. Два часа прошли незаметно, даже несмотря на периодический дождь со снегом))) Олег, большое Вам спасибо!
- РРоман16 мая 2024Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
- ТТатьяна29 апреля 2024Очень понравилось. Интересно, содержательно. Жене большое спасибо! Если опять будем в Перми, будем обращаться к ней.
- ЮЮлия24 апреля 2024Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию! Было очень прохладно, но она нашла выходы из ситуации. Мы прекрасно со грелись чаем в кафе.
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина заинтересовала рассказами всех, мы
- ООльга10 апреля 2024Экскурсия состоялась в назначенное время. Материал по територии и городу преподнесён интересно, содержательно. С экскурсоводом найден язык взаимопонимания и общения.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Перми в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Перми. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод