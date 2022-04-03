Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Перми

Вы увидите здание Мариинской женской гимназии и дом Тупицыных, где жили основоположники фосфорного производства в России. А также Нулевой километр, Юрятинскую читальню из романа «Доктор Живаго», Почтамт и Земскую аптеку с аптекарским двором. Кроме того, я покажу первый в стране памятник Пастернаку и дом Ковальского, где располагались книжный магазин и центральный гастроном.

История и люди

На жизнь и культуру Перми повлияло множество талантливых людей. Вы посмотрите на гостиницу Центральная, где во время эвакуации жили известные деятели искусства: балерина Уланова, писатель Каверин, композиторы Прокофьев и Хачатурян. Отыщете здание мужской гимназии, в которой учился организатор «Русских сезонов» в Париже Сергей Дягилев. А еще оцените Королевские номера — гостиницу, куда в 1918 году поселили ссыльного Михаила Романова.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в маршрут музей пермских древностей и подвал аптекарского двора. Детали уточняйте в личном сообщении.