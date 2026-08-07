Погрузитесь в историю Перми, пройдитесь по местам, связанным с известными деятелями искусства и культуры. Увидите памятники, здания и узнаете много интересного
Экскурсия вокруг Театрального сквера в Перми предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых жителях и старинных зданиях города.
Вы увидите здание Мариинской женской гимназии, дом Тупицыных, Нулевой километр, Юрятинскую читальню из романа читать дальшеуменьшить
«Доктор Живаго», Почтамт и Земскую аптеку. Кроме того, экскурсовод покажет первый в стране памятник Пастернаку и дом Ковальского.
Прогулка также включает посещение гостиницы Центральная, где во время эвакуации жили известные деятели искусства, и здания мужской гимназии, где учился Сергей Дягилев. Маршрут можно дополнить посещением музея пермских древностей и подвала аптекарского двора. Детали уточняйте в личном сообщении
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка будет наиболее комфортной и интересной, так как можно увидеть все достопримечательности в лучшем свете.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мариинская женская гимназия
Дом Тупицыных
Нулевой километр
Юрятинская читальня
Почтамт
Земская аптека
Памятник Пастернаку
Дом Ковальского
Гостиница Центральная
Мужская гимназия
Королевские номера
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее Перми
Вы увидите здание Мариинской женской гимназии и дом Тупицыных, где жили основоположники фосфорного производства в России. А также Нулевой километр, Юрятинскую читальню из романа «Доктор Живаго», Почтамт и Земскую аптеку с аптекарским двором. Кроме того, я покажу первый в стране памятник Пастернаку и дом Ковальского, где располагались книжный магазин и центральный гастроном.
История и люди
На жизнь и культуру Перми повлияло множество талантливых людей. Вы посмотрите на гостиницу Центральная, где во время эвакуации жили известные деятели искусства: балерина Уланова, писатель Каверин, композиторы Прокофьев и Хачатурян. Отыщете здание мужской гимназии, в которой учился организатор «Русских сезонов» в Париже Сергей Дягилев. А еще оцените Королевские номера — гостиницу, куда в 1918 году поселили ссыльного Михаила Романова.
Организационные детали
По желанию мы можем добавить в маршрут музей пермских древностей и подвал аптекарского двора. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На углу улиц Ленина и Сибирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я живу в Перми с восьмимесячного возраста и считаю этот город по-настоящему родным.
С 1992 года провожу интеллектуальные игры, увлекаюсь краеведением и веду клуб читать дальшеуменьшить
«Пермский интеллигент» при Пермской краевой библиотеке имени Горького. С 2022 года в период навигации работаю методистом и радиоведущим на речных круизных теплоходах.
Буду рад познакомить вас с Пермью и её историями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
–
3
–
2
1
1
–
Н
Нина
Спасибо за индивидуальный подход и ооочень интересную экскурсию! За новые знания и открытия новых интересных мест огромного благодарю!
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М
Марина
Экскурсия была очень содержательная! Андрей Владимирович, экскурсовод с большой буквы. Человек владеет обширными знаниями, и любит этот город! Что нам передал эту любовь и хочется сильно вернуться обратно! Были приятно читать дальшеуменьшить
удивлены, насколько разноплановый этот город: промышленный, культурный, театральный, духовный. Сколько много знаменитых и великих людей приложили к городу своё сердце и внесли ему новое дыхание! Экскурсия и запомнилась и получили полное представление о пермском крае и разобрались в архитектуре города и конечно узнали ещё и о театральной жизни города!
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Татьяна
Мне очень понравилась экскурсия с Андреем. Во-первых, он выслал мне дополнительные материалы и документы заранее на почту. Во-вторых, он очень знающий человек, прекрасный рассказчик, любящий свой город и умеющий преподнести свои знания. В-третьих, читать дальшеуменьшить
на мои многочисленные вопросы он терпеливо и компетентно отвечал, не сбиваясь с рассказа, хотя мои вопросы уводили его подчас далеко от темы. Более того - я его увела и с маршрута, поскольку очень замерзла и попросила его пойти в кафе (а в 8-30 они практически все закрыты), а потом Андрей показал мне турфирму(я впервые в Перми и не знала, куда лучше обратиться по поводу речного круиза, запланированного нами на лето) и повёл дополнительно на смотровую площадку на Каме. И, что меня особенно восхитило, - Андрей потратил на меня ещё дополнительный час своего времени - и отказался от дополнительной оплаты. Такое не часто встретишь! Одним словом - великолепный гид!
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И
Ирина
5 причин, чтобы выбрать Андрей для знакомства с городом: 1. Отличное знание истории города-древней и современной. 2. Атмосферная подача материала, когда экскурсант становится не просто слушателем, но и участником процесса. 3. Возможность получить читать дальшеуменьшить
информацию для дальнейшего самостоятельного изучения города. 4. Вы сможете стать участником небольшой викторины и проверить свои знания в сфере культуры. 5. В конце экскурсии вы получите бонус в виде дополнительного материала по истории Пермского края.
Рекомендуем Андрея в качестве гида. Однозначно!
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Татьяна
великолепная прогулка, интересное изложение материала
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Татьяна
Пешеходная экскурсия в самом центре Перми. Интересный рассказ Андрея, в основе которого история театральной, и не только, жизни города с 18 века до сегодняшнего дня. Несмотря на неважную, мягко говоря, погоду (дождь со снегом) экскурсия понравилась. Рекомендую.