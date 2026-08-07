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Вокруг Театрального сквера

Погрузитесь в историю Перми, пройдитесь по местам, связанным с известными деятелями искусства и культуры. Увидите памятники, здания и узнаете много интересного
Экскурсия вокруг Театрального сквера в Перми предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых жителях и старинных зданиях города.

Вы увидите здание Мариинской женской гимназии, дом Тупицыных, Нулевой километр, Юрятинскую читальню из романа
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«Доктор Живаго», Почтамт и Земскую аптеку. Кроме того, экскурсовод покажет первый в стране памятник Пастернаку и дом Ковальского.

Прогулка также включает посещение гостиницы Центральная, где во время эвакуации жили известные деятели искусства, и здания мужской гимназии, где учился Сергей Дягилев. Маршрут можно дополнить посещением музея пермских древностей и подвала аптекарского двора. Детали уточняйте в личном сообщении

4.9
48 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте о знаменитых жителях Перми
  • 🏛️ Рассмотрите старинные здания
  • 📸 Посмотрите архивные фото
  • 📚 Посетите Юрятинскую читальню
  • 🎭 Узнайте о деятелях искусства
  • 🏰 Оцените исторические гостиницы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка будет наиболее комфортной и интересной, так как можно увидеть все достопримечательности в лучшем свете.
Сейчас август — это идеальное время.
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера

Что можно увидеть

  • Мариинская женская гимназия
  • Дом Тупицыных
  • Нулевой километр
  • Юрятинская читальня
  • Почтамт
  • Земская аптека
  • Памятник Пастернаку
  • Дом Ковальского
  • Гостиница Центральная
  • Мужская гимназия
  • Королевские номера

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Перми

Вы увидите здание Мариинской женской гимназии и дом Тупицыных, где жили основоположники фосфорного производства в России. А также Нулевой километр, Юрятинскую читальню из романа «Доктор Живаго», Почтамт и Земскую аптеку с аптекарским двором. Кроме того, я покажу первый в стране памятник Пастернаку и дом Ковальского, где располагались книжный магазин и центральный гастроном.

История и люди

На жизнь и культуру Перми повлияло множество талантливых людей. Вы посмотрите на гостиницу Центральная, где во время эвакуации жили известные деятели искусства: балерина Уланова, писатель Каверин, композиторы Прокофьев и Хачатурян. Отыщете здание мужской гимназии, в которой учился организатор «Русских сезонов» в Париже Сергей Дягилев. А еще оцените Королевские номера — гостиницу, куда в 1918 году поселили ссыльного Михаила Романова.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в маршрут музей пермских древностей и подвал аптекарского двора. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На углу улиц Ленина и Сибирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я живу в Перми с восьмимесячного возраста и считаю этот город по-настоящему родным. С 1992 года провожу интеллектуальные игры, увлекаюсь краеведением и веду клуб
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«Пермский интеллигент» при Пермской краевой библиотеке имени Горького. С 2022 года в период навигации работаю методистом и радиоведущим на речных круизных теплоходах. Буду рад познакомить вас с Пермью и её историями. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
3
2
1
1
Н
Спасибо за индивидуальный подход и ооочень интересную экскурсию! За новые знания и открытия новых интересных мест огромного благодарю!
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М
Экскурсия была очень содержательная! Андрей Владимирович, экскурсовод с большой буквы. Человек владеет обширными знаниями, и любит этот город! Что нам передал эту любовь и хочется сильно вернуться обратно! Были приятно
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удивлены, насколько разноплановый этот город: промышленный, культурный, театральный, духовный. Сколько много знаменитых и великих людей приложили к городу своё сердце и внесли ему новое дыхание! Экскурсия и запомнилась и получили полное представление о пермском крае и разобрались в архитектуре города и конечно узнали ещё и о театральной жизни города!

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Татьяна
Мне очень понравилась экскурсия с Андреем.
Во-первых, он выслал мне дополнительные материалы и документы заранее на почту.
Во-вторых, он очень знающий человек, прекрасный рассказчик, любящий свой город и умеющий преподнести свои знания.
В-третьих,
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на мои многочисленные вопросы он терпеливо и компетентно отвечал, не сбиваясь с рассказа, хотя мои вопросы уводили его подчас далеко от темы. Более того - я его увела и с маршрута, поскольку очень замерзла и попросила его пойти в кафе (а в 8-30 они практически все закрыты), а потом Андрей показал мне турфирму(я впервые в Перми и не знала, куда лучше обратиться по поводу речного круиза, запланированного нами на лето) и повёл дополнительно на смотровую площадку на Каме.
И, что меня особенно восхитило, - Андрей потратил на меня ещё дополнительный час своего времени - и отказался от дополнительной оплаты. Такое не часто встретишь!
Одним словом - великолепный гид!

Мне очень понравилась экскурсия с Андреем.
Мне очень понравилась экскурсия с Андреем.
Мне очень понравилась экскурсия с Андреем.
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И
5 причин, чтобы выбрать Андрей для знакомства с городом:
1. Отличное знание истории города-древней и современной.
2. Атмосферная подача материала, когда экскурсант становится не просто слушателем, но и участником процесса.
3. Возможность получить
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информацию для дальнейшего самостоятельного изучения города.
4. Вы сможете стать участником небольшой викторины и проверить свои знания в сфере культуры.
5. В конце экскурсии вы получите бонус в виде дополнительного материала по истории Пермского края.

Рекомендуем Андрея в качестве гида. Однозначно!

5 причин, чтобы выбрать Андрей для знакомства с городом:
5 причин, чтобы выбрать Андрей для знакомства с городом:
5 причин, чтобы выбрать Андрей для знакомства с городом:
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Татьяна
великолепная прогулка, интересное изложение материала
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Татьяна
Пешеходная экскурсия в самом центре Перми. Интересный рассказ Андрея, в основе которого история театральной, и не только, жизни города с 18 века до сегодняшнего дня. Несмотря на неважную, мягко говоря, погоду (дождь со снегом) экскурсия понравилась. Рекомендую.
Пешеходная экскурсия в самом центре Перми. Интересный рассказ Андрея, в основе которого история театральной, и не
Пешеходная экскурсия в самом центре Перми. Интересный рассказ Андрея, в основе которого история театральной, и не
Пешеходная экскурсия в самом центре Перми. Интересный рассказ Андрея, в основе которого история театральной, и не
Пешеходная экскурсия в самом центре Перми. Интересный рассказ Андрея, в основе которого история театральной, и не
Пешеходная экскурсия в самом центре Перми. Интересный рассказ Андрея, в основе которого история театральной, и не
Пешеходная экскурсия в самом центре Перми. Интересный рассказ Андрея, в основе которого история театральной, и не
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