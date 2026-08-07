Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка будет наиболее комфортной и интересной, так как можно увидеть все достопримечательности в лучшем свете.

Экскурсия вокруг Театрального сквера в Перми предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых жителях и старинных зданиях города.Вы увидите здание Мариинской женской гимназии, дом Тупицыных, Нулевой километр, Юрятинскую читальню из романа

«Доктор Живаго», Почтамт и Земскую аптеку. Кроме того, экскурсовод покажет первый в стране памятник Пастернаку и дом Ковальского. Прогулка также включает посещение гостиницы Центральная, где во время эвакуации жили известные деятели искусства, и здания мужской гимназии, где учился Сергей Дягилев. Маршрут можно дополнить посещением музея пермских древностей и подвала аптекарского двора. Детали уточняйте в личном сообщении

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Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Перми

Вы увидите здание Мариинской женской гимназии и дом Тупицыных, где жили основоположники фосфорного производства в России. А также Нулевой километр, Юрятинскую читальню из романа «Доктор Живаго», Почтамт и Земскую аптеку с аптекарским двором. Кроме того, я покажу первый в стране памятник Пастернаку и дом Ковальского, где располагались книжный магазин и центральный гастроном.

История и люди

На жизнь и культуру Перми повлияло множество талантливых людей. Вы посмотрите на гостиницу Центральная, где во время эвакуации жили известные деятели искусства: балерина Уланова, писатель Каверин, композиторы Прокофьев и Хачатурян. Отыщете здание мужской гимназии, в которой учился организатор «Русских сезонов» в Париже Сергей Дягилев. А еще оцените Королевские номера — гостиницу, куда в 1918 году поселили ссыльного Михаила Романова.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в маршрут музей пермских древностей и подвал аптекарского двора. Детали уточняйте в личном сообщении.