Вокруг Театрального сквера

Исследовать исторический и культурный центр Перми в компании краеведа

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаю вместе погулять в окрестностях Пермского театра оперы и балета.

Вы узнаете, какие известные люди жили здесь в разные времена, и рассмотрите сохранившиеся старинные здания.

А еще я покажу архивные фото — они помогут понять, как изменились город и его архитектура.
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
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Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Перми

Вы увидите здание Мариинской женской гимназии и дом Тупицыных, где жили основоположники фосфорного производства в России. А также Нулевой километр, Юрятинскую читальню из романа «Доктор Живаго», Почтамт и Земскую аптеку с аптекарским двором. Кроме того, я покажу первый в стране памятник Пастернаку и дом Ковальского, где располагались книжный магазин и центральный гастроном.

История и люди

На жизнь и культуру Перми повлияло множество талантливых людей. Вы посмотрите на гостиницу Центральная, где во время эвакуации жили известные деятели искусства: балерина Уланова, писатель Каверин, композиторы Прокофьев и Хачатурян. Отыщете здание мужской гимназии, в которой учился организатор «Русских сезонов» в Париже Сергей Дягилев. А еще оцените Королевские номера — гостиницу, куда в 1918 году поселили ссыльного Михаила Романова.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в маршрут музей пермских древностей и подвал аптекарского двора. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на углу улиц Ленина и Сибирская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
3 апр 2022
С первых минут возникло полное взаимопонимание. Нынче очень редко, когда экскурсовод пытается понять, что нужно туристам. А тут ну просто все было супер!

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