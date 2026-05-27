Пермь объединяет Имре Кальмана, Арама Хачатуряна, DJ Smash, Ария Пазовского и ещё десятка людей, чьим смыслом жизни стала музыка. Вы пройдёте по местам, вдохновившим многих артистов. Постоите у дома великого российского джазмена. Погрузитесь в романсы, оперетты, джаз, поп-музыку, шансон, бардовскую песню… Пермь — это музыка. Музыка — это Пермь!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 7300 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Перми

Описание экскурсии

Одна из старейших гостиниц города — «Центральная», где во время Великой Отечественной войны жили деятели искусства, эвакуированные из Ленинграда.

Пермский Театр оперы и балета с Театральным садом и Пермское хореографическое училище.

Дом Генриха Терпиловского — музыканта и композитора, одного из основоположников отечественного джаза.

Дом, где прошли детство и юность Сергея Дягилева — человека, который познакомил Европы и Америку с русской культурой.

Вы услышите много отрывков из хорошо известных и незаслуженно забытых произведений отечественной и мировой музыки.

Узнаете о более чем двадцати известнейших деятелях музыкальной культуры, чья жизнь была связана с Пермью. Среди них — композиторы, авторы стихов и либретто, дирижёры, артисты, музыкальные коллективы, джазмены, шансонье, барды и диджеи.

Поймёте, почему Пермь стала одной из важнейших точек на карте российской музыкальной культуры.

Организационные детали