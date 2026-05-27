Взглянуть на город глазами композиторов, джазменов, бардов, шансонье и оперных певцов
Пермь объединяет Имре Кальмана, Арама Хачатуряна, DJ Smash, Ария Пазовского и ещё десятка людей, чьим смыслом жизни стала музыка. Вы пройдёте по местам, вдохновившим многих артистов. Постоите у дома великого российского джазмена. Погрузитесь в романсы, оперетты, джаз, поп-музыку, шансон, бардовскую песню… Пермь — это музыка. Музыка — это Пермь!
Описание экскурсии
Одна из старейших гостиниц города — «Центральная», где во время Великой Отечественной войны жили деятели искусства, эвакуированные из Ленинграда.
Пермский Театр оперы и балета с Театральным садом и Пермское хореографическое училище.
Дом Генриха Терпиловского — музыканта и композитора, одного из основоположников отечественного джаза.
Дом, где прошли детство и юность Сергея Дягилева — человека, который познакомил Европы и Америку с русской культурой.
Вы услышите много отрывков из хорошо известных и незаслуженно забытых произведений отечественной и мировой музыки.
Узнаете о более чем двадцати известнейших деятелях музыкальной культуры, чья жизнь была связана с Пермью. Среди них — композиторы, авторы стихов и либретто, дирижёры, артисты, музыкальные коллективы, джазмены, шансонье, барды и диджеи.
Поймёте, почему Пермь стала одной из важнейших точек на карте российской музыкальной культуры.
Организационные детали
Перемещаемся на автомобиле «Москвич-3»
Все здания осматриваем снаружи
Кофе-пауза — по желанию, напитки — за ваш счёт
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Павел — ваш гид в Перми
Я живу в Перми с самого рождения. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперёк, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили в Перми ещё в читать дальшеуменьшить
середине 19 века, а прапрадед владел здесь заводом пожарных машин. Много лет я увлекаюсь организацией и проведением интеллектуальных игр. За это время у меня появилась огромная коллекция необычных и интересных фактов о Пермском крае. С радостью поделюсь ими с вами!