Глэмпинг «Территория» расположен среди живописной природы в деревне Усьва Пермского края.

Приятный тихий отдых гости смогу провести в предоставленных домиках с прекрасным видом на местность. Выполнены они из натурального материала, который придал обстановке уют и комфорт. Имеются спальные места с постельным бельем, отдел для одежды, собственная ванная комната и бесплатное подключение к Интернету.

Оборудована кухонная зона со всеми необходимыми приборами. На мангале можете приготовить шашлыки.

Вблизи протекает река, где можно искупаться и заняться рыбалкой. В ближайшей доступности - Каменный город, горнолыжный курорт Губаха, Усьвинские столбы. Расстояние до аэропорта - 126.6 км, до железнодорожного вокзала - 113.1 км.

Размещение в 3-5 местных номерах.