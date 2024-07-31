И Иван Весенний сплав по реке Большой Инзер Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.

Ю Юлия Сплав по реке Ай на 4 дня Поездка прошла отлично, спасибо!

Е Евгений Весенний сплав по реке Большой Инзер Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.

А Антон Весенний сплав по реке Большой Инзер читать дальше солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!! Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и

С Сергей Сплав по реке Вишера и камень Писаный Всё супер. Слов нет, даже не знаю что можно улучшить. Так держать

Е Екатерина Сплав по реке Вишера и камень Писаный В полном восторге. Организация отлично. Инструктор великолепен, повар вне конкуренции, команда огонь!!!

М Мария Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш Приветливость, организационные моменты.

Н Наталья Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш Тур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда был внимательным ко всем нашим вопросам, рассказал много об истории края, природе, достопримечательностях. Обязательно буду рекомендовать тур своим друзьям и знакомым.

И Ирина Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш Организация тура на хорошем уровне.