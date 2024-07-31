5 дней
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
«10:00-14:00 Сплав по реке Большой Инзер»
26 апр в 10:00
13 260₽ за человека
5 дней
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
«11:00-13:00 Сплав по реке Акчим до реки Вишера»
21 авг в 10:00
от 12 940₽ за человека
7 дней
Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой
Начало: Пермь
«Отправляйтесь в захватывающее путешествие по реке Чусовой вместе с нами»
19 авг в 10:00
от 15 560₽ за человека
4 дня
Сплав по реке Ай на 4 дня
Начало: Пермь
«Во время сплава по реке Ай постоянно встречаются интересные скалы со смотровыми площадками и практически неизведанные и малодоступные пещеры»
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 10 670₽ за человека
3 дня
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 8 740₽ за человека
8 дней
Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
Начало: Г. Пермь
«Продолжение сплава (25 км) по реке Улс до реки Крестовка»
20 июн в 10:00
20 450₽ за человека
3 дня
23 авг в 10:00
от 10 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван31 июля 2024Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
- ЮЮлия30 июля 2024Поездка прошла отлично, спасибо!
- ЕЕвгений18 июля 2024Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
- ААнтон17 июля 2024Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
- ССергей17 июля 2024Всё супер. Слов нет, даже не знаю что можно улучшить. Так держать
- ЕЕкатерина16 июля 2024В полном восторге. Организация отлично. Инструктор великолепен, повар вне конкуренции, команда огонь!!!
- ММария5 июля 2024Приветливость, организационные моменты.
- ННаталья27 июня 2024Тур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда был внимательным ко всем нашим вопросам, рассказал много об истории края, природе, достопримечательностях. Обязательно буду рекомендовать тур своим друзьям и знакомым.
- ИИрина24 июня 2024Организация тура на хорошем уровне.
- ЯЯрмалюк18 июня 2024Супер
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит тур в Перми в августе 2024
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