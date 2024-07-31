И Иван Весенний сплав по реке Большой Инзер Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.

Ю Юлия Сплав по реке Ай на 4 дня Поездка прошла отлично, спасибо!

Е Евгений Весенний сплав по реке Большой Инзер Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.

А Антон Весенний сплав по реке Большой Инзер читать дальше солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!! Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и

С Сергей Сплав по реке Вишера и камень Писаный Всё супер. Слов нет, даже не знаю что можно улучшить. Так держать

Е Екатерина Сплав по реке Вишера и камень Писаный В полном восторге. Организация отлично. Инструктор великолепен, повар вне конкуренции, команда огонь!!!

Я Ярмалюк Сплав по реке Вишера и камень Писаный Супер