Речные прогулки в Перми

Найдено 6 туров в категории «Речные прогулки» в Перми, цены от 8 740 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весенний сплав по реке Большой Инзер
3 отзыва
5 дней
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
26 апр в 10:00
13 260 за человека
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
3 отзыва
5 дней
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
21 авг в 10:00
от 12 940 за человека
Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой
3 отзыва
7 дней
Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой
Начало: Пермь
19 авг в 10:00
от 15 560 за человека
Сплав по реке Ай на 4 дня
3 отзыва
4 дня
Сплав по реке Ай на 4 дня
Начало: Пермь
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 10 670 за человека
Сплав по реке Чусовой от поселка Усть-Койва до города Чусовой
Пешая
3 отзыва
3 дня
Сплав по реке Чусовой от поселка Усть-Койва до города Чусовой
Начало: Пермь
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 8 740 за человека
Сплав по реке Чусовой от урочища Старая Бедька до поселка Усть-Койва в Пермском крае
Пешая
3 отзыва
3 дня
Сплав по реке Чусовой от урочища Старая Бедька до поселка Усть-Койва в Пермском крае
Начало: Пермь
23 авг в 10:00
от 10 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    31 июля 2024
    Весенний сплав по реке Большой Инзер
    Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Сплав по реке Ай на 4 дня
    Поездка прошла отлично, спасибо!
  • Е
    Евгений
    18 июля 2024
    Весенний сплав по реке Большой Инзер
    Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
  • А
    Антон
    17 июля 2024
    Весенний сплав по реке Большой Инзер
    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
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    солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!!

    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось
  • С
    Сергей
    17 июля 2024
    Сплав по реке Вишера и камень Писаный
    Всё супер. Слов нет, даже не знаю что можно улучшить. Так держать
  • Е
    Екатерина
    16 июля 2024
    Сплав по реке Вишера и камень Писаный
    В полном восторге. Организация отлично. Инструктор великолепен, повар вне конкуренции, команда огонь!!!
    В полном восторге. Организация отлично. Инструктор великолепен, повар вне конкуренции, команда огонь!!!В полном восторге. Организация отлично. Инструктор великолепен, повар вне конкуренции, команда огонь!!!В полном восторге. Организация отлично. Инструктор великолепен, повар вне конкуренции, команда огонь!!!
  • Я
    Ярмалюк
    18 июня 2024
    Сплав по реке Вишера и камень Писаный
    Супер
    Супер
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Недельный сплав по реке Вишера
    все было организовано очень хорошо: встретили, накормили, отправили "в полет" и самое главное ЗАБРАЛИ и снова НАКОРМИЛИ + отмыли. . гид Владислав- это просто космос, чудо и настоящий электро веник

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Речные прогулки»

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  1. Весенний сплав по реке Большой Инзер
  2. Сплав по реке Вишера и камень Писаный
  3. Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой
  4. Сплав по реке Ай на 4 дня
  5. Сплав по реке Чусовой от поселка Усть-Койва до города Чусовой
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Усьвинские столбы
  2. Каменный Город
Сколько стоит тур в Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Речные прогулки" можно забронировать 6 авторских туров от 8 740 до 15 560. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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