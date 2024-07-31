5 дней
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
26 апр в 10:00
13 260₽ за человека
5 дней
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
21 авг в 10:00
от 12 940₽ за человека
7 дней
Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой
Начало: Пермь
19 авг в 10:00
от 15 560₽ за человека
4 дня
Сплав по реке Ай на 4 дня
Начало: Пермь
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 10 670₽ за человека
3 дня
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 8 740₽ за человека
3 дня
23 авг в 10:00
от 10 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван31 июля 2024Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
- ЮЮлия30 июля 2024Поездка прошла отлично, спасибо!
- ЕЕвгений18 июля 2024Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
- ААнтон17 июля 2024Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
- ССергей17 июля 2024Всё супер. Слов нет, даже не знаю что можно улучшить. Так держать
- ЕЕкатерина16 июля 2024В полном восторге. Организация отлично. Инструктор великолепен, повар вне конкуренции, команда огонь!!!
- ЯЯрмалюк18 июня 2024Супер
- ООльга25 июля 2023Недельный сплав по реке Вишеравсе было организовано очень хорошо: встретили, накормили, отправили "в полет" и самое главное ЗАБРАЛИ и снова НАКОРМИЛИ + отмыли. . гид Владислав- это просто космос, чудо и настоящий электро веник
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Речные прогулки»
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