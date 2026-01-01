Вас ожидают активный сплав на катамаранах, экскурсии к уникальному Сикияз-Тамакскому пещерному комплексу и Айским притесам, а также атмосферные вечера у костра
Программа тура по дням
Сбор группы в Перми. Начало сплава от д. Асылгужино
07:00 Отправление на автобусе из Перми по адресу Тополевый переулок, 10.
По дороге – игры и развлечения в автобусе, интересные фильмы и необыкновенные пейзажи за окном.
15:00 Прибываем в деревню Асылгужино.
Готовим обед, собираем катамараны, грузим вещи на катамаран.
Начало сплава.
Экскурсия на Пугачеву плотину.
По желанию – экскурсия в Воскресенский монастырь в деревне Александровка.
Продолжение сплава до точки впадения речки Шулемки в реку Ай.
Разбиваем лагерь.
Ужин. Ночевка в палатках.
Продолжение сплава. Экскурсия к пещере «Аверкиева яма»
Подъем. Завтрак.
Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
Продолжение сплава.
Проходим Медвежий лоб.
Экскурсия к пещере «Аверкиева яма», спускаться не будем, так как для спуска необходимо владеть спелеологическим опытом.
Обед.
Продолжение сплава.
Разбиваем лагерь.
Ужин. Ночевка в палатках.
Продолжение сплава. Село Новая пристань - п. Межевой
Подъем и зарядка.
Завтрак.
Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
Продолжение сплава.
Обед.
Проходим село Новая пристань, где начинаются самые красивые скалы на реке Ай.
Доходим до поселка Межевой.
Увлекательная экскурсия на реку Каменка (Кургазакский тоннель) и фотосессия.
Разбиваем лагерь.
Ужин. Ночевка в палатках.
Пещера Кургазак, Сухие Водопады. Малые и Большие Притесы
Подъем, умывание в реке. По желанию – купание.
Зарядка.
Завтрак.
Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
Продолжение сплава.
Экскурсия в пещеру Кургазак.
Обед, приготовленный общими усилиями.
Продолжение путешествия. Наблюдаем скалу Малые Притесы.
Экскурсия на Сухие Водопады.
Сложная, но очень интересная экскурсия на скалу Большие Притесы.
Спустившись с высоты птичьего полета, продолжаем сплав.
Ужин, вечерний костер.
Ночевка в палатках.
Дневка
Подъем, умывание в реке. По желанию – купание.
Зарядка. Завтрак.
Дневка в живописном месте.
Обед.
Свободное время.
Ужин. Ночевка в палатках.
Продолжение сплава. Сикияз-Тамакский пещерный комплекс
Подъем, умывание в реке. Зарядка.
Завтрак.
Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
Продолжение сплава.
Экскурсия по Сикияз-Тамакскому пещерному комплексу с множеством пещер.
Обед.
Продолжение путешествия.
Разбиваем лагерь и готовим еду на костре.
Ужин.
Походная баня и купание в реке.
Завершение сплава у села Лаклы. Отъезд в Пермь
Подъем, умывание в реке. По желанию – купание. Зарядка.
Завтрак.
Укладываем рюкзаки на катамараны и отправляемся в путь.
Немножко гребем и сплавляемся до фантастического фонтана Полякова.
Продолжение путешествия по реке Ай до села Лаклы. Прогулка на скалу, фотосессия.
Приготовление пищи на костре.
Прощальный обед.
Сдача инвентаря самому лучшему на свете инструктору.
17:00 Отправление в Пермь.
По дороге – игры и просмотр кино, а также обсуждение впечатлений от сплава.
23:00 Прибытие автобуса в город Пермь и доставка по адресу Тополевый переулок, 10.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 3-4-местных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы – 24700 рублей.
Скидка детям до 11 лет – 1850 рублей.
Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в палатках.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе тура
- Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
- Трехразовое питание на маршруте с обеда в 1 день до обеда в 7 день (в Т.Ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе)
- Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
- Походная баня
- Аренда туристического снаряжения (место на катамаране, тенты, костровое, место в 4-х местной палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге и личные расходы
- Встреча в аэропорту или на вокзале
- Дополнительные услуги, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 55-90 л (или сумка для вещей);
- полиэтиленовые пакеты для хранения теплых и запасных вещей (1 упаковка, если есть – гермомешок);
- сиденье теплоизоляционное (хоба);
- солнцезащитный крем (30 SPF);
- две пары обуви: (сапоги резиновые/сланцы, кроссовки);
- минимальное количество носков х/б – 3 пары и утеплённые носки – 2 пары;
- утепленная куртка;
- толстовка (кофта) флисовая – 2 штуки, вместо одной можно взять теплую жилетку;
- брюки – 2 пары (теплые и легкие);
- термобелье;
- нижнее белье;
- головной убор от солнца (шапка по погоде);
- рабочие перчатки х/б (перчатки флисовые по погоде);
- нож, ложка, тарелка, кружка;
- туалетные принадлежности, туалетная бумага, полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка;
- часы, спички в гермоупаковке, зажигалка;
- фонарик налобный с запасным комплектом батареек;
- копия паспорта и деньги в гермоупаковке;
- дождевик (полиэтиленовая накидка или куртка от дождя);
- репеллент от клещей и комаров (ниже памятка по выбору).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще мне необходимо знать о туре?
- Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
- Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
- Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
- Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их.
- Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
- Бывают случаи, когда катамаран встает на мель. При этом необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку и провести катамаран вручную.
- Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению.
- При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
- Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
- Не забывайте об обязательном осмотре от клещей после экскурсий и прогулок по берегу/лесу.
- Запрещается курить, а также пользоваться открытым огнем в палатках и на катамаранах.
- В соответствие с требованиями безопасности все туристы должны находиться на водном маршруте в страховочных жилетах.
- Употребление алкоголя на катамаране и в автобусе запрещено. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не рекомендуется! Уважаемые туристы, курение и алкоголь в присутствии детей не только является дурным примером, но и оказывает негативное влияние на их здоровье. Алкоголь притупляет ощущения от путешествия.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Какое снаряжение предоставляется?
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6- или 8-местными катамаранами, в том числе нового поколения “Black Pike”, веслами, спасательными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-, 4-местными палатками.