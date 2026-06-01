Во время путешествия Вас ждут знаменитые Айские притесы, подъемы на панорамные скалы и
Программа тура по дням
Выезд из Перми. Начало сплава
07:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
15:00 Прибытие группы к п. Асылгужино.
15:00-17:00 Сбор катамаранов. Погрузка снаряжения.
Обед.
17:00-18:00 Сплав по Ай.
18:00 Разбиваем лагерь.
Ужин. Сон в палатках.
Продолжение сплава
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-11:00 Сбор катамаранов, погрузка вещей.
11:00-15:00 Сплав по реке Ай.
В течении дня осмотр скал Асылгужиские, Верблюд, Братья, Сосновая, Лопасские, Верхнелопасскую писаницу, Занозинские.
Подъем на Змеиные притесы. Посещение пещеры Александровская.
Обед.
15:00-18:00 Продолжение сплава.
Осмотр Аверкина камня, Виняшкинской писаницы
18:00 Разбивка лагеря.
Ужин. Сон в палатках.
Продолжение сплава. Кургазакский тоннель
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00-18:00 Сплав по реке Ай.
В течении дня обед.
Осмотр Коротаева камня, Ваняшкинских притесов, Парамоновских притесов и реки текущей из выхода гидротехнического тоннеля шахты (Кургазакский тоннель).
Подъем на скалу Скалодром.
18:00 Разбивка лагеря.
Ужин. Сон в палатках.
Продолжение сплава. Айские притесы
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00-18:00 Сплав по реке Ай.
В течении дня обед.
Посещение пещеры Кургузак. Подъем на Малые Притесы.
Посещение Сухих водопадов. Осмотр скалы Ягуда-Таш.
Подъем на Большие Притесы. Осмотр скал Разбойник.
18:00 Разбивка лагеря.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Ужин. Сон в палатках.
Дневка
Целый день отдыхаем.
Делаем туристическую баню.
Экскурсии.
Продолжение сплава. Скважина Фонтан
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00-15:00 Сплав по реке Ай.
В течении дня осмотр Алексеевских притесов, скалы Ласточкино гнездо, скалы Пьющий пес и скалы Шаман, скалы у Черемухового острова, скалы Шапочка, скалы Кулисные, скалы Пристань.
Посещение Сикияз-Тамакского пещерного комплекса.
Обед.
15:00-17:00 Продолжение сплава по Аю. Осмотр притесов Касы-Таш.
Осмотр Поперечного гребня. Посещение артезианской скважины Фонтан.
17:00 Разбиваем лагерь.
Классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности).
Ужин. Сон в палатках.
Завершение сплава. Отъезд в Пермь
07:00-08:00 Завтрак.
08:00-09:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
09:00-11:00 Подъем на Поперечный гребень (по желанию).
11:00-13:00 Сплав до п. Лаклы.
По пути осмотр скал Камкаташ и скалы Ласынташ.
13:00-15:00 Обед.
Разбор снаряжения. Погрузка вещей в автобус.
15:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.
23:30 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:
|Возраст туриста
|Стоимость
|Взрослый
|28 830
|Дети от 12 до 16 лет
|27 390
|Дети от 8 до 11 лет
|26 670
|Дети от 3 до 7 лет
|25 230
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.
Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, спальник с подголовником, темп. комфорта +5°С, страховочный жилет*)
- Организация туристической бани (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Оснащение одного катамарана мотором
- Походный туалет (один или несколько)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Туристическая страховка - 910 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутренних карманов с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками — 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Переносное зарядное устройство для зарядки телефона, фотоаппарата и т. д.
- Для сна в спальниках — нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.
Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Какое будет питание на маршруте?
Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стоимость – 910 руб. /чел.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС.