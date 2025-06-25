В Василий Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой Замечательный тур, грамотный инструктор (Игорь), отличный повар (Дмитрий). Максимальное вовлечение туристов в процессы. Совместное принятие решений в действиях, консультация по любым вопросам в туре, создание дружелюбной обстановки. Организация походной бани, посещение интересных мест по маршруту.

В Василий Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой Простота оформления, быстры ответы на вопросы, грамотный персонал.

С Софья Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой читать дальше инструктора Пётр и Алина, которым отдельно огромное спасибо за свою работу и заботу о группе. Ещё не раз вернусь в эти места Масса эмоций, невероятно красивые места. Все четко организованно, в процессе вопросов не возникало. Все очень быстро решали наши супер крутые

М Марина Сплав по реке Ай на 7 дней У меня самые приятные впечатления. Природа шикарная, жарко было. Минус к некоторым участникам тура, много принимали горячительного. Но никто ни кому не мешал. Все вели себя в принципе нормально

Э Эрика Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору читать дальше по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!! Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все

Д Дмитрий Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору С организацией все отлично, проблем нет.

Л Людмила Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!