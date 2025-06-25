28 июл в 10:00
11 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
4 авг в 10:00
от 22 410 ₽ за человека
Сплав по реке Ай на 7 дней
Начало: Г. Пермь
28 июл в 10:00
от 26 520 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВасилий25 июня 2025Замечательный тур, грамотный инструктор (Игорь), отличный повар (Дмитрий). Максимальное вовлечение туристов в процессы. Совместное принятие решений в действиях, консультация по любым вопросам в туре, создание дружелюбной обстановки. Организация походной бани, посещение интересных мест по маршруту.
- ВВасилий25 июня 2025Простота оформления, быстры ответы на вопросы, грамотный персонал.
- ССофья19 июня 2025Масса эмоций, невероятно красивые места. Все четко организованно, в процессе вопросов не возникало. Все очень быстро решали наши супер крутые
- ММарина19 июня 2025У меня самые приятные впечатления. Природа шикарная, жарко было. Минус к некоторым участникам тура, много принимали горячительного. Но никто ни кому не мешал. Все вели себя в принципе нормально
- ЭЭрика27 мая 2024Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на горуВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ДДмитрий4 декабря 2023Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на горуС организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на горуШикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ООльга25 июля 2023Сплав по реке Березоваявсе было организовано очень хорошо: встретили, накормили, отправили "в полет" и самое главное ЗАБРАЛИ и снова НАКОРМИЛИ + отмыли. . гид Владислав- это просто космос, чудо и настоящий электро веник
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «7-дневные туры»
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