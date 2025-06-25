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Экскурсионные туры на неделю в Пермь

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Перми, цены от 22 410 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сплав по реке Вишера от ур. 71 квартал до п. Вая в Пермском крае
Пешая
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Вишера от ур. 71 квартал до п. Вая в Пермском крае
Начало: Пермь
28 июл в 10:00
11 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой
Начало: Пермь
4 авг в 10:00
от 22 410 ₽ за человека
Сплав по реке Ай на 7 дней
Пешая
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Ай на 7 дней
Начало: Г. Пермь
28 июл в 10:00
от 26 520 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Василий
    25 июня 2025
    Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой
    Замечательный тур, грамотный инструктор (Игорь), отличный повар (Дмитрий). Максимальное вовлечение туристов в процессы. Совместное принятие решений в действиях, консультация по любым вопросам в туре, создание дружелюбной обстановки. Организация походной бани, посещение интересных мест по маршруту.
  • В
    Василий
    25 июня 2025
    Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой
    Простота оформления, быстры ответы на вопросы, грамотный персонал.
  • С
    Софья
    19 июня 2025
    Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой
    Масса эмоций, невероятно красивые места. Все четко организованно, в процессе вопросов не возникало. Все очень быстро решали наши супер крутые
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    инструктора Пётр и Алина, которым отдельно огромное спасибо за свою работу и заботу о группе. Ещё не раз вернусь в эти места

  • М
    Марина
    19 июня 2025
    Сплав по реке Ай на 7 дней
    У меня самые приятные впечатления. Природа шикарная, жарко было. Минус к некоторым участникам тура, много принимали горячительного. Но никто ни кому не мешал. Все вели себя в принципе нормально
    У меня самые приятные впечатления. Природа шикарная, жарко было. Минус к некоторым участникам тура, много принималиУ меня самые приятные впечатления. Природа шикарная, жарко было. Минус к некоторым участникам тура, много принимали
  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
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    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Сплав по реке Березовая
    все было организовано очень хорошо: встретили, накормили, отправили "в полет" и самое главное ЗАБРАЛИ и снова НАКОРМИЛИ + отмыли. . гид Владислав- это просто космос, чудо и настоящий электро веник

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сплав по реке Вишера от ур. 71 квартал до п. Вая в Пермском крае
  2. Сплав по реке Чусовая от поселка Кын до города Чусовой
  3. Сплав по реке Ай на 7 дней
Какие места ещё посмотреть в Перми
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Усьвинские столбы
  2. Голубое озеро
  3. Каменный Город
Сколько стоит тур в Перми в июле 2025
Сейчас в Перми в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 22 410 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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