Мои заказы

Сплав по реке Чусовой от села Кын до города Чусового

Экскурсионный тур «Сплав по реке Чусовой от села Кын до города Чусового» на 8 дней
Сплав по реке Чусовой от села Кын до города ЧусовогоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по реке Чусовой от села Кын до города ЧусовогоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по реке Чусовой от села Кын до города ЧусовогоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Приглашаем Вас в захватывающее восьмидневное приключение по живописной реке Чусовой, среди скал, таёжных пейзажей и кристально чистой воды.

Вас ждут сплав на катамаранах и уютные вечера у костра. Маршрут проходит вдали от массового туризма и подарит полную перезагрузку и редкое в наши дни чувство уединения, а восхождения на скалы, посещение пещер и Голубого озера наполнят тур яркими эмоциями и впечатляющими видами.

Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить активный отдых, природную красоту и атмосферу настоящего похода.

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы в Перми, переезд в село Кын. Начало сплава

09:00 Сбор группы и отправление автобуса из Перми по адресу Тополевый переулок 10.

До места сбора группы участники добираются самостоятельно.

16:00 Прибытие в село Кын.

Сбор катамаранов.

Обед.

Подготовка снаряжения. Начало пути до места первой ночевки.

Установка лагеря.

Ужин и знакомство с инструкторами. Ночевка в палатках.

Сбор группы в Перми, переезд в село Кын. Начало сплаваСбор группы в Перми, переезд в село Кын. Начало сплаваСбор группы в Перми, переезд в село Кын. Начало сплаваСбор группы в Перми, переезд в село Кын. Начало сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Продолжение сплава по Чусовой. Камни и скалы

Подъем, умывание в реке.

Завтрак.

Погрузка снаряжения на катамараны.

Начало сплава.

На нашем пути встают камни: Гребешок, Стеновой, Мултык.

Продолжение пути до камня Сосун.

Обед.

Проплываем мимо Синего камня, скалы Девичьи слезы.

Остановка у камня Стерляжий камень.

Совместное приготовление ужина.

Продолжение сплава по Чусовой. Камни и скалыПродолжение сплава по Чусовой. Камни и скалыПродолжение сплава по Чусовой. Камни и скалы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Продолжение сплава. Камни Ермак и Котел

Подъем, умывание в реке.

Завтрак.

Продолжение пути до камня Ермак.

Обед.

Продолжение сплава мимо камня Котел.

Наш маршрут - отличная возможность действительно уединиться с природой, так как здесь мало других туристических групп, но хороший уровень воды и практически нет поселков.

Поиск удобной поляны для ночевки после камня Темный.

Ужин.

Продолжение сплава. Камни Ермак и КотелПродолжение сплава. Камни Ермак и КотелПродолжение сплава. Камни Ермак и Котел
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Продолжение сплава. Камни Малый и Большой Стрельный, Свадебный и Веер

Подъем, умывание в реке.

Завтрак.

Погрузка снаряжения на катамараны и начало сплава.

Будем проходить мимо камня Малый и Большой Стрельный, Свадебный и Веер.

На удобной поляне остановимся на обед.

Поиск места для ночной стоянки недалеко от скалы Горчак, после камня Кумышинский.

Ужин.

Продолжение сплава. Камни Малый и Большой Стрельный, Свадебный и ВеерПродолжение сплава. Камни Малый и Большой Стрельный, Свадебный и ВеерПродолжение сплава. Камни Малый и Большой Стрельный, Свадебный и Веер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Продолжение сплава. Подъем на скалу Дыроватые ребра

Подъем, умывание в реке.

Завтрак.

Живописные берега реки Чусовой радуют глаз.

За этот день мы увидим камни Молоков, Разбойник, Четыре брата, Отмятыш, Корова, Коврижка, Щит и другие.

Обедать будем на живописной поляне.

На ночевку остановимся в поселке Усть-Койва.

По пути поднимемся на скалу Дыроватые ребра и сделаем космические фотографии.

Установка лагеря на каменистой косе напротив скалы Филин.

Ужин.

Продолжение сплава. Подъем на скалу Дыроватые ребраПродолжение сплава. Подъем на скалу Дыроватые ребра
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Дневка

День для отдыха.

Дневка может быть сделана в другой день, по желанию и обстоятельствам путешествия.

Можно организовать походную баню и вдоволь отдохнуть от сидения на катамаране.

ДневкаДневкаДневка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Продолжение сплава. Восхождение на "Красный камень", экскурсия в пещеру "Палатка"

Подъем, умывание в реке.

Завтрак, укладка снаряжения на катамараны.

Сплав по реке Чусовая.

По желанию восхождение на «Красный камень».

На вершине прекрасная смотровая площадка, с которой можно сделать красивейшие фотографии долины реки Чусовая.

Сплав по реке Чусовая до реки Поныш.

Экскурсия в пещеру «Палатка».

Обед.

Продолжение пути до «Больших Глухих камней».

Установка лагеря. Ужин.

Продолжение сплава. Восхождение на "Красный камень", экскурсия в пещеру "Палатка"Продолжение сплава. Восхождение на "Красный камень", экскурсия в пещеру "Палатка"Продолжение сплава. Восхождение на "Красный камень", экскурсия в пещеру "Палатка"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Завершение сплава. Отъезд в Пермь

Подъем, умывание в реке.

Завтрак.

Экскурсия на стоянку древнего человека.

Экскурсия на Голубое озеро, которое уникально по природе своего происхождения и почти священно.

Вода чиста и прозрачна. Деревья, шелестя листвой, склонились над голубой гладью, укрывая от всех это чудо и храня тайну, скрытую в глубине вод навеки.

Сплав по реке Чусовая до города Чусового.

Обед. Сдача инвентаря.

17:00 Отъезд на автобусе в город Пермь.

21:00 Прибытие в Пермь.

Завершение сплава. Отъезд в ПермьЗавершение сплава. Отъезд в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в 3-4-местных палатках.

Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы в зависимости от даты заезда, руб:

Заезд 20.06.2026Заезд 01.08.2026
21 35025 620

Скидка для детей 8-11 лет – 2000 рублей.

Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

7 ночей

Проживание в палатках.

Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.

Палаточный лагерь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе тура
  • Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
  • Трехразовое питание (в Т.Ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе)
  • Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
  • Аренда туристического снаряжения (место на катамаране, тенты, костровое, место в палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет)
  • Походная баня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание в дороге
  • Встреча в аэропорту или на вокзале (такси/трансфер до места сбора группы заказывается участниками самостоятельно)
  • Вход в природный парк «Пермский»
  • Дополнительные услуги, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 55-90 л (или сумка для вещей);
  • полиэтиленовые пакеты для хранения теплых и запасных вещей (1 упаковка, если есть – гермомешок);
  • сиденье теплоизоляционное (хоба);
  • солнцезащитный крем (30 SPF);
  • две пары обуви: (сапоги резиновые/сланцы, кроссовки);
  • минимальное количество носков х/б – 3 пары и утеплённые носки – 2 пары;
  • утепленная куртка;
  • толстовка (кофта) флисовая – 2 штуки, вместо одной можно взять теплую жилетку;
  • брюки – 2 пары (теплые и легкие);
  • термобелье;
  • нижнее белье;
  • головной убор от солнца (шапка по погоде);
  • рабочие перчатки х/б (перчатки флисовые по погоде);
  • нож, ложка, тарелка, кружка;
  • туалетные принадлежности, туалетная бумага, полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка;
  • часы, спички в гермоупаковке, зажигалка;
  • фонарик налобный с запасным комплектом батареек;
  • копия паспорта и деньги в гермоупаковке;
  • дождевик (полиэтиленовая накидка или куртка от дождя);
  • репеллент от клещей и комаров (ниже памятка по выбору).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще мне необходимо знать о туре?
  1. Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
  2. Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
  3. Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
  4. Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их.
  5. Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
  6. Бывают случаи, когда катамаран встает на мель. При этом необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку и провести катамаран вручную.
  7. Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению.
  8. При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
  9. Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
  10. Не забывайте об обязательном осмотре от клещей после экскурсий и прогулок по берегу/лесу.
  11. Запрещается курить, а также пользоваться открытым огнем в палатках и на катамаранах.
  12. В соответствие с требованиями безопасности все туристы должны находиться на водном маршруте в страховочных жилетах.
  13. Употребление алкоголя на катамаране и в автобусе запрещено. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не рекомендуется! Уважаемые туристы, курение и алкоголь в присутствии детей не только является дурным примером, но и оказывает негативное влияние на их здоровье. Алкоголь притупляет ощущения от путешествия.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.

В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.

Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.

Обязательно наденьте головной убор.

Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.

Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.

Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.

Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!

Какое снаряжение предоставляется?

Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6- или 8-местными катамаранами, в том числе нового поколения “Black Pike”, веслами, спасательными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-, 4-местными палатками.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Перми

Похожие туры на «Сплав по реке Чусовой от села Кын до города Чусового»

Сплав по реке Чусовой от села Кын до Усть-Койвы
Сплавы и рафтинг
6 дней
Сплав по реке Чусовой от села Кын до Усть-Койвы
Начало: Г. Пермь
9 июн в 10:00
23 июн в 10:00
16 550 ₽ за человека
Сплав по рекам Койва-Чусовая на 5 дней
Сплавы и рафтинг
5 дней
Сплав по рекам Койва-Чусовая на 5 дней
Экскурсионный тур «Сплав по рекам Койва-Чусовая на 5 дней» на 5 дней
Начало: Пермь
17 июн в 10:00
1 июл в 10:00
от 17 600 ₽ за человека
Сплав по реке Чусовая от Усть-Койвы до Чусового
Сплавы и рафтинг
3 дня
Сплав по реке Чусовая от Усть-Койвы до Чусового
Начало: Пермь
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
от 14 010 ₽ за человека
Сплав по реке Чусовой от кордона Большая Бедька до Усть-Койвы
Пешая
Сплавы и рафтинг
4 дня
Сплав по реке Чусовой от кордона Большая Бедька до Усть-Койвы
Начало: Пермь
11 июн в 10:00
25 июн в 10:00
от 17 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Перми
Все туры из Перми
от 21 350 ₽ за человека