Описание тура
Приглашаем Вас в захватывающее восьмидневное приключение по живописной реке Чусовой, среди скал, таёжных пейзажей и кристально чистой воды.
Вас ждут сплав на катамаранах и уютные вечера у костра. Маршрут проходит вдали от массового туризма и подарит полную перезагрузку и редкое в наши дни чувство уединения, а восхождения на скалы, посещение пещер и Голубого озера наполнят тур яркими эмоциями и впечатляющими видами.
Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить активный отдых, природную красоту и атмосферу настоящего похода.
Программа тура по дням
Сбор группы в Перми, переезд в село Кын. Начало сплава
09:00 Сбор группы и отправление автобуса из Перми по адресу Тополевый переулок 10.
До места сбора группы участники добираются самостоятельно.
16:00 Прибытие в село Кын.
Сбор катамаранов.
Обед.
Подготовка снаряжения. Начало пути до места первой ночевки.
Установка лагеря.
Ужин и знакомство с инструкторами. Ночевка в палатках.
Продолжение сплава по Чусовой. Камни и скалы
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Погрузка снаряжения на катамараны.
Начало сплава.
На нашем пути встают камни: Гребешок, Стеновой, Мултык.
Продолжение пути до камня Сосун.
Обед.
Проплываем мимо Синего камня, скалы Девичьи слезы.
Остановка у камня Стерляжий камень.
Совместное приготовление ужина.
Продолжение сплава. Камни Ермак и Котел
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Продолжение пути до камня Ермак.
Обед.
Продолжение сплава мимо камня Котел.
Наш маршрут - отличная возможность действительно уединиться с природой, так как здесь мало других туристических групп, но хороший уровень воды и практически нет поселков.
Поиск удобной поляны для ночевки после камня Темный.
Ужин.
Продолжение сплава. Камни Малый и Большой Стрельный, Свадебный и Веер
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Погрузка снаряжения на катамараны и начало сплава.
Будем проходить мимо камня Малый и Большой Стрельный, Свадебный и Веер.
На удобной поляне остановимся на обед.
Поиск места для ночной стоянки недалеко от скалы Горчак, после камня Кумышинский.
Ужин.
Продолжение сплава. Подъем на скалу Дыроватые ребра
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Живописные берега реки Чусовой радуют глаз.
За этот день мы увидим камни Молоков, Разбойник, Четыре брата, Отмятыш, Корова, Коврижка, Щит и другие.
Обедать будем на живописной поляне.
На ночевку остановимся в поселке Усть-Койва.
По пути поднимемся на скалу Дыроватые ребра и сделаем космические фотографии.
Установка лагеря на каменистой косе напротив скалы Филин.
Ужин.
Дневка
День для отдыха.
Дневка может быть сделана в другой день, по желанию и обстоятельствам путешествия.
Можно организовать походную баню и вдоволь отдохнуть от сидения на катамаране.
Продолжение сплава. Восхождение на "Красный камень", экскурсия в пещеру "Палатка"
Подъем, умывание в реке.
Завтрак, укладка снаряжения на катамараны.
Сплав по реке Чусовая.
По желанию восхождение на «Красный камень».
На вершине прекрасная смотровая площадка, с которой можно сделать красивейшие фотографии долины реки Чусовая.
Сплав по реке Чусовая до реки Поныш.
Экскурсия в пещеру «Палатка».
Обед.
Продолжение пути до «Больших Глухих камней».
Установка лагеря. Ужин.
Завершение сплава. Отъезд в Пермь
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Экскурсия на стоянку древнего человека.
Экскурсия на Голубое озеро, которое уникально по природе своего происхождения и почти священно.
Вода чиста и прозрачна. Деревья, шелестя листвой, склонились над голубой гладью, укрывая от всех это чудо и храня тайну, скрытую в глубине вод навеки.
Сплав по реке Чусовая до города Чусового.
Обед. Сдача инвентаря.
17:00 Отъезд на автобусе в город Пермь.
21:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 3-4-местных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы в зависимости от даты заезда, руб:
|Заезд 20.06.2026
|Заезд 01.08.2026
|21 350
|25 620
Скидка для детей 8-11 лет – 2000 рублей.
Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в палатках.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе тура
- Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
- Трехразовое питание (в Т.Ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе)
- Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
- Аренда туристического снаряжения (место на катамаране, тенты, костровое, место в палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет)
- Походная баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Встреча в аэропорту или на вокзале (такси/трансфер до места сбора группы заказывается участниками самостоятельно)
- Вход в природный парк «Пермский»
- Дополнительные услуги, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 55-90 л (или сумка для вещей);
- полиэтиленовые пакеты для хранения теплых и запасных вещей (1 упаковка, если есть – гермомешок);
- сиденье теплоизоляционное (хоба);
- солнцезащитный крем (30 SPF);
- две пары обуви: (сапоги резиновые/сланцы, кроссовки);
- минимальное количество носков х/б – 3 пары и утеплённые носки – 2 пары;
- утепленная куртка;
- толстовка (кофта) флисовая – 2 штуки, вместо одной можно взять теплую жилетку;
- брюки – 2 пары (теплые и легкие);
- термобелье;
- нижнее белье;
- головной убор от солнца (шапка по погоде);
- рабочие перчатки х/б (перчатки флисовые по погоде);
- нож, ложка, тарелка, кружка;
- туалетные принадлежности, туалетная бумага, полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка;
- часы, спички в гермоупаковке, зажигалка;
- фонарик налобный с запасным комплектом батареек;
- копия паспорта и деньги в гермоупаковке;
- дождевик (полиэтиленовая накидка или куртка от дождя);
- репеллент от клещей и комаров (ниже памятка по выбору).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще мне необходимо знать о туре?
- Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
- Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
- Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
- Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их.
- Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
- Бывают случаи, когда катамаран встает на мель. При этом необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку и провести катамаран вручную.
- Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению.
- При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
- Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
- Не забывайте об обязательном осмотре от клещей после экскурсий и прогулок по берегу/лесу.
- Запрещается курить, а также пользоваться открытым огнем в палатках и на катамаранах.
- В соответствие с требованиями безопасности все туристы должны находиться на водном маршруте в страховочных жилетах.
- Употребление алкоголя на катамаране и в автобусе запрещено. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не рекомендуется! Уважаемые туристы, курение и алкоголь в присутствии детей не только является дурным примером, но и оказывает негативное влияние на их здоровье. Алкоголь притупляет ощущения от путешествия.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Какое снаряжение предоставляется?
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6- или 8-местными катамаранами, в том числе нового поколения “Black Pike”, веслами, спасательными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-, 4-местными палатками.