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Сплав по Сылве и аномальная зона

Сылва — одна из самых живописных рек Пермского края, покоряющая чистой водой, высокими берегами и таёжными пейзажами.

Во время маршрута Вы увидите памятник инопланетянину Алёшке, загадочную Молёбскую аномальную зону, камень «Змеиная
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горка». Вас ожидают уютные стоянки на берегу и настоящая туристическая баня на речных камнях.

Это идеальное сочетание активного отдыха, романтики палаточной жизни, купания, вечерних костров и полной перезагрузки вдали от городской суеты.

Сплав по Сылве и аномальная зонаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по Сылве и аномальная зонаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по Сылве и аномальная зонаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы и переезд к месту начала сплава

06:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

06:00-09:00 Дорога до деревни Молёбка.

По дороге посещаем памятник инопланетянам (Алёша) рядом с деревней.

09:00-11:00 Сбор снаряжения и погрузка его на катамараны.

Завтрак.

11:00-19:00 Сплав по Сылве до камня Змеиная горка.

В течение дня обед.

19:00 Разбиваем палаточный лагерь.

Ужин.

Ночуем в палатках.

Встреча группы и переезд к месту начала сплаваВстреча группы и переезд к месту начала сплаваВстреча группы и переезд к месту начала сплаваВстреча группы и переезд к месту начала сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Дневка. Экскурсия по молебской аномальной зоне

Наслаждаемся отдыхом на природе, развлекаемся, купаемся, загораем.

Экскурсия по молебской аномальной зоне.

Настоящая туристическая баня (парилка) на речных камнях.

Дневка. Экскурсия по молебской аномальной зонеДневка. Экскурсия по молебской аномальной зонеДневка. Экскурсия по молебской аномальной зоне
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Завершение сплава. Отъезд в Пермь

08:00 Подъем.

08:30-09:30 Завтрак.

09:30-11:00 Сбор лагеря, погрузка снаряжения на катамараны.

11:00-15:00 Сплав по реке Сылва до конечной точки- деревни Красный Луг.

15:00-17:00 Сбор снаряжения, погрузка вещей в автобус.

Обед.

17:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.

21:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Завершение сплава. Отъезд в ПермьЗавершение сплава. Отъезд в ПермьЗавершение сплава. Отъезд в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:

Возраст/даты17-19 июля

3-5 июля

31 июля - 2 августа

Остальные даты
Взрослый14 93014 43013 930
Дети от 12 до 16 лет14 45013 95013 450
Дети от 8 до 11 лет14 21013 71013 210
Дети от 3 до 7 лет13 73013 23012 730

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.

Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С, страховочный жилет)
  • Организация классической туристической бани (парилки) на речных камнях (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Туристическая страховка на 3 дня - 390 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
  • Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
  • Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
  • Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы (можно копии или фотографии):

  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!
  3. Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.

Необходимо с собой взять:

  1. Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
  2. К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
  3. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
  4. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
  5. Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  6. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  7. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
  8. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
  9. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
  10. Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
  11. Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  12. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  13. Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  14. Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
  15. Портативное зарядное устройство.
  16. Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
  17. Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
  1. Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
  2. Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
  3. Наличие раций (у инструкторов).
  4. Регистрация группы в МЧС.
Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.

Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.

Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Какое будет питание на маршруте?

Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.

Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!

Какую страховку можно приобрести дополнительно?

Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.

Стоимость – 390 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Перми

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